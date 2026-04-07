L’Organisation mondiale de la santé dénombre plus d'un milliard de personnes souffrent de troubles psychiques à travers le monde. En France, la situation hospitalière s'aggrave puisque le taux de vacance des postes de psychiatres atteint désormais 30 % selon les derniers bilans de la Fédération Hospitalière de France.

La FHF qui déplore une dégradation historique puisque 73 % des citoyens renoncent désormais à au moins un acte de soin. Cela représente sept millions de patients supplémentaires en seulement deux ans. Un rendez-vous chez le généraliste demande deux semaines d'attente contre quatre jours en 2019. Les délais pour un cardiologue ou un dermatologue doublent et atteignent trois à quatre mois. Près de 40 % de ces renoncements sont également dus à des problèmes financiers.

Ces blocages poussent les usagers vers les agents conversationnels car l'intelligence artificielle offre une écoute immédiate.

Aux États-Unis, en proposant son programme d'entraînement pour stabliliser l'état émotionnel avant une prise en charge humaine, l'équipe de Courtney Beard pourrait également trouver un bel écho auprès de patients en attente de soins.

Attention, mais ce programme et l'application à venir n'assurent aucune fonction de diagnostic.