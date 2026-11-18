Quatre (longs) mois après avoir été présenté à Taïwan, en compagnie de cinq modèles concurrents, le MSI Prestige N16 Flip AI+ arrive chez Clubic. Premier PC portable RTX Spark lancé par MSI, l’appareil est aussi le seul de cette nouvelle lignée à nous offrir un design 2-en-1. Nous avons testé la version 128 Go de ce modèle, la plus costaude actuellement disponible. Voici nos impressions.
Annoncés en grande pompe au Computex 2026, après des années de spéculations, les PC portables RTX Spark sont maintenant une réalité. Motorisés par les fameuses puces NVIDIA N1X, ces derniers s’avancent aujourd’hui sur le marché en brandissant la bannière de l’IA locale, performante et sécurisée, mais aussi en nous promettant une efficacité énergétique capable de rivaliser avec les meilleures solutions Apple Silicon.
- Promesse tenue sur la gestion locale des gros LLM
- Le SoC N1X, l’un des plus polyvalents du marché à date
- Un 16 pouces convertible, fin et pas trop lourd
- L’écran tactile OLED Ultra HD+ / 120 Hz très lumineux
- Le stylet MSI Nano Pen inclus et son rangement malin
- Moins endurant qu’on l’aurait voulu (10 à 12 heures)
- Chauffe et souffle un peu tout le temps
- Le pavé tactile, non haptique, calamiteux
- Clavier un peu mou, webcam et haut-parleurs négligés
- Un prix complètement prohibitif (7999,90 euros)
Le pari est pourtant risqué pour ces puces au développement ayant été semé d’embûches, qui devront d’ailleurs s’accommoder d’un environnement Windows ARM, certes nettement optimisé depuis la commercialisation des SoC Qualcomm Snapdragon X il y a deux ans… Mais dont la réputation et les performances restent encore sujettes à caution.
Après vous avoir proposé un test complet de l’ASUS ProArt P16, en version 64 Go, nous voici face à une autre machine équipée d’une puce NVIDIA N1X : le MSI Prestige N16 Flip AI+, seul modèle convertible de la gamme RTX Spark à l’heure actuelle. Au-delà de cette particularité, le modèle que MSI France nous a aimablement fait parvenir en prêt est intéressant car il dispose pour sa part de 128 Go de mémoire unifiée. Il profite donc de la configuration la plus élevée actuellement proposée par NVIDIA sur cette nouvelle gamme d’appareils, celle capable de gérer les plus grands modèles de langage (120 milliards de paramètres voire plus) et de s’aventurer sur le terrain de l’IA agentique.
Nous allons voir ce que vaut ce modèle, mais avant toute chose, voici la fiche technique complète du PC que nous avons reçu en prêt :
Fiche techniqueMSI Prestige N16 Flip AI+
Résumé
- Processeur
- NVIDIA N1X
- Taille de la mémoire
- 128Go
- Carte graphique
- Blackwell
- Taille de l'écran
- 16 pouces
- Taux de rafraîchissement
- 120Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|NVIDIA N1X
|Type de processeur
|20 cœurs
|Fréquence du processeur
|4.1GHz
|Finesse de gravure
|3nm
|NVIDIA RTX Spark
|Oui
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|128Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Nombre de slots mémoire libres
|0
Graphismes
|Carte graphique
|Blackwell
|Max-Q
|Oui
|VR Ready (réalité virtuelle)
|Oui
Écran
|Taille de l'écran
|16 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type de dalle
|Dalle OLED
|Type d'écran
|OLED
|Définition d'écran
|UHD+
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Non
|NVIDIA G-SYNC
|Oui
|Écran tactile
|Oui
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD NVMe
|Disque principal
|2 To
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Carte SD
Connectique
|Connectiques disponibles
|USB 3.2, USB 4.0 Type C, HDMI 2.1, Micro (Jack 3.5mm Femelle)
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - RGB
|Pavé numérique
|Non
|Lecteur d'empreinte digitale
|Oui
Caractéristiques physiques
|Longueur
|357.7mm
|Largeur
|254.3mm
|Épaisseur
|13.9mm
|Poids
|1.9kg
Le Prestige N16 Flip AI+ que nous testons ici est le plus haut de gamme proposé par MSI. Il est affiché en France à 7 999,90 euros. En version 32 Go / 1 To avec écran OLED 2,8K (contre Ultra HD+ sur notre modèle de prêt), l’appareil débute toutefois à un tarif de 3 899,90 euros sous nos latitudes. N’y allons pas par quatre chemins, nous avons donc affaire à l’un des PC portables les plus chers jamais testés sur Clubic.
