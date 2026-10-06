Le Lenovo IdeaPad Slim 3 n’est pas à mettre entre toutes les mains : s’il vous faut un compagnon utilisable immédiatement, que vous êtes prêt à changer dans 2/3 ans et qui doit vous accompagner avec une bonne batterie, c’est très bien.

Par contre, si vous voulez faire tourner plusieurs apps en même temps, vous permettre de lancer une partie d’un jeu pour vous détendre ou faire un peu de montage, ça risque d’être compliqué en termes de performances. Et il faudra sûrement mettre un peu plus dans le budget pour avoir une machine plus solide.