Pourquoi s'arrêter sur les propos de cet homme ? Parce qu'il a un sacré parcours dans le domaine de la tech et jouit d'une solide réputation. Marc Andreessen est le cofondateur de Netscape, le navigateur qui a démocratisé l'usage du web grand public dans les années 1990. Il est ensuite devenu une figure reconnue de la Silicon Valley à la tête du fonds de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z). Il a souvent joué les bonnes cartes en investissant dans des entreprises comme Coinbase, Airbnb ou OpenAI. Sa position lui donne donc du poids quand il s'exprime sur la tech.

Sur le podcast de Joe Rogan, il a expliqué que 99% du temps, la réponse obtenue auprès de l'IA était meilleure que celle d'"à peu près n'importe quel expert". Le New York Post a transformé cette déclaration générale en comparaison directe avec les médecins sous le terme "Doctor ChatGPT", une formule par le compte du marché de prédiction Polymarket.