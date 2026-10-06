ChromeOS repose sur le navigateur Chrome et les services Google : Docs, Gmail, Classroom ou Meet y fonctionnent directement, et les applications Android du Play Store complètent l’ensemble. Sa puce MediaTek Kompanio 540 à huit cœurs se place, selon les premiers tests publiés sur la version 8 Go, au niveau d’un Intel N100, processeur courant des PC d’entrée de gamme. Refroidie sans ventilateur, la machine reste silencieuse en classe comme en bibliothèque, et ses 1,36 kg se glissent sans peine dans un sac.

Ce Chromebook convient à un collégien ou un lycéen qui rédige ses devoirs, à un étudiant qui prend ses notes en cours ou à un foyer qui veut un ordinateur commun pour les démarches en ligne et le streaming. Le cache physique de la webcam de 5 mégapixels et la certification MIL-STD-810H, qui atteste d’une résistance aux chocs et aux vibrations, rassureront les parents d’un jeune utilisateur. Il trouve en revanche ses limites dès que l’on multiplie les tâches : avec 4 Go de mémoire soudée, impossible à faire évoluer, le confort baisse quand les onglets s’accumulent. Le montage vidéo et les logiciels Windows sont hors de sa portée.