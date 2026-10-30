Le Dyson V16 Piston Animal est, sur le papier, l’aspirateur balai sans fil le plus puissant de la marque, avec 315 AW annoncés, et sa brosse a été conçue pour les poils d’animaux. Boulanger a lancé son Black Friday avec près d’un mois d’avance, et le V16 Piston Animal y passe à 649 € au lieu de 849 €, soit 200 € de moins que chez Amazon, Cdiscount et Darty, selon notre relevé de ce matin. C’est aussi 50 € sous le tarif de 699 € auquel nous l’avions relayé pendant les soldes d’été.

L’offre parle d’abord aux foyers avec un chien ou un chat, et aux logements où tapis et moquettes occupent une bonne place. Pour un petit appartement aux sols durs, son poids et son prix restent difficiles à justifier.