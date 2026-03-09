Alors que la gamme d'iMac actuelle se limite à un modèle de 24 pouces, Apple poursuivrait son travail pour proposer un nouvel iMac. Plus grand et plus puissant, ce nouveau modèle serait encore à l'étude par la marque à la pomme.
Le seul iMac que vous pouvez acheter en 2026 est au format 24 pouces. Cette taille, qui ne convient pas à tout le monde, s'accompagne également d'une puce entrée de gamme pour Apple. En effet, l'iMac ne propose pas d'option pour une puce en version "Pro" ou "Max". Avec cet iMac plus grand, Apple proposerait également de plus amples performances.
Le retour du 27 pouces ou un nouveau format ?
Depuis l'abandon du modèle de 27 pouces lors de la transition vers ses propres processeurs, Apple a maintenu une proposition unique pour son ordinateur de bureau tout-en-un. Toutefois, la phase actuelle de recherche et développement suggère que le constructeur n'a pas écarté l'idée de réintroduire des formats plus volumineux. Des prototypes sont actuellement à l'étude, visant à intégrer des composants plus puissants dans des châssis de plus grande taille.
Ces travaux de recherche s'inscrivent dans une volonté de répondre aux besoins des utilisateurs professionnels et des créateurs de contenus. Ces derniers, bien que pouvant se tourner vers des solutions modulaires comme le Mac Studio ou le Mac mini couplés à des écrans externes, expriment pour certains une préférence pour la simplicité ergonomique du format tout-en-un.
Une nouvelle gamme "Ultra" ?
Le développement de ces versions plus performantes de l'iMac semble s'aligner sur une stratégie de segmentation de produits déjà observée dans d'autres catégories de la marque. À l'instar des déclinaisons "Pro" ou "Max", la marque à la pomme étudierait la pertinence d'intégrer l'iMac dans une catégorie supérieure, potentiellement désignée sous l'appellation "Ultra".
- Installation très aisée, finitions irréprochables
- La puissance de la puce M3, dans le plus absolu des silences
- Très bonne qualité d’affichage
Cette approche ne se limiterait pas aux ordinateurs de bureau. Des réflexions similaires sont menées concernant la gamme iPad, avec des hypothèses portant sur des modèles pliables dotés de dalles OLED. Ces projets témoignent d'une volonté d'élargir le catalogue vers des dispositifs à haute valeur technologique, ciblant une clientèle aux exigences techniques spécifiques.
Aucune date encore dévoilée
Malgré la poursuite de ces expérimentations, la mise sur le marché de tels appareils ne semble pas imminente. Les plans de lancements actuels de l'entreprise privilégieraient la mise à jour régulière des modèles existants, notamment par le renouvellement des processeurs et l'ajustement des coloris.
L'existence de ces prototypes confirme néanmoins que la réflexion sur l'avenir de l'iMac reste ouverte. Si ces tests s'avèrent concluants et répondent aux critères de viabilité commerciale de l'entreprise, les futures générations d'iMac pourraient marquer un retour vers des configurations matérielles plus robustes, comblant ainsi l'espace laissé vacant par les anciens modèles à la dalle plus large.