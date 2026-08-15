Après des vacances où votre iPhone a fini la journée à plat plus souvent qu'à son tour, l'idée d'une batterie de secours devient soudain moins accessoire. La UGREEN Zapix, compatible MagSafe et Qi2, passe sous les 27 euros chez Amazon : voici ce qu'elle vaut vraiment avant de cliquer.
La UGREEN Zapix s'adresse à celles et ceux qui redoutent la panne de batterie en pleine journée, que ce soit en déplacement, en festival ou simplement lors