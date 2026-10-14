En janvier 2001, Steve Jobs présentait sa stratégie du « digital hub ». Le Mac devait servir de point de convergence aux appareils photo numériques, caméscopes et baladeurs MP3, dont il permettait de récupérer et d’organiser les contenus. Quelques mois plus tard, Apple lançait le premier iPod.

Vingt-cinq ans après, l’iPhone a largement repris ce rôle. Lors de la présentation des iPhone 18 en septembre, John Ternus, le nouveau patron d’Apple, l’a même décrit comme un « intelligent personal hub », un concentrateur personnel intelligent. Une formule qui rappelle directement la vision de Steve Jobs, avec une différence majeure : ce nouveau centre numérique tient dans notre poche et dispose désormais de capacités d’intelligence artificielle.