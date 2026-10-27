Apple promet des performances graphiques jusqu’à deux fois supérieures à celles de l’iMac M4, notamment dans les applications de retouche photo comme Affinity. Les jeux exploitant le ray tracing pourraient également profiter d’un gain similaire.

Mais c’est surtout sur l’intelligence artificielle que le constructeur insiste. Grâce aux accélérateurs neuronaux intégrés aux cœurs graphiques et à un double Neural Engine à 16 cœurs, les performances peuvent progresser jusqu'à cinq fois par rapport au modèle M4 pour certains traitements d’IA réalisés localement.

Apple cite notamment l’exécution de modèles de langage dans LM Studio. Une évolution intéressante pour ceux qui souhaitent expérimenter avec des assistants IA sans systématiquement envoyer leurs données vers des serveurs distants. Attention toutefois, ces chiffres correspondent aux mesures du constructeur, dans des applications et des conditions bien précises.

La bande passante mémoire atteint désormais 170 Go/s, tandis que le SSD promet des vitesses de lecture et d’écriture jusqu'à deux fois supérieures à celles de la précédente génération.