Design : MSI peut (et doit) mieux faire…
Face à la sobriété clinique des ASUS ProArt P16 et autres Dell XPS 16 Creator Edition, ou au look décidément très « MacBook Pro » d’un Surface Laptop Ultra, il faut bien admettre que notre Prestige N16 Flip AI+ a été un peu moins gâté par la nature… Ou en tout cas par les designers de MSI.
Fort d’un châssis plutôt ramassé pour un laptop de 16 pouces (357,7 x 254,3 x 13,9 à 16,9 mm pour 1,9 kg), l’appareil n’est certes ni trop lourd ni trop épais, mais il ressemble plus à une variante légèrement affinée, plus solide et mieux assemblée du MSI Stealth 16 AI+ (de très vilaines fées se sont penchées sur le nom de ces différents PC) qu’à un tout nouveau modèle, conçu spécifiquement pour les nouvelles puces N1X et la gamme RTX Spark — comme l’a pourtant fait Microsoft.
L’appareil qui nous intéresse aujourd’hui reprend d’ailleurs à son compte le look et le coloris d’un autre modèle MSI, testé sur Clubic en début d’année : le Prestige 14 Flip AI+, qui n’est autre que son petit cousin, avec à la clé certains défauts en commun. On pense notamment aux grosses bordures de l’écran, un peu vieillottes, ou enCore au trackpad non haptique sur lequel nous reviendrons plus loin. Rattachés à la même gamme dans l’offre de MSI, les deux modèles partagent aussi le stylet MSI Nano Pen, qui porte bien son nom.
Très fin et tout petit, ce dernier sacrifie le confort de la prise en main (surtout si vous avez de grosses paluches) sur l’autel de la facilité de rangement. Inclus avec notre Prestige N16 Flip AI+, ce stylet vient en effet se loger dans une fente installée sous le châssis de l’appareil, qui a le mérite d’avoir été légèrement repensée sur ce modèle. Adieu le système de verrouillage par loquet, place à une tenue entièrement magnétique qui s’avère franchement plus convaincante. MSI a, semble-t-il, pris en compte les remarques de ses utilisateurs. On ne peut que s’en réjouir.
Les réjouissances s’arrêtent toutefois là, car quand on se focalise sur le combo clavier / trackpad, le bilan est très contrasté. Nous avons d’un côté un clavier très proche, encore une fois, de celui installé par MSI sur les modèles gaming de sa gamme Stealth. La profondeur de course est donc satisfaisante et le rétroéclairage RGB (4 zones) rappelle bien cette filiation « gamer ». On apprécie aussi la bonne précision du clavier, grâce à des touches bien espacées, et son rebond tonique. Malheureusement, MSI n’a pas veillé à le rendre suffisamment feutré. Les touches y sont bruyantes et le centre du châssis, trop mou, nuit quelque peu au confort de saisie.
Perfectible sans être fondamentalement mauvais, ce clavier ferait presque office de bénédiction à côté du pavé tactile que MSI nous inflige. Ce dernier est grand, très grand, mais aussi très mauvais. Non haptique (contrairement à ce que proposent d’autres modèles RTX Spark), ce trackpad cumule à peu près tous les défauts qu’on peut imaginer pour un pavé tactile d’ancienne génération, entre manque dramatique de précision, clics erratiques, coins qui s’enfoncent beaucoup trop, et toucher plastique. À ce niveau de prix, ce n’est tout simplement pas acceptable.
