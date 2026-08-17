Entre les derniers jours de vacances et la reprise du travail ou des cours, la mi-août est une période propice pour faire le point sur son matériel. Amazon en profite pour proposer une nouvelle salve de ventes flash, avec des remises qui touchent aussi bien l'informatique que la maison connectée.

Ordinateur portable, tablette, caméras de surveillance ou encore thermostat intelligent : la sélection du jour couvre un large éventail de besoins pour équiper son logement ou repartir du bon pied à la rentrée. Ces offres restent toutefois limitées dans le temps, mieux vaut ne pas trop tarder pour en profiter.