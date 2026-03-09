Depuis l'abandon du modèle de 27 pouces lors de la transition vers ses propres processeurs, Apple a maintenu une proposition unique pour son ordinateur de bureau tout-en-un. Toutefois, la phase actuelle de recherche et développement suggère que le constructeur n'a pas écarté l'idée de réintroduire des formats plus volumineux. Des prototypes sont actuellement à l'étude, visant à intégrer des composants plus puissants dans des châssis de plus grande taille.