Malheureusement, le Prestige N16 Flip AI+ ne se rattrape pas sur la webcam ou les haut-parleurs. Juchée au-dessus de l’écran, la caméra 1080p de l’appareil délivre une image peu détaillée aux couleurs ternes. Elle propose par contre l’identification faciale via Windows Hello, en complément du lecteur d’empreintes digitales situé dans la touche de mise sous tension. Les haut-parleurs sont quant à eux logés sous le châssis et manquent, cruellement, à la fois de volume et de basses. Nous sommes loin de ce qu’un MacBook Pro peut proposer en la matière ; clairement, MSI n’a fait aucun effort sur ce point.
Un mot enfin sur la connectique, qui est heureusement bien fournie. On retrouve en effet deux ports USB4 Type-C, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, une sortie HDMI 2.1, un lecteur de cartes SD et une prise Jack 3,5 mm. Répartis sur les flancs du PC, ces différents ports répondent à 90 % des attentes sur une machine de ce type, vouée aux créateurs de contenus, aux développeurs et plus marginalement aux joueurs.
L’accès aux composants se fait quoi qu’il en soit en retirant la plaque inférieure du châssis, retenue par une dizaine de vis Phillips. On découvre alors un système de dissipation sur lequel nous aurons l’occasion de nous pencher plus loin, mais aussi un SSD remplaçable, au même titre que la batterie et le module Wi-Fi. Mémoire unifiée oblige, la RAM est en revanche solidaire du SoC, qui est lui-même soudé à la carte mère. Rien d’anormal ou de surprenant ici.
Écran : une dalle OLED 4K tactile et lumineuse
Ses bordures mériteraient certes d’être rabotées pour entrer dans les canons de beauté de 2026, mais l’écran du Prestige N16 Flip AI+ ne manque pas d’arguments sur le reste. En la matière, MSI met les petits plats dans les grands, en s’appuyant sur une dalle OLED tactile de 16 pouces. Ce panneau organique affiche une définition Ultra HD+ (3840 par 2400 pixels) et peut osciller de manière dynamique entre 30 et 120 Hz, tout en couvrant à 100 % le spectre DCI-P3. Voyons ce qu’il vaut sous notre sonde.
Aidés du logiciel de mesure DisplayCAL, nous relevons en premier lieu une luminance maximale de 660 cd/m² en SDR sur cette dalle OLED décidément très lumineuse. Cette luminosité suffit totalement à compenser la grande réflectance de ce panneau OLED tactile. La lisibilité reste donc assurée, y compris dans les environnements très éclairés. Technologie auto-émissive oblige, le contraste est absolument divin, avec des noirs profonds et une belle impression de relief conférée aux différents contenus affichés.
Sur le plan des couleurs, nous relevons une couverture à 166 % de l’espace colorimétrique sRGB, tandis que le gamut DCI-P3 est pris en charge à hauteur de 118 % selon nos outils. Au sortir du carton, sans rien toucher aux modes d’affichage proposés dans l’application MSI Center, nous mesurons enfin une température de 6728 kelvins, légèrement au-dessus des 6500 kelvins du standard vidéo. Un tantinet trop froide, cette dernière reste toutefois dans les clous, d’autant que le DeltaE s’en tient à un indice impeccable de 0,6 (il doit idéalement être égal ou inférieur à 3, nous y sommes largement).
Tout cela nous confirme que cette dalle OLED Ultra HD+ correspond parfaitement aux usages créatifs visés. Les utilisateurs de tous bords, qu’ils soient professionnels de l’image ou simplement amateurs de belles images, y trouveront tout à fait leur compte. De notre côté, nous retenons surtout la très forte luminance maximale de cet écran OLED… L’un des plus lumineux jamais mesurés, en SDR, sur un laptop. Du moins chez Clubic.
Seul bémol : un petit problème de sous-pixels sur notre machine de prêt, avec à la clé un léger bruit à l’image, du moins dans certaines conditions. Nous ignorons si ce problème est uniquement lié à la machine testée, ou s’il est présent sur d’autres exemplaires. Il nous semblait néanmoins important de le mentionner.
Performances : que vaut la meilleure configuration RTX Spark disponible ?
