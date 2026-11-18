Le pari est pourtant risqué pour ces puces au développement ayant été semé d’embûches, qui devront d’ailleurs s’accommoder d’un environnement Windows ARM, certes nettement optimisé depuis la commercialisation des SoC Qualcomm Snapdragon X il y a deux ans… Mais dont la réputation et les performances restent encore sujettes à caution.

Après vous avoir proposé un test complet de l’ASUS ProArt P16, en version 64 Go, nous voici face à une autre machine équipée d’une puce NVIDIA N1X : le MSI Prestige N16 Flip AI+, seul modèle convertible de la gamme RTX Spark à l’heure actuelle. Au-delà de cette particularité, le modèle que MSI France nous a aimablement fait parvenir en prêt est intéressant car il dispose pour sa part de 128 Go de mémoire unifiée. Il profite donc de la configuration la plus élevée actuellement proposée par NVIDIA sur cette nouvelle gamme d’appareils, celle capable de gérer les plus grands modèles de langage (120 milliards de paramètres voire plus) et de s’aventurer sur le terrain de l’IA agentique.

Nous allons voir ce que vaut ce modèle, mais avant toute chose, voici la fiche technique complète du PC que nous avons reçu en prêt :