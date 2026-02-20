Au quotidien, Genevieve Bartuski guide les sociétés qui souhaitent concevoir des outils IA dans le domaine de la santé mentale et du bien-être. Son objectif ? Privilégier une approche responsable et aider les équipes à bien évaluer les risques. Et ils sont nombreux : la technologie, qui a tendance à renforcer les comportements problématiques et à altérer les jugements, peut s'avérer biaisée et est impliquée dans de nombreux suicides. Les problèmes d'hallucinations et le manque de garde-fous véritablement efficaces ne font qu'empirer la situation.