Le calendrier commercial tourne au ralenti en cette seconde moitié d’août. Les soldes d’été sont derrière nous, le Black Friday reste lointain, et pourtant les stocks continuent de bouger. Amazon en profite pour multiplier les ventes flash, ces promotions courtes limitées en durée et en quantité, qui portent souvent sur des références récentes plutôt que sur des fins de série.

Cette sélection réunit 15 offres réparties entre image et son, informatique, écrans gaming, sécurité connectée et entretien de la maison. Certaines remises dépassent les 40 %, d’autres restent plus mesurées mais concernent des produits rarement bradés. De quoi remplacer un équipement fatigué, anticiper la rentrée ou s’équiper sans exploser son budget.