Nous l’avons évoqué en début d’article, le Prestige N16 Flip AI+ que nous testons ici est le modèle le plus haut de gamme proposé par MSI. On y retrouve à la fois la mouture la plus puissante de la puce NVIDIA N1X, couplée à 128 Go de mémoire unifiée en LPDDR5X à 9 400 MT/s (le maximum possible sur cette gamme de produits) dans laquelle les parties CPU et GPU du SoC peuvent aller piocher l’une comme l’autre de manière dynamique. Ce concept de « pool » de mémoire vive partagée, que l’on a notamment appris à connaître sur les puces Apple Silicon ces dernières années, est important pour la gestion locale de grands modèles de langage — le dada de ce modèle RTX Spark.
Nous allons voir ensemble ce que vaut la puce N1X lorsqu’elle peut compter sur 128 Go de mémoire unifiée, mais avant cela, voici un bref récapitulatif de la configuration testée :
- Processeur NVIDIA N1X regroupant 20 cœurs CPU « Grace » et 6144 cœurs GPU CUDA « RTX Blackwell » gravé en 3 nm par TSMC (80 W de TDP au total)
- 128 Go de mémoire unifiée LPDDR5X (montée sur un bus 256 bits)
- 2 To de SSD PCIe Gen 4
Comme les autres, ce nouveau PC portable RTX Spark passe tout d’abord à l’épreuve de notre caméra thermique et de notre sonomètre. Un bon moyen d’estimer les performances du système de dissipation (articulé autour de deux ventilateurs et d’une chambre à vapeur). Nous relevons en premier lieu une température maximale de 48 degrés au-dessus du clavier après environ 1 heure de benchmarks successifs en gaming. Le sonomètre affichait pour sa part 51 dB au maximum dans ce contexte (à 40 cm de l’écran), soit un sifflement bien audible, équivalent à celui d’un MacBook Pro 16 en forte charge CPU / GPU mais globalement moins gênant que celui d’un gros modèle gamer de 16 pouces avec GPU dédié.
Le Prestige N16 Flip AI+ parvient donc à maîtriser son échauffement sans faire vrombir ses ventilateurs à un niveau déraisonnable. Le bilan est donc positif lors de tâches intensives si l’on compare l’appareil à certains gros PC portables gaming ou créatifs plus « traditionnels », mais avec un hic quand même : il est très rare que ce modèle RTX Spark reste vraiment silencieux à l’usage. La moindre charge, même modérée, conduit à une montée en température et à un déclenchement quasi immédiat des ventilateurs.
Ce comportement, malheureusement, est observable de manière instantanée en gestion locale de l’IA, dès qu’on commence à charger et utiliser un modèle, ou que l’on confie des tâches à un agent. Au bout d’environ 30 minutes de génération d’image par IA, nous mesurions ainsi 52 degrés sur le châssis et 49 dB au sonomètre, pour vous donner une idée.
À notre grand regret, cet échauffement est enfin notable lors d’activités bien plus basiques — en navigation web par exemple. Sur ce point, le MacBook Pro M5 Pro de votre serviteur, par exemple, garde un net avantage en parvenant à rester parfaitement silencieux (ventilateurs totalement coupés) dans la vaste majorité des activités du quotidien.
D’après nous, à protocole de gravure équivalent (3 nm dans les deux cas) et architecture identique (ARM), l’Apple M5 Pro — que tout désigne comme le concurrent direct de la NVIDIA N1X — conserve donc une belle longueur d’avance en termes d’efficacité énergétique.
Cela vaut également pour l’écart de performances mesuré sur secteur et sur batterie. Sur ce point aussi, Apple garde l’avantage. MSI nous recommandait d’ailleurs d’exécuter nos tests sur secteur uniquement, avec son mode « Performance boost » activé. Nous l’avons fait… Mais par malice nous avons également utilisé ce mode sur batterie, pour voir la différence.
La sanction était alors immédiate, notamment sur Cinebench R24 avec 131 points en single-Core et 1589 points en multi-Core sur batterie, contre 131 points en single-Core et 1709 points en multi-Core sur secteur. Inexistant sur un seul cœur, l’écart était ici d’un peu plus de 7 % en multi-Core. Un point à prendre en compte, car NVIDIA promettait que ses puces N1X conserveraient quasiment toutes leurs performances sur batterie. Comme vous pouvez le voir, il existe quelques contre-exemples.
