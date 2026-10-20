Côté prévention, le guide parie sur le bon sens et recommande de ne donner à l'agent que les accès et les outils dont il a besoin. Quand c'est possible, il doit par ailleurs travailler sur une infrastructure à usage unique. Son accès au réseau doit passer par une liste de destinations autorisées et une passerelle surveillée. Il est par ailleurs fortement recommandé de fermer les portes de sortie.

L’agent ne doit pas pouvoir copier les poids du modèle, le fichier qui contient tout ce qu’il a appris. Il ne doit pas non plus pouvoir faire fonctionner le modèle hors de toute surveillance, ni communiquer en cachette avec d’autres systèmes. Les protections doivent partir du principe que les agents trouveront souvent des failles ou des erreurs de configuration, et les exploiteront.

La surveillance doit prendre en compte le modèle, son logiciel, la machine hôte et le réseau. L'agent ne doit pas pouvoir toucher aux outils de contrôle ni aux journaux. Les agences conseillent d'utiliser plusieurs modèles de surveillance, idéalement de familles différentes. Ils pourront alors se contrôler mutuellement et éviter les hallucinations ou compléter des informations manquantes. Alors que des IA ont dérapé et échappé à tout contrôle, l'idée est de percevoir d'emblée un agents comme une menace. Et ce guide va même jusqu'à considérer que tout ce que produit un agent IA est potentiellement un piège conçu pour exploiter une faille.