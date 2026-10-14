Apple vient de dévoiler une gamme complète d’appareils et d’accessoires pour la maison connectée. Derrière cette offensive, le constructeur poursuit une ambition bien plus ancienne : faire de l’iPhone le centre de notre vie numérique, jusque dans les moindres recoins du logement.
En 2001, Steve Jobs avait une idée assez simple : le Mac devait devenir le centre de notre univers numérique. Vingt-cinq ans plus tard, les ordinateurs ont perdu une partie de ce rôle au profit des smartphones, et Apple entend bien conserver sa place au milieu de tous nos appareils. Les annonces du 13 octobre prennent alors une autre dimension. Un écran connecté, une nouvelle enceinte, une Apple TV plus intelligente et des accessoires domotiques : Cupertino ne cherche pas uniquement à rattraper Amazon et Google. Le constructeur veut étendre son écosystème à toute la maison, avec l’iPhone comme chef d’orchestre. Une stratégie intéressante à l’heure où l’intelligence artificielle pourrait modifier nos habitudes et remettre en question la place du smartphone.
De Steve Jobs à John Ternus, le « digital hub » change de visage
En janvier 2001, Steve Jobs présentait sa stratégie du « digital hub ». Le Mac devait servir de point de convergence aux appareils photo numériques, caméscopes et baladeurs MP3, dont il permettait de récupérer et d’organiser les contenus. Quelques mois plus tard, Apple lançait le premier iPod.
Vingt-cinq ans après, l’iPhone a largement repris ce rôle. Lors de la présentation des iPhone 18 en septembre, John Ternus, le nouveau patron d’Apple, l’a même décrit comme un « intelligent personal hub », un concentrateur personnel intelligent. Une formule qui rappelle directement la vision de Steve Jobs, avec une différence majeure : ce nouveau centre numérique tient dans notre poche et dispose désormais de capacités d’intelligence artificielle.
Les annonces du 13 octobre donnent une traduction concrète à cette stratégie. Le HomeView installe un écran dans la cuisine ou le salon, la nouvelle Apple TV 4K permet de dialoguer directement avec Siri, tandis que le HomePod mini 2 renouvelle la présence de l’assistant vocal dans le logement. Avec sa Home Collection, développée avec LG et Schneider Electric, Apple s’attaque également aux serrures, caméras et thermostats.
Le constructeur accélère sur un marché qui reste dynamique. Selon les données d'Omdia, 27,5 millions d’enceintes connectées ont été expédiées dans le monde au premier semestre 2026, soit une hausse de 13,4 % sur un an. Mais pour Apple, l’enjeu dépasse largement les ventes de matériel.
Pourquoi Apple veut que toute votre maison tourne autour de l’iPhone
La véritable nouveauté ne se trouve pas dans les appareils eux-mêmes. Apple disposait déjà d’enceintes connectées, d’un boîtier TV et d’une application Maison progressivement enrichie par Apple Intelligence. Ce qui change, c’est la manière dont tous ces produits pourraient communiquer avec leurs utilisateurs.
Avec Siri AI, Apple veut dépasser les commandes vocales traditionnelles. Demander d’allumer une lumière ou de lancer une playlist n’a plus grand-chose d’impressionnant. En revanche, retrouver un message envoyé par un proche, consulter son agenda ou effectuer plusieurs actions à partir d'une demande formulée naturellement pourrait rendre l’assistant beaucoup plus utile au quotidien.
Pour y parvenir, Siri a besoin d’informations personnelles. Celles-ci se trouvent notamment sur l’iPhone, dans Messages, Calendrier, Rappels ou les autres applications utilisées chaque jour.
Le HomeView illustre parfaitement cette approche. L’écran peut reconnaître jusqu’à six personnes et adapter son interface à chacune. Pour accéder aux informations personnelles et effectuer certaines actions dans les applications, il s’appuie sur un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence. Sa configuration et la gestion de plusieurs utilisateurs nécessitent également un appareil mobile compatible.