Cela dit, sur le plan CPU, la puce du géant au caméléon se classe dans la bonne moyenne du tableau sur Cinebench 2024, en délivrant des performances supérieures à ce qu’offrent actuellement les meilleures solutions Intel Panther Lake.
En revanche, notre N1X s’incline face aux derniers Snapdragon X2 Elite / X2 Elite Extreme de Qualcomm, nettement plus véloce sur un seul cœur. Normal : la partie CPU du SoC de NVIDIA s’appuie sur une architecture de 2024, de quoi expliquer — aussi — le décalage avec les meilleures solutions d’Apple. En la matière, la puce M6 caracole loin devant en single-Core, tandis que l’Apple M5 Pro fait mieux sur les deux tableaux, en single comme en multi-Core.
Côté CPU, la NVIDIA N1X affiche donc en cette fin 2026 des performances honnêtes sans plus… Mais qu’en est-il sur le plan GPU ? Sur nos tests habituels, sa partie graphique intégrée RTX Blackwell, et les 6144 cœurs CUDA qu’elle aligne, écrasent sans trop de difficulté les meilleures solutions intégrées de la concurrence, sans pourtant tenir toutes les promesses de NVIDIA.
La firme assurait que son nouveau SoC aurait suffisamment de puissance de feu GPU pour égaler les performances d’une RTX 5070 mobile. C’est vrai lorsqu’on la compare à des RTX 5070 à TDP contenu (comme celle logée à bord du dernier Samsung Galaxy Book 6 Ultra et ses 95 W de TGP, par exemple), mais cette promesse ne tient plus vraiment la route quand on l’oppose à la 5070 d’un gros modèle gaming, comme le MSI Crosshair 16 HX AI, par exemple (115 W de TGP cette fois). Quant aux RTX 5070 Ti ou RTX 5080 mobiles, elles évoluent carrément dans d’autres sphères.
Dans l’ensemble, les performances graphiques de la NVIDIA N1X restent très flatteuses — a fortiori lorsqu’on prend en compte l’enveloppe thermique réduite à laquelle la puce se limite. Son rapport performances / consommation est donc, à ce stade, ce que NVIDIA parvient à faire de mieux en la matière. Cela dit, nous la situons à mi-chemin entre une RTX 5060 mobile et une RTX 5070 mobile pour le gaming et les créatifs, suivant les cas.
En gaming justement, nous avons procédé à nos tests habituels. Nous mesurons ici les performances de la puce NVIDIA N1X en QHD+ / Ultra, avec trois types de réglages différents utilisés tour à tour pour chacun des deux titres en question : le premier « run » est effectué avec le Path Tracing complet et la Multi Frame Generation x4. Il est suivi d’un second essai où l’on remplace le Path Tracing par le ray tracing « classique »… mais cette fois en désactivant la MFG pour pousser le GPU dans ses derniers retranchements. Enfin, nous procédons à un troisième essai, mais uniquement en rastérisation (ray tracing et MFG désactivés).
Voici alors les résultats obtenus :
- Sur Cyberpunk 2077, tout d’abord avec le Path Tracing actif, couplé à la Multi Frame Generation x4, et l’ensemble des réglages en Ultra, nous atteignons 63 FPS en moyenne. Cette moyenne s’affaisse à 42 FPS lorsqu’on se contente du ray tracing en Ultra et du DLSS « Équilibré », mais sans génération d’images. Enfin, en rastérisation (sans ray tracing et sans Frame Generation), mais avec l’ensemble des réglages toujours positionnés en Ultra, mais le DLSS actif en « Auto », nous observons cette fois une moyenne de 69 FPS.
