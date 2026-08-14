Le Fire TV Stick 4K Select est la clé HDMI la plus abordable du catalogue Fire TV d'Amazon, pensée pour transformer n'importe quel téléviseur équipé d'un port HDMI en Smart TV compatible 4K. Elle s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent moderniser un téléviseur vieillissant ou équiper une chambre ou un salon secondaire sans gros investissement. Amazon en profite pour faire chuter son prix bien en dehors des grandes périodes commerciales habituelles, ce qui rend l'offre d'autant plus intéressante. On peut se procurer ce boîtier de streaming en cliquant sur cette fiche produit Amazon, actuellement affichée à 29,99 € au lieu de 54,99 €.

Compact, léger et livré avec sa télécommande vocale, ce boîtier se destine à un usage quotidien simple : lancer une série, retrouver une chaîne en direct ou demander à Alexa+ de trouver un film sans naviguer dans des menus interminables.