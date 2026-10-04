Lancé en mai à partir de 999,99€, l’Alienware 15 est le modèle le plus accessible de la marque gaming de Dell. Sa configuration Core 7 et RTX 5050 vise le jeu en 1200p, avec des concessions qu’il vaut mieux connaître avant de l’acheter.
L’Alienware 15 marque une première pour la marque : un PC portable gamer vendu sous la barre des 1 000 €. Amazon affiche actuellement sa configuration Intel Core 7 240H et GeForce RTX 5050 à 949 € au lieu de 1 029 €, dans le cadre d’une offre Prime anticipée. Elle réunit 16 Go de mémoire DDR5, un SSD de 512 Go et un écran de 15,3 pouces en 1 920 x 1 200 pixels à 165 Hz, avec deux ans de service sur site et trois mois de Game Pass. Elle s’adresse aux joueurs qui visent un jeu fluide en Full HD+ avec un budget serré, prêts à accepter un châssis plus sobre que celui des Alienware haut de gamme.
L’Alienware 15 en Core 7 240H et RTX 5050 est affiché à 949 € au lieu de 1 029 € sur Amazon, avec deux ans de service sur site inclus.
Pourquoi choisir l’Alienware 15 ?
- Une RTX 5050 à 90 W : Avec 8 Go de GDDR7, la puce graphique s’est montrée proche de l’ancienne RTX 4060 mobile lors de nos tests, un niveau taillé pour la définition de cet écran.
- Un écran 165 Hz au format 16:10 : La dalle IPS suit les jeux nerveux à haute fréquence, et son format plus haut que le 16:9 laisse davantage de place aux documents.
- Une connectique de PC fixe : HDMI 2.1, port Ethernet et USB-C 10 Gbit/s compatible DisplayPort permettent de brancher un moniteur externe et de jouer en filaire sans adaptateur.
Un portable pensé pour le jeu en Full HD+, pas pour tout faire
Sur cet écran de 1 920 x 1 200 pixels, la RTX 5050 joue dans sa zone de confort. Sur un autre portable équipé de la même puce, nous avions mesuré que la génération d’images multiple du DLSS 4 faisait plus que doubler le nombre d’images affichées dans Cyberpunk 2077. Le Core 7 240H l’accompagne avec 10 cœurs et 16 threads, jusqu’à 5,2 GHz, épaulé par 16 Go de DDR5 à 5 600 MT/s. Côté refroidissement, Dell mise sur deux ventilateurs et trois caloducs.
Ce modèle convient d’abord à l’étudiant ou au joueur qui veut une machine unique, branchée la plupart du temps sur secteur. Avec 2,25 kg et 2,29 cm d’épaisseur, il se transporte sans se faire oublier. Les créatifs exigeants passeront leur chemin, car la dalle plafonne à 300 cd/m² et Dell annonce une couverture de 62,5 % de l’espace sRGB sur sa fiche technique. Les amateurs de jeux très gourmands en stockage devront aussi composer avec 512 Go seulement.
Un Alienware d’entrée de gamme, avec les compromis qui vont avec
L’Alienware 15 ne reprend ni l’aluminium ni les écrans QHD des modèles plus chers de la marque. Son châssis en polycarbonate et sa définition limitée au Full HD+ le placent face aux portables gamer grand public plutôt qu’aux autres Alienware. Dell livre en outre cette configuration Intel avec une seule barrette de 16 Go selon sa fiche, un choix critiqué dans les tests anglophones de la gamme pour son effet sur les performances. Pour situer ce modèle face aux alternatives du moment, notre comparatif des meilleurs PC portables gamer recense les machines que nous recommandons selon le budget.
✅ Les points forts
- RTX 5050 à 90 W avec 8 Go de GDDR7, adaptée au jeu en 1200p
- Écran 165 Hz au format 16:10
- Connectique complète avec HDMI 2.1, Ethernet et USB-C DisplayPort
- Mémoire DDR5 au format SO-DIMM, donc remplaçable
- Deux ans de service sur site et trois mois de Game Pass
❌ Les limites
- SSD de 512 Go vite rempli par quelques gros jeux
- 16 Go fournis sur une seule barrette selon la fiche Dell
- Luminosité limitée à 300 cd/m² et couverture sRGB modeste
- Châssis en polycarbonate de 2,25 kg
L’offre est estampillée « Offre Prime anticipée » par Amazon : vérifiez sur la fiche produit les conditions d’accès au prix de 949 € avant de valider.
À 949 €, cet Alienware 15 en Core 7 et RTX 5050 coûte moins cher que le prix d’entrée affiché par la gamme à son lancement, qui correspondait alors à une configuration de 8 Go. Pour jouer en Full HD+ à haute fréquence, sa carte graphique, son écran 165 Hz et sa connectique forment un ensemble cohérent. Les deux ans de service sur site rassurent sur la durée.
Les concessions restent réelles : stockage juste, mémoire sur une seule barrette, dalle peu lumineuse et châssis plus ordinaire que ce que le logo laisse imaginer. Prévoyez un SSD externe pour votre bibliothèque de jeux, sachant que la mémoire SO-DIMM pourra être remplacée si les 16 Go deviennent justes. Si vous cherchez une machine légère ou un écran fidèle pour la retouche photo, mieux vaut regarder ailleurs.
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