Présenté en janvier, ce Chromebook Lenovo de 14 pouces à puce MediaTek Kompanio 540 recevra les mises à jour de ChromeOS jusqu’en juin 2036. Amazon le propose à 199,99 € pour les Jours Flash Prime, mais ses 4 Go de mémoire et l’absence de chargeur méritent un examen.
Le Lenovo Chromebook m 14, référence 14M8911, est un ordinateur portable d’entrée de gamme sous ChromeOS. Il associe un écran IPS de 14 pouces en 1920 x 1200 pixels à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Pendant les Jours Flash Prime, il est affiché à 199,99 € au lieu de 349,99 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours sur cette fiche Amazon, qui le vend et l’expédie lui-même.
L’offre est réservée aux membres Prime et court jusqu’au 7 octobre. Elle vise d’abord les élèves, les étudiants et les foyers qui cherchent un ordinateur d’appoint pour la navigation, les devoirs et la bureautique en ligne.
Le Lenovo Chromebook m 14 en 4 Go et 64 Go descend à 199,99 € au lieu de 349,99 € chez Amazon, pour les membres Prime jusqu’au 7 octobre.
Pourquoi choisir le Lenovo Chromebook m 14 ?
- Un suivi logiciel très long : Google garantit les mises à jour de ChromeOS jusqu’en juin 2036. Un appareil acheté aujourd’hui continuera de recevoir des correctifs de sécurité et de nouvelles fonctions pendant près de dix ans.
- Un écran plus haut que la moyenne : La dalle IPS de 14 pouces affiche 1920 x 1200 pixels au format 16:10, avec 400 nits annoncés et un traitement antireflet. Ce format laisse voir davantage de lignes d’un document ou d’une page web.
- Une connectique sans adaptateur : Deux ports USB-C, deux USB-A et un HDMI permettent de brancher un écran externe, une souris ou une clé USB sans passer par un hub.
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Un ordinateur taillé pour le navigateur, les devoirs et les vidéos
ChromeOS repose sur le navigateur Chrome et les services Google : Docs, Gmail, Classroom ou Meet y fonctionnent directement, et les applications Android du Play Store complètent l’ensemble. Sa puce MediaTek Kompanio 540 à huit cœurs se place, selon les premiers tests publiés sur la version 8 Go, au niveau d’un Intel N100, processeur courant des PC d’entrée de gamme. Refroidie sans ventilateur, la machine reste silencieuse en classe comme en bibliothèque, et ses 1,36 kg se glissent sans peine dans un sac.
Ce Chromebook convient à un collégien ou un lycéen qui rédige ses devoirs, à un étudiant qui prend ses notes en cours ou à un foyer qui veut un ordinateur commun pour les démarches en ligne et le streaming. Le cache physique de la webcam de 5 mégapixels et la certification MIL-STD-810H, qui atteste d’une résistance aux chocs et aux vibrations, rassureront les parents d’un jeune utilisateur. Il trouve en revanche ses limites dès que l’on multiplie les tâches : avec 4 Go de mémoire soudée, impossible à faire évoluer, le confort baisse quand les onglets s’accumulent. Le montage vidéo et les logiciels Windows sont hors de sa portée.
Version 128 Go, Chromebook Plus : où se situe cette offre ?
Le prix de référence de 349,99 € doit être relativisé : au 5 octobre, Amazon affiche la version 128 Go du même modèle à 239,99 € pour les membres Prime, avec un plus bas de 219,99 € sur 30 jours. À 199,99 €, la version 64 Go reste la moins chère, mais 40 € de plus doublent le stockage, un écart utile sur une machine sans lecteur de cartes. Pour un usage plus soutenu, les modèles certifiés Chromebook Plus exigent au moins 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage ; notre comparatif des meilleurs Chromebooks recense ceux qui répondent à ces besoins.
✅ Les points forts
- Mises à jour de ChromeOS garanties jusqu’en juin 2036
- Écran IPS de 14 pouces en 1920 x 1200 pixels, 400 nits annoncés
- Deux USB-C, deux USB-A et un HDMI
- Fonctionnement sans ventilateur, donc silencieux
- Cache physique sur la webcam
❌ Les limites
- Chargeur absent de la boîte : prévoir un bloc USB-C de 45 à 65 W
- 4 Go de mémoire soudée, sans évolution possible
- 64 Go de stockage et pas de lecteur de cartes
- Clavier non rétroéclairé
Vous avez déjà un chargeur USB-C d’au moins 45 W ? Le Lenovo Chromebook 14 est proposé à 199,99 € chez Amazon jusqu’au 7 octobre.
À 199,99 €, le Lenovo Chromebook 14 réunit ce qu’on attend d’un ordinateur d’appoint durable : un écran de 14 pouces confortable, une connectique complète et près de dix ans de mises à jour. Son principal atout tient à cette longévité logicielle, qui en fait un achat pensé pour durer. Il faut toutefois prévoir un chargeur USB-C si vous n’en possédez pas, une dépense que la version 128 Go impose aussi.
L’offre s’adresse aux élèves, aux étudiants et aux foyers dont les usages tiennent dans un navigateur. Si vous stockez beaucoup de fichiers en local, la version 128 Go mérite la comparaison. Si vous jonglez avec de nombreux onglets ou des logiciels Windows, un Chromebook Plus ou un PC portable classique vous conviendra mieux. Pour un premier ordinateur qui demande peu d’entretien, le compromis reste cohérent.
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