Apple dévoile son nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6, avec des performances revues à la hausse et une connectivité modernisée. Le constructeur promet également jusqu’à 24 heures d’autonomie, tout en renforçant les capacités de son ordinateur pour faire tourner des modèles d’intelligence artificielle en local.
Apple poursuit le renouvellement de ses Mac avec une nouvelle génération de MacBook Pro 14 pouces. Pas de révolution esthétique cette année, mais une évolution importante sous le capot, avec l’arrivée de la puce M6. Le constructeur promet davantage de puissance pour les applications professionnelles, les créations graphiques et surtout l’intelligence artificielle, qui prend une place de plus en plus importante dans nos usages. Le tout sans sacrifier l’autonomie, puisque la marque annonce toujours une journée complète d’utilisation loin d’une prise électrique. De quoi donner quelques arguments aux possesseurs de MacBook Pro plus anciens qui hésitent encore à renouveler leur machine.
La puce M6 promet davantage de puissance, surtout pour l’IA
Le nouveau MacBook Pro 14 pouces embarque une puce M6 dotée d’un CPU à 12 cœurs et d’un GPU à 12 cœurs, soit deux cœurs supplémentaires dans chaque partie par rapport à la génération M5.
Selon Apple, les performances graphiques progressent jusqu’à 30 %, tandis que les traitements d’intelligence artificielle réalisés directement sur l’ordinateur gagnent jusqu’à 25 %.
Le constructeur mise notamment sur les accélérateurs neuronaux intégrés aux cœurs graphiques et sur un double Neural Engine à 16 cœurs. Apple annonce jusqu’à 1,9 fois les performances du Neural Engine de la génération précédente, selon ses propres mesures.
Les applications de création sont évidemment concernées, avec des gains annoncés dans Blender, Affinity ou Xcode. Mais cette puissance supplémentaire doit aussi profiter aux modèles de langage exécutés en local, dont les besoins en mémoire et en calcul restent importants.
La puce M6 s’accompagne de 16 Go de mémoire unifiée en configuration de base, extensibles jusqu'à 32 Go, avec une bande passante atteignant 170 Go/s.
Une configuration qui conviendra à de nombreux usages professionnels, même si les amateurs de modèles d’IA fonctionnant entièrement en local pourront regretter de ne pas disposer de davantage de mémoire sur cette version.
Wi-Fi 7, 24 heures d’autonomie et un écran toujours aussi ambitieux
Apple conserve l’écran Liquid Retina XDR du MacBook Pro 14 pouces, capable d’atteindre 1 600 nits en luminosité HDR et un contraste annoncé de 1 000 000:1. Une option nano-texturée reste disponible pour réduire les reflets.
La connectique évolue davantage, avec l’arrivée du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. On retrouve également trois ports Thunderbolt 4, une sortie HDMI, un lecteur de cartes SDXC, une prise casque et le connecteur de recharge MagSafe 3. Le MacBook Pro M6 prend en charge jusqu’à deux écrans externes.
Pour les appels vidéo, Apple conserve sa caméra 12 mégapixels avec Cadre centré et Vue du bureau, accompagnée de trois microphones et d’un système audio à six haut-parleurs compatible avec l’audio spatial.
L’autonomie annoncée atteint 24 heures, un chiffre qui dépend évidemment des conditions d’utilisation. La recharge rapide permet de récupérer jusqu’à 50 % de batterie en 30 minutes avec un adaptateur compatible, notamment le modèle USB-C de 96 W.
Proposé en noir sidéral et argent, le nouveau MacBook Pro 14 pouces sera disponible en précommande dès le 28 octobre, avant son arrivée en boutique le 6 novembre 2026.
Son prix de départ est fixé à 2 299 € en France, avec 16 Go de mémoire unifiée. Une somme conséquente pour cette version équipée de la puce M6 standard, qui devra surtout convaincre les possesseurs de machines plus anciennes : les gains annoncés face à la génération M5 restent nettement plus modestes.