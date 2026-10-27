Apple renouvelle son iMac 24 pouces avec la puce M6, sans toucher à son design coloré ni à son écran 4,5K. Sous le capot, le constructeur promet des progrès importants en matière de performances graphiques et d’intelligence artificielle, avec une connectivité également modernisée.
Apple n’en a pas terminé avec ses annonces de nouveaux Mac. Après le MacBook Pro 14 pouces, c’est au tour de l’iMac de passer à la puce M6, deux ans après l’arrivée du modèle M4. À première vue, difficile de distinguer les deux générations : même silhouette ultrafine, même écran de 24 pouces et toujours sept coloris pour égayer son bureau. Les véritables nouveautés se trouvent à l’intérieur de la machine, avec un processeur plus puissant, un stockage accéléré et quelques améliorations bienvenues du côté de la connectique.
La puce M6 donne un sérieux coup de fouet à l’iMac
Le nouvel iMac embarque la puce M6 dans deux configurations : une première avec 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, et une seconde qui grimpe à 12 cœurs CPU et 12 cœurs GPU. De quoi apporter un peu plus de puissance aux utilisateurs qui souhaitent aller au-delà de la bureautique et de la navigation web.
Apple promet des performances graphiques jusqu’à deux fois supérieures à celles de l’iMac M4, notamment dans les applications de retouche photo comme Affinity. Les jeux exploitant le ray tracing pourraient également profiter d’un gain similaire.
Mais c’est surtout sur l’intelligence artificielle que le constructeur insiste. Grâce aux accélérateurs neuronaux intégrés aux cœurs graphiques et à un double Neural Engine à 16 cœurs, les performances peuvent progresser jusqu'à cinq fois par rapport au modèle M4 pour certains traitements d’IA réalisés localement.
Apple cite notamment l’exécution de modèles de langage dans LM Studio. Une évolution intéressante pour ceux qui souhaitent expérimenter avec des assistants IA sans systématiquement envoyer leurs données vers des serveurs distants. Attention toutefois, ces chiffres correspondent aux mesures du constructeur, dans des applications et des conditions bien précises.
La bande passante mémoire atteint désormais 170 Go/s, tandis que le SSD promet des vitesses de lecture et d’écriture jusqu'à deux fois supérieures à celles de la précédente génération.
Un design inchangé, mais une connectique modernisée
L’iMac M6 conserve son écran Retina 4,5K de 24 pouces, avec une luminosité de 500 nits et la prise en charge de la gamme de couleurs P3. Apple reconduit également l’option de verre nano-texturé, introduite avec l’iMac M4 en 2024, qui permet de réduire les reflets dans les environnements très lumineux. Elle reste néanmoins réservée à la configuration supérieure équipée de la puce M6 à 12 cœurs CPU et GPU.
Pour le reste, Apple ne bouleverse pas une formule qui a déjà fait ses preuves, même si certains auraient sans doute apprécié une dalle plus grande. La caméra 12 mégapixels avec Cadre centré et Vue du bureau est toujours présente, tout comme le système audio à six haut-parleurs compatible Dolby Atmos et les trois microphones intégrés.
Les changements sont plus intéressants du côté des connexions. Apple adopte désormais le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, et propose une connexion Ethernet pouvant atteindre 2,5 Gbit/s sur la configuration supérieure. Les transferts de fichiers volumineux devraient ainsi profiter de cette montée en débit, à condition de disposer du réseau adapté.
La version équipée de la puce M6 à 12 cœurs bénéficie également de quatre ports Thunderbolt 4, tandis que l’iMac peut gérer jusqu’à deux écrans externes 6K. Attention donc aux différences d’équipement entre les configurations au moment de choisir son modèle.
Enfin, les sept coloris sont reconduits : bleu, vert, rose, jaune, violet, orange et argent. Les accessoires assortis restent de la partie, avec un Magic Keyboard, une Magic Mouse ou un Magic Trackpad rechargeables en USB-C.
Le nouvel iMac M6 sera disponible en précommande dès le 28 octobre, pour une commercialisation prévue le 6 novembre 2026. Son prix de départ est fixé à 1 799 € en France, pour la configuration équipée d’un CPU et d'un GPU à 10 cœurs.