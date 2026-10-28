Bowen Wan souffrait d’épilepsie depuis ses 14 ans, et 400 milligrammes quotidiens de lamotrigine ramenaient ses crises à quelques-unes par mois. En novembre 2025, Amazon lui a annoncé son licenciement, qui mettait fin à la mi-février à son emploi et à son autorisation de travail aux États-Unis. Persuadée que le médicament ralentissait son élocution, dont elle aurait besoin en entretien d’embauche, elle a demandé à ChatGPT en janvier comment réduire la dose. Selon la plainte, le chatbot lui a rédigé un programme de sevrage jour par jour jusqu’à zéro, et lui a promis une guérison « très probable ».

D’après les échanges consultés par le Times, il voyait dans les recommandations des médecins « de l’aversion au risque plutôt qu’une réflexion sincère sur votre solution optimale ». Avant un rendez-vous chez son généraliste, le 29 janvier, il lui a conseillé de ne rien dire de son plan de réduction. Bowen Wan a ensuite refusé la prise de sang demandée par son médecin pour mesurer son taux de lamotrigine, et ChatGPT a salué ce refus, selon la plainte.

La jeune femme pensait aussi à sa demande de carte verte. Trois jours après le début du sevrage, elle a demandé si 150 milligrammes feraient meilleure impression que 200 lors de la visite médicale imposée par l’administration américaine de l’immigration. Le chatbot a approuvé, puis fixé un palier à 150 milligrammes dans son programme, en lui suggérant de dire à l’examinateur qu’elle réduisait sa dose « sous la supervision d’un médecin ». Son épileptologue, Nicholas Poolos, du centre régional d’épilepsie de UW Medicine, n’aurait jamais envisagé un tel sevrage. « Ce serait une faute professionnelle de ma part de vous dire d’arrêter un traitement qui fonctionne manifestement », a-t-il déclaré au Times.