- Sur Black Myth Wukong, nous relevons pour commencer une moyenne de 67 FPS avec les réglages « Cinématiques » (les plus élevés disponibles), le ray tracing maximal, et la MFG x4. La N1X de notre MSI Prestige N16 s’en tient en revanche à 41 FPS lorsqu’on conserve les réglages « Cinématiques » et le DLSS, que l’on s’en tienne au ray tracing minimal (impossible de faire autrement sur ce jeu), mais que l’on désactive totalement la Frame Generation. Enfin, en rastérisation, le titre s’en tient à 40 FPS en moyenne (réglages « Cinématiques », avec le ray tracing entièrement coupé, et la frame generation désactivée elle aussi).
En gaming, notre modèle RTX Spark s’en sort donc avec les honneurs. Il s’agit tout simplement de la solution intégrée la plus performante actuellement disponible pour jouer même si, sur ce terrain en particulier, la puce brille plus par la formidable efficacité des technologies NVIDIA (DLSS, MFG x4…) que par sa puissance de calcul brute, à strictement parler.
Venons-en à la gestion locale de grands modèles de langage, le terrain de jeu préféré de la puce NVIDIA N1X. Aidés par les 128 Go du MSI Prestige N16 testé ici, nous avons cherché à déterminer les performances de la puce sur 10 LLM allant de 30 à 120 milliards de paramètres.
On constate alors que notre configuration est, sans surprise, nettement plus à l’aise avec les modèles MoE dont une partie seulement des paramètres est utilisée. Dans ce contexte, les performances sont à chaque fois satisfaisantes, avec par exemple 82 tk/s obtenus sur Qwen3-VL 30B-A3B ou 42 tk/s avec gpt-oss-120b. Sur les modèles denses, où tous les paramètres travaillent à chaque token, la puce N1X montre en revanche ses limites, avec un maximum de 12 tk/s sur Qwen3 32B et seulement 6 tk/s sous Llama 3.3 70B.
Nous nous sommes également penchés, pour ce test, sur le cas particulier de Qwen3.8-27B-UD-Q4_K_M, que nous avions déjà employé lors de notre passage en revue du RTX Spark ASUS ProArt P16 le mois dernier. On vous laisse jeter un œil aux résultats obtenus, mais son exploitation est évidemment dans les cordes de notre Prestige N16.
La génération d’image locale est aussi possible, efficacement. Nous l’avons testée en utilisant FLUX.2 avec ComfyUI. On obtient alors une image détaillée en définition 1536×1024 au bout de 160 secondes de calcul (2 minutes et 40 secondes environ) en mode « normal » à 28 étapes, ou 48 secondes en mode à 8 étapes, le tout à l’aide d’un simple prompt.
Dans l’ensemble, le contrat est donc rempli : animer localement de grands modèles de langage est possible dans de bonnes conditions sur RTX Spark, de manière totalement privée et sécurisée puisque toutes ces données étaient brassées sur notre MSI Prestige N16 Flip AI+ uniquement, sans jamais en sortir… Et sans le moindre abonnement à payer, même s’il faudra une utilisation proprement intensive de l’IA locale, pendant des années, pour espérer amortir le prix d’achat d’une telle machine.
Quant aux 128 Go de notre modèle de prêt, justement, ils permettent bien sûr aux plus grands modèles d’étirer un peu plus leurs jambes que sur une machine RTX Spark couplée à seulement 64 Go de mémoire unifiée (ou moins). Même si à ce petit jeu, l’on reste loin de ce que pouvait permettre le Mac Studio M5 Ultra 256 Go que nous testions il y a peu sur Clubic.
Autonomie : 4 à 6 heures en IA, heureusement plus le reste du temps
L’usage local de LLM a par contre l’inconvénient d’être gourmand en énergie, le GPU étant fortement sollicité. En termes de consommation, nous avons d’ailleurs constaté les mêmes ordres de grandeur en IA qu’en utilisation créative ou en jeu. Dans ce contexte, comptez 4 à 6 heures sur batterie, mais pas tellement plus… Du moins si vous utilisez, comme nous, le mode « Performance boost ».
En utilisation plus polyvalente (bureautique, navigation web, IA locale ponctuelle) et en basculant sur un profil plus économe en énergie, comme le mode équilibré, on parvient cette fois à atteindre le cap des 10 à 12 heures d’autonomie sur notre MSI Prestige N16 Flip AI+.
Cela reste honnête pour une machine aussi polyvalente. En moyenne, on reste d’ailleurs devant ce qu’un gros PC portable gaming à carte graphique dédiée pourrait permettre sur batterie, mais nous nous attendions tout de même à mieux de la part d’une machine ARM dont l’efficacité énergétique avait été tant vantée. En dépit de sa grosse batterie 99 Wh, notre modèle RTX Spark se contente donc de décrocher la mention « assez bien » en matière d’endurance.
L’appareil est quoi qu’il en soit rechargé à l’aide d’un bloc USB-C de 140 W qui est fourni. Comptez deux bonnes heures pour faire le plein d’énergie en partant d’une batterie complètement déchargée.
MSI Prestige N16 Flip AI+ (RTX Spark) : l’avis de Clubic :
Que retenir du MSI Prestige N16 Flip AI+ ? Qu’il reflète au fond assez fidèlement les forces et les faiblesses de la plateforme RTX Spark… avec quelques défauts bien à lui en prime.
Sur l’IA locale, NVIDIA tient sa promesse. Épaulée ici par 128 Go de mémoire unifiée, la puce N1X fait tourner de gros LLM sans broncher, sans que la moindre donnée ne quitte la machine. Le nouveau SoC de NVIDIA nous offre aussi la solution intégrée la plus performante du moment pour jouer sans carte graphique dédiée, avec un rapport performances / consommation flatteur.
Malheureusement, si l’on occulte l’IA ou sa solide proposition graphique, la NVIDIA N1X se montre (un peu) plan-plan.
Ses performances CPU sont en retrait sur un seul cœur et son efficacité énergétique mériterait d’être peaufinée. L’expérience actuelle est en effet ternie par une légère perte de performances sur batterie (du moins dans certains cas), mais aussi par le déclenchement trop fréquent des ventilateurs de notre Prestige N16, y compris en utilisation courante. Quant à l’autonomie, elle déçoit. Autant de points sur lesquels Apple garde (pour l’instant) un net avantage.
Si NVIDIA était une petite boîte qui débute, nous parlerions d’un premier jet intéressant, voire même réussi. Mais compte tenu du colosse qu’est devenue la firme ces dernières années, nous étions en droit d’en attendre plus. D’attendre encore mieux. Cette première génération RTX Spark ouvre une fenêtre sur un avenir prometteur, mais c’est surtout la seconde qu’il faudra surveiller de près.
MSI, de son côté, n’aide pas vraiment la plateforme à briller. Un superbe écran OLED, un format convertible fin et léger ou un stylet astucieusement rangé ne suffisent pas marquer les esprits sur une machine vendue entre 3900 et 8000 euros.
À ce tarif, le Prestige N16 Flip AI+ ne devrait pas se permettre de cumuler des défauts gênants comme un clavier trop mou, un pavé tactile calamiteux ou des haut-parleurs négligés. À ce prix — le même peu ou prou qu’un MacBook Pro 16 PROLED XDR bien équipé — tout devrait être irréprochable. Ce n’est pas le cas.
- Promesse tenue sur la gestion locale des gros LLM
- Le SoC N1X, l’un des plus polyvalents du marché à date
- Un 16 pouces convertible, fin et pas trop lourd
- L’écran tactile OLED Ultra HD+ / 120 Hz très lumineux
- Le stylet MSI Nano Pen inclus et son rangement malin
- Moins endurant qu’on l’aurait voulu (10 à 12 heures)
- Chauffe et souffle un peu tout le temps
- Le pavé tactile, non haptique, calamiteux
- Clavier un peu mou, webcam et haut-parleurs négligés
- Un prix complètement prohibitif (7999,90 euros)
Concurrence : quelles alternatives au MSI Prestige N16 Flip AI+
- Le rapport performances/consommation monstrueux de la puce M5 Pro
- Le SSD aux vitesses démoniaques
- Un châssis éprouvé, toujours aussi efficace
- Création, jeu et IA locale sur une seule machine
- Écran OLED 120 Hz très réussi
- Finition soignée, format 16 pouces facile à transporter