UbiMyTherapist, contraction de "You Be My Therapist" ("tu seras mon thérapeute"), est dirigé par Karim Alghoul, professeur à temps partiel à l'École de science informatique et de génie électrique de l'université. Le projet a été supervisé par Hussein Al Osman et Abdulmotaleb El Saddik, de la faculté de génie, avec la participation de Raina Sharma, étudiante en psychologie. L'équipe a publié ses résultats via l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), sous le titre "UbiMyTherapist : A Digital Twin MultiModal LLM-based System with Emotion Detection".

Le système tourne sur des appareils déjà présents dans nos poches ou nos oreilles : montre connectée, smartphone, écouteurs. Pour évaluer l'état émotionnel d'une personne, il s'appuie sur plusieurs signaux. parmi celle-ci on retrouve des données physiologiques comme la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur souvent lié au niveau de stress, le ton de la voix et le contenu des messages écrits.

Ces données alimentent ce que l'équipe appelle un "jumeau numérique" : un profil qui combine l'historique médical de l'utilisateur, une base de connaissances en psychologie clinique et son état émotionnel mesuré en temps réel. L'idée est de produire une réponse qui tient compte à la fois de ce que dit la personne et de son état du moment, plutôt qu'une réponse générique comme le ferait un chatbot classique.