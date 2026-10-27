Le constructeur mise notamment sur les accélérateurs neuronaux intégrés aux cœurs graphiques et sur un double Neural Engine à 16 cœurs. Apple annonce jusqu’à 1,9 fois les performances du Neural Engine de la génération précédente, selon ses propres mesures.

Les applications de création sont évidemment concernées, avec des gains annoncés dans Blender, Affinity ou Xcode. Mais cette puissance supplémentaire doit aussi profiter aux modèles de langage exécutés en local, dont les besoins en mémoire et en calcul restent importants.

La puce M6 s’accompagne de 16 Go de mémoire unifiée en configuration de base, extensibles jusqu'à 32 Go, avec une bande passante atteignant 170 Go/s.

Une configuration qui conviendra à de nombreux usages professionnels, même si les amateurs de modèles d’IA fonctionnant entièrement en local pourront regretter de ne pas disposer de davantage de mémoire sur cette version.