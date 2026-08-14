Alors que les grandes périodes promotionnelles se font attendre, Amazon casse le prix de son Fire TV Stick 4K Select, qui passe à 29,99 € au lieu de 54,99 €. On fait le point sur ce que vaut réellement cette clé de streaming compacte, entre ses vrais atouts et les compromis à connaître avant de craquer.
Le Fire TV Stick 4K Select est la clé HDMI la plus abordable du catalogue Fire TV d'Amazon, pensée pour transformer n'importe quel téléviseur équipé d'un port HDMI en Smart TV compatible 4K. Elle s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent moderniser un téléviseur vieillissant ou équiper une chambre ou un salon secondaire sans gros investissement. Amazon en profite pour faire chuter son prix bien en dehors des grandes périodes commerciales habituelles, ce qui rend l'offre d'autant plus intéressante. On peut se procurer ce boîtier de streaming en cliquant sur cette fiche produit Amazon, actuellement affichée à 29,99 € au lieu de 54,99 €.
Compact, léger et livré avec sa télécommande vocale, ce boîtier se destine à un usage quotidien simple : lancer une série, retrouver une chaîne en direct ou demander à Alexa+ de trouver un film sans naviguer dans des menus interminables.
Pourquoi choisir le Fire TV Stick 4K Select ?
- Prix : à 29,99 € au lieu de 54,99 €, la réduction atteint 45 % sur un accessoire habituellement vendu plein tarif.
- Simplicité : l'installation se limite à brancher le boîtier sur un port HDMI et à le relier au secteur, sans manipulation technique.
- Accès élargi : Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ainsi que la TV en direct et gratuite sont accessibles depuis une seule interface.
Un boîtier compact pensé pour un usage simple au quotidien
Sous son format ultra compact, ce boîtier embarque le nouveau système Vega OS, une interface maison signée Amazon qui remplace Android sur ce modèle. Il permet de lancer une série ou de retrouver un programme d'un simple mot grâce à la fonction Alexa+, intégrée à la télécommande vocale fournie. Les amateurs de jeu vidéo peuvent également streamer des titres comme Call of Duty ou Hogwarts Legacy via le Xbox Cloud Gaming, sous réserve d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate et d'une manette compatible. Dans son analyse de la fiche technique du Fire TV Stick 4K Select, la rédaction Clubic soulignait toutefois que ce modèle repose sur des composants plus modestes que ses prédécesseurs, avec un processeur d'entrée de gamme et 1 Go de RAM seulement.
Face à la concurrence : où se situe vraiment ce boîtier ?
Sur le segment des clés de streaming 4K, le Fire TV Stick 4K Select se distingue avant tout par son prix d'accès, désormais parmi les plus bas du marché pour ce niveau de définition. Il n'apporte en revanche pas les performances des modèles Plus ou Max de la gamme, plus rapides et mieux équipés en connectivité.
✅ Les points forts
- Prix particulièrement bas en dehors des périodes de soldes
- Installation simple, sans compétence technique requise
- Compatible HDR10+, HDR10 et HLG pour une image de qualité
- Recherche vocale via Alexa+ pour gagner du temps au quotidien
- Accès au Xbox Cloud Gaming sans console dédiée
❌ Les limites
- Seulement 1 Go de RAM, ce qui peut limiter la fluidité sur certains usages
- Wi-Fi 5 uniquement, sans compatibilité Wi-Fi 6
- Processeur d'entrée de gamme, moins performant que sur les autres Fire TV Stick
- La plupart des applications de streaming nécessitent un abonnement séparé
Le Fire TV Stick 4K Select à 29,99 € au lieu de 54,99 € reste disponible chez Amazon, mais rien ne garantit que ce tarif soit maintenu encore longtemps.
Le Fire TV Stick 4K Select à 29,99 € s'adresse avant tout à celles et ceux qui veulent équiper une TV secondaire, remplacer un boîtier vieillissant ou simplement découvrir le streaming 4K sans y consacrer un gros budget. Pour cet usage, il remplit parfaitement son rôle, et la fonction Alexa+ facilite réellement la navigation entre les applications.
Les personnes recherchant de meilleures performances, davantage de mémoire ou le Wi-Fi 6 auront plutôt intérêt à se tourner vers les versions Plus ou Max de la gamme, plus chères mais mieux équipées. À ce prix, en revanche, difficile de trouver un accès aussi simple au streaming 4K.
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