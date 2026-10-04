Sur cet écran de 1 920 x 1 200 pixels, la RTX 5050 joue dans sa zone de confort. Sur un autre portable équipé de la même puce, nous avions mesuré que la génération d’images multiple du DLSS 4 faisait plus que doubler le nombre d’images affichées dans Cyberpunk 2077. Le Core 7 240H l’accompagne avec 10 cœurs et 16 threads, jusqu’à 5,2 GHz, épaulé par 16 Go de DDR5 à 5 600 MT/s. Côté refroidissement, Dell mise sur deux ventilateurs et trois caloducs.

Ce modèle convient d’abord à l’étudiant ou au joueur qui veut une machine unique, branchée la plupart du temps sur secteur. Avec 2,25 kg et 2,29 cm d’épaisseur, il se transporte sans se faire oublier. Les créatifs exigeants passeront leur chemin, car la dalle plafonne à 300 cd/m² et Dell annonce une couverture de 62,5 % de l’espace sRGB sur sa fiche technique. Les amateurs de jeux très gourmands en stockage devront aussi composer avec 512 Go seulement.