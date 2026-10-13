Apple confirme une gamme de quatre dispositifs de surveillance LG, dont une sonnette connectée équipée de deux caméras. La première filme les visiteurs en définition 2,5K, tandis que la seconde surveille les colis déposés devant la porte.

LG propose également des caméras intérieures et extérieures, ainsi qu’un modèle avec projecteurs intégrés. Toutes prennent en charge la reconnaissance des personnes, des animaux et des véhicules, avec un historique vidéo de dix jours inclus dans les abonnements iCloud+ compatibles.