Cette dépendance se retrouve jusque dans les accessoires. Dans sa présentation officielle de l’Apple Home Collection, Apple explique qu’il suffit d’approcher son iPhone pour ajouter un équipement à l’application Maison, sans installer d’autre logiciel ni créer de compte supplémentaire. Le smartphone participe également aux automatisations reposant sur la présence des occupants.
Attention toutefois à ne pas pousser le raisonnement trop loin : tous ces appareils ne nécessitent pas un iPhone pour chacune de leurs fonctions. Une Apple TV peut fonctionner de manière autonome, tout comme certaines commandes domestiques classiques. Mais le smartphone reste le point de convergence privilégié pour configurer, personnaliser et relier les différents éléments de l’écosystème.
C’est précisément ce qui rend cette offensive intéressante. À mesure que les assistants IA gagnent en capacités, nous pourrions avoir moins besoin de manipuler directement notre téléphone. Pourquoi ouvrir trois applications lorsqu’une simple demande à Siri permet d’obtenir le résultat souhaité ?
Apple semble vouloir anticiper cette évolution sans sacrifier la place de l’iPhone, qui représente toujours la moitié de ses revenus chaque année. Le smartphone pourrait devenir moins visible dans nos interactions quotidiennes, tout en restant indispensable à l’expérience globale. On ne le sort plus forcément de sa poche, mais il continue de faire fonctionner une bonne partie de notre univers numérique.
Une maison plus simple à utiliser, mais aussi plus difficile à quitter
Cette stratégie présente plusieurs avantages pour Apple. En multipliant les appareils connectés à son écosystème, le constructeur peut renforcer l’intérêt de ses services, d’Apple Music à iCloud+, notamment pour les fonctions de vidéosurveillance.
L'enjeu dépasse toutefois les revenus supplémentaires. Un utilisateur équipé d’un iPhone, de plusieurs HomePod, d’une Apple TV et d’accessoires intégrés à Maison dispose d'un ensemble cohérent, mais qu’il peut devenir plus compliqué d’abandonner. La maison connectée permet à Apple de prolonger sa stratégie d’intégration dans un espace où les équipements restent souvent installés pendant plusieurs années.
Encore faut-il convaincre les consommateurs. Amazon et Google disposent d’une longueur d’avance, et Siri AI devra démontrer son efficacité dans des situations concrètes. Car malgré les progrès de Matter, la maison connectée reste parfois un véritable casse-tête à configurer. Apple devra prouver que son approche apporte une réelle simplification. Une maison capable de comprendre les habitudes de ses occupants peut sembler séduisante, mais les utilisateurs attendront surtout qu’elle fonctionne sans devoir répéter trois fois la même commande.
Cette dépendance à l’iPhone révèle également une faiblesse de la stratégie d’Apple. En Europe, le constructeur a choisi de ne pas déployer Siri AI sur iPhone et iPad, en invoquant les contraintes du Digital Markets Act. La Commission européenne conteste cette interprétation, estimant que le règlement n’empêche pas Apple de proposer ses fonctionnalités dans l’Union européenne.
Conséquence directe : l’Apple TV 4K et le HomePod mini 2 seront commercialisés en Europe sans les nouvelles capacités de Siri AI, tandis que le HomeView ne sera pas proposé dans l'Union européenne pour le moment.
Le paradoxe est savoureux. Apple veut multiplier les appareils pour nous permettre de profiter de ses services sans avoir constamment les yeux rivés sur notre smartphone. Mais en faisant de l’iPhone le centre de sa nouvelle maison intelligente, elle a aussi créé une dépendance qui complique aujourd’hui ses ambitions européennes.
Steve Jobs imaginait autrefois un Mac autour duquel tous les appareils numériques viendraient graviter. John Ternus reprend cette idée avec l’iPhone, dans une maison où les écrans et les assistants se multiplient. Vingt-cinq ans plus tard, Apple a changé de concentrateur numérique. Pas vraiment de philosophie.