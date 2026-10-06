Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un ultraportable avec Windows 11 plutôt orienté entrée/milieu de gamme, qui brille par son écran OLED et son prix en baisse de 350 € sur Amazon pour les Jours Flash Prime.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC portable qui mise beaucoup sur son écran OLED, chose plutôt rare à ce tarif, surtout en promo pour les Jours Flash Prime. La connectique est complète, et son gabarit ultra léger fait qu’il est tout indiqué pour les étudiants et tout autre utilisateur nomade en quête de compacité. Il faut garder en tête que l’évolutivité est limitée, tout comme les performances brutes, mais pour 429,99 euros, ça reste vraiment honnête.
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Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 ?
- Son écran OLED à petit prix est un vrai avantage surtout si vous travaillez un peu l’image. Ça reste confortable et qualitatif dans tous les cas.
- Le format ultraportable facile à transporter avec seulement 1,31 kg pour 17,9 mm d’épaisseur, il tient facilement dans un sac.
- Sa connectique généreuse pour un 14" permet de se passer d’un hub USB si vous avez besoin de brancher plusieurs périphériques dessus.
Un ultraportable qui vous suit partout au quotidien
Ce Lenovo IdeaPad Slim 3 s’adresse avant tout aux personnes qui cherchent une machine qui peut les suivre pendant une journée : un étudiant en cours, un professionnel sur la route ou même une personne en voyage. Le processeur Core 3 présent n’est pas puissant mais gère les tâches basiques sans rechigner, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est léger, certes, mais pour un usage basique, ça fait l'affaire et c'est tout ce qu'on lui demande. Le confort vient vraiment de l’écran OLED WUXGA de 14 pouces qui affiche 1 920 x 1 200 pixels avec un contraste infini.
L’écran fait la différence malgré une config un peu juste
Par rapport à des concurrents comme Asus Vivobook, Acer Aspire ou un HP Laptop 14 souvent équipés d’une dalle IPS basique, cet IdeaPad Slim 3 se démarque par l’écran décrit plus haut, plus flatteur pour les films, séries et images. Mais sa configuration reste en dessous des alternatives, certes plus chères, mais qui pourraient durer plus longtemps : donc une machine à prendre pour ce qu’elle propose, du multimédia nomade, sans multitâche intensif.
✅ Les points forts
- La qualité de son écran OLED
- Le châssis compact et léger
- L'autonomie théorique élevée (jusqu’à 21h en lecture vidéo selon Lenovo)
- Le clavier est rétroéclairé, pour travailler dans l'obscurité
- La connectique, avec 2 ports USB-A, un HDMI 1.4, un USB-C, un lecteur de carte SD et une prise micro-casque
❌ Les limites
- La configuration 8+256 Go limitée
- Le processeur n’est pas adapté au multitâche
- Le châssis en plastique ne fait pas très premium
- La dalle est limitée à du 60 Hz
- Le chargeur n'est pas inclus (65 W)
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est à 429,99 € sur Amazon jusqu’au 7 octobre 2026
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 n’est pas à mettre entre toutes les mains : s’il vous faut un compagnon utilisable immédiatement, que vous êtes prêt à changer dans 2/3 ans et qui doit vous accompagner avec une bonne batterie, c’est très bien.
Par contre, si vous voulez faire tourner plusieurs apps en même temps, vous permettre de lancer une partie d’un jeu pour vous détendre ou faire un peu de montage, ça risque d’être compliqué en termes de performances. Et il faudra sûrement mettre un peu plus dans le budget pour avoir une machine plus solide.
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