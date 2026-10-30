Boulanger affiche déjà « C’est parti pour le Black Friday », près d’un mois avant le 27 novembre. Voici donc le Dyson V16 Piston Animal, pensé pour les poils d’animaux, qui passe à 649 € au lieu de 849 € : très puissant sur le papier, mais lourd, mais pas encore testé par nos soins.
Le Dyson V16 Piston Animal est, sur le papier, l’aspirateur balai sans fil le plus puissant de la marque, avec 315 AW annoncés, et sa brosse a été conçue pour les poils d’animaux. Boulanger a lancé son Black Friday avec près d’un mois d’avance, et le V16 Piston Animal y passe à 649 € au lieu de 849 €, soit 200 € de moins que chez Amazon, Cdiscount et Darty, selon notre relevé de ce matin. C’est aussi 50 € sous le tarif de 699 € auquel nous l’avions relayé pendant les soldes d’été.
L’offre parle d’abord aux foyers avec un chien ou un chat, et aux logements où tapis et moquettes occupent une bonne place. Pour un petit appartement aux sols durs, son poids et son prix restent difficiles à justifier.
Black Friday avant l’heure chez Boulanger : le Dyson V16 Piston Animal passe à 649 € au lieu de 849 €, vendu en neuf par l’enseigne, hors place de marché.
Pourquoi choisir le Dyson V16 Piston Animal ?
- Une brosse qui ne s’emmêle pas : Ses deux rouleaux coniques démêlent poils et cheveux pour les envoyer vers le collecteur, au lieu de les laisser s’enrouler. Vous évitez la corvée des ciseaux sur la brosse, surtout avec un animal à poils longs.
- De la réserve pour les tapis : Avec 315 AW annoncés, il dépasse les 280 AW du Gen5 Detect et les 240 AW du V15 Detect. Cette puissance vise d’abord les moquettes et les tapis épais, où la poussière et les poils s’incrustent.
- Un collecteur qu’on vide moins souvent : Un piston compacte la poussière dans le collecteur de 1,3 litre à mesure que vous aspirez. Les vidages s’espacent, ce qui compte quand un animal perd ses poils toute l’année.
Chien, chat, moquettes : là où il a sa place
Dyson annonce jusqu’à 70 minutes d’autonomie. Quand nous l’avions relayé cet été, nous indiquions 63 minutes en mode Eco et seulement 16 minutes en mode Boost : assez pour un tapis encrassé, pas pour toute la maison à pleine puissance. Les brosses se détachent d’une simple pression sur un bouton, et plusieurs accessoires sont fournis. Dyson promet aussi une filtration qui retient 99,9 % des particules jusqu’à 0,1 micron, un argument si vous êtes sensible à la poussière.
Il s’adresse surtout aux grands logements et aux foyers où un animal laisse des poils partout. Il convient moins à un studio ou à un intérieur sans tapis : avec 3,4 kg, il pèse nettement plus qu’un balai d’entrée de gamme. Nous avions aussi noté qu’il peine à passer sous les meubles et dans certains coins. Enfin, il faut l’associer à l’application MyDyson avant de s’en servir, une application qui se contente d’un résumé peu utile.
Face au Shark PowerDetect et au Dyson V15 Detect
Dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais, la première place revient au Shark PowerDetect Clean & Empty, dont la station vide le bac à votre place, et Dyson n’y figure qu’avec le V15 Detect Absolute, à 240 AW et 3,1 kg. Le V16 Piston Animal apporte davantage de puissance et un collecteur de 1,3 litre, contre 0,76 litre pour le V15. Il ne supprime pas les vidages, il les espace. Si la légèreté prime, le Dreame V20 Pro, à 1,6 kg sans accessoire, reste plus maniable.
✅ Les points forts
- 315 AW annoncés, au-dessus du Gen5 Detect et du V15 Detect
- Brosse à rouleaux coniques qui démêle les poils
- Collecteur de 1,3 litre avec compactage de la poussière
- Brosses interchangeables d’une pression sur un bouton
❌ Les limites
- 3,4 kg, un poids sensible sur les longues séances
- Environ 16 minutes seulement en mode Boost
- Peine à passer sous les meubles et dans certains coins
- Application MyDyson obligatoire et peu utile
Relevé ce matin à 649 € chez Boulanger, ce prix de Black Friday avant l’heure peut encore bouger d’ici le 27 novembre.
À 649 €, le Dyson V16 Piston Animal ne devient pas un achat léger, mais il n’a pas attendu le Black Friday pour perdre 200 €. Une nouvelle baisse d’ici le 27 novembre n’est pas exclue, et l’écart rend déjà ce Dyson plus défendable. Nous ne l’avons pas encore testé nous-mêmes : les constats d’usage ci-dessus viennent de la fiche du constructeur et de nos précédents articles.
L’achat se justifie si vous vivez avec un animal qui perd ses poils et que tapis ou moquettes couvrent une partie de vos sols. Si vous cherchez un balai léger pour un petit appartement, un modèle comme le Dreame V20 Pro sera plus agréable à manier. Et si vider le bac vous rebute, une station d’autovidage comme celle du Shark sera plus confortable au quotidien.
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