Quels produits méritent vraiment votre attention ?

Sur les 10 références en promotion, certaines se démarquent par leur remise ou par leur utilité au quotidien. Le Fire TV Stick 4K Max cumule Wi-Fi 6E et Écran dynamique pour un prix rarement vu en dehors du Black Friday. Notre test maison lui avait d'ailleurs attribué une note solide pour sa fluidité et son interface. Côté sécurité, la caméra extérieure Blink profite de la plus grosse remise de la sélection, à -50 %.

Fire TV Stick 4K Max : le meilleur compromis entre fluidité, Wi-Fi 6E et prise en charge Dolby Vision/Atmos.

Ring Sonnette vidéo sans fil : installation sans perçage et image Retinal 2K pour surveiller son entrée.

Caméra extérieure 2K+ Blink : un pack de 4 caméras à moitié prix pour couvrir toute la maison.

Amazon Kindle Scribe : le stylet est inclus, idéal pour annoter ses cours ou ses documents dès la rentrée.

Kit Ring Alarm L : une alarme complète associée à une caméra intérieure pour sécuriser tout un logement.