Apple officialise sa nouvelle gamme d’accessoires pour la maison connectée, développée avec LG et Schneider Electric. Caméras, serrure et thermostats sont au programme, avec une intégration poussée à Apple Maison, mais pas de lancement français pour le moment.
Après avoir présenté sa nouvelle Apple TV 4K, son HomePod mini 2 et son écran HomeView, Apple s’attaque désormais aux accessoires de la maison. Le constructeur confirme les rumeurs de ces derniers jours et dévoile Apple Home Collection, une gamme complète d’équipements connectés conçus avec deux partenaires de poids : le coréen LG Electronics et le français Schneider Electric. L’objectif est simple : proposer des appareils immédiatement compatibles avec Apple Maison, sans passer par une application supplémentaire ou créer un compte chez chaque fabricant. Une approche séduisante sur le papier, qui pourrait enfin donner davantage de cohérence à l’écosystème domotique de Cupertino.
Des caméras, une serrure et deux thermostats pour équiper la maison
Apple confirme une gamme de quatre dispositifs de surveillance LG, dont une sonnette connectée équipée de deux caméras. La première filme les visiteurs en définition 2,5K, tandis que la seconde surveille les colis déposés devant la porte.
LG propose également des caméras intérieures et extérieures, ainsi qu’un modèle avec projecteurs intégrés. Toutes prennent en charge la reconnaissance des personnes, des animaux et des véhicules, avec un historique vidéo de dix jours inclus dans les abonnements iCloud+ compatibles.
Autre nouveauté, une serrure connectée LG qui utilise l’Ultra Wideband (UWB) pour détecter l’approche d’un iPhone ou d’une Apple Watch et déverrouiller automatiquement la porte. Elle reste utilisable avec un code, une clé physique ou un simple contact avec le smartphone. Compatible Matter et Aliro, elle conserve ses principales fonctions d’accès même sans connexion Internet.
Enfin, LG et Schneider Electric proposent chacun un thermostat connecté, accompagné de capteurs de température et d’humidité. Les deux appareils peuvent ajuster automatiquement le chauffage en fonction de la présence des occupants, grâce aux informations fournies par l’iPhone.
Une installation simplifiée, mais une disponibilité limitée
Apple mise surtout sur la simplicité. Tous les accessoires peuvent être ajoutés à l’application Maison en approchant simplement un iPhone, sans télécharger de logiciel supplémentaire. Le constructeur annonce également une compatibilité Thread sur toute la gamme et un chiffrement de bout en bout des données.
Aux États-Unis, la sonnette LG démarre à 249,95 dollars, la serrure à 349,95 dollars et les caméras sont proposées entre 199,95 et 399,95 dollars. Les thermostats LG et Schneider Electric sont commercialisés à partir de 199,95 dollars, auxquels peuvent s’ajouter des accessoires d'installation.
La commercialisation débutera en décembre, avec certains produits attendus début 2027. Pour les consommateurs français, il faudra patienter : aucun lancement dans l’Hexagone n’est annoncé. Certaines caméras seront proposées au Royaume-Uni, mais les autres appareils restent réservés à l’Amérique du Nord pour le moment.
Avec Apple Home Collection, le constructeur comble une lacune de son écosystème : disposer d’accessoires conçus spécialement pour fonctionner ensemble, sans multiplier les applications. Impossible pour le moment de savoir si cette nouvelle maison connectée finira par traverser, un jour, l’Atlantique.