La rentrée approche à grands pas, et c'est le moment idéal pour renouveler son équipement tech sans se ruiner. Amazon propose cette semaine 10 ventes flash sur des produits phares, à saisir avant la fin des stocks.
Entre les derniers jours de vacances et la reprise du travail ou des cours, la mi-août est une période propice pour faire le point sur son matériel. Amazon en profite pour proposer une nouvelle salve de ventes flash, avec des remises qui touchent aussi bien l'informatique que la maison connectée.
Ordinateur portable, tablette, caméras de surveillance ou encore thermostat intelligent : la sélection du jour couvre un large éventail de besoins pour équiper son logement ou repartir du bon pied à la rentrée. Ces offres restent toutefois limitées dans le temps, mieux vaut ne pas trop tarder pour en profiter.
Les 10 ventes flash Amazon du jour
- Blink Mini 2K+ (caméra intérieure compatible Alexa) à 24,99 € au lieu de 44,99 €
- Xiaomi Pad 8 Pro 12+512 Go à 621,00 € au lieu de 751,00 €
- Ventilateur de plafond Bel Air Home Asgard à 79,95 € au lieu de 107,27 €
- PC portable HP 15-fc0012sf (Ryzen 3, 8 Go, 512 Go SSD) à 499,00 € au lieu de 629,00 €
- tado° Smart Thermostat X (kit de démarrage) à 149,99 € au lieu de 205,72 €
- Samsung Galaxy Buds4 à 129,00 € au lieu de 149,00 €
- Mini PC NiPoGi P2 (Ryzen R2544, 8 Go, 256 Go SSD) à 236,55 € au lieu de 249,00 €
- Pack Blink Outdoor 4 + Sonnette vidéo 2K+ à 39,99 € au lieu de 149,98 €
- Sonnette vidéo Ring sans fil à 54,99 € au lieu de 99,99 €
- Caméra extérieure Blink 2K+ (pack 4 caméras) à 154,99 € au lieu de 309,99 €
Quels produits méritent une place dans votre panier ?
Avec dix offres différentes, difficile de toutes les cocher. Certaines se distinguent toutefois par un rapport qualité-prix particulièrement convaincant ou par leur utilité immédiate à l'approche de la rentrée. Voici les références à ne pas laisser filer si vous devez faire un choix.
- Xiaomi Pad 8 Pro : en rédaction, nous avons pu prendre en main sa dalle 3K2 144 Hz, une vraie réussite pour la vidéo et le multitâche.
- PC portable HP 15-fc0012sf : une config Ryzen 3 taillée pour les études ou le télétravail, à un prix rarement vu sous les 500 €.
- tado° Smart Thermostat X : idéal pour reprendre le contrôle du chauffage avant l'automne et réduire la facture d'énergie.
- Pack Blink Outdoor 4 + Sonnette vidéo : avec -73 %, c'est la remise la plus spectaculaire de la sélection pour sécuriser un logement à moindre coût.
- Sonnette vidéo Ring : une valeur sûre pour surveiller son entrée, à un tarif particulièrement agressif cette semaine.
Pourquoi craquer pour ces ventes flash maintenant ?
Sur cette sélection, les remises grimpent jusqu'à -73 % sur le pack Blink Outdoor 4, un niveau rarement atteint en dehors des grands événements commerciaux. La plupart des offres sont calculées sur le prix le plus bas constaté ces 30 derniers jours, un repère plus fiable qu'un prix barré artificiellement gonflé.
Les stocks sur ces ventes flash sont limités, et certains modèles, comme la caméra Blink Mini 2K+ ou la sonnette Ring, comptent déjà parmi les meilleures ventes de leur catégorie. Avec la rentrée qui approche, c'est le bon moment pour équiper son logement ou remplacer un ordinateur vieillissant, avant que les prix ne remontent.
Questions fréquentes sur ces ventes flash Amazon
Combien de temps durent les ventes flash Amazon ?
Ces offres sont limitées dans le temps et dépendent des stocks disponibles : elles peuvent donc disparaître à tout moment sans préavis.
Faut-il un abonnement Prime pour profiter de ces promos ?
La plupart des ventes flash sont accessibles à tous les clients Amazon, mais certaines offres, comme celle sur les Samsung Galaxy Buds4, restent réservées aux abonnés Prime.
Quel est le meilleur produit de cette sélection pour la rentrée ?
Le PC portable HP 15-fc0012sf et le pack de caméras Blink Outdoor 4 se distinguent particulièrement, entre polyvalence pour les études ou le télétravail et sécurisation d'un nouveau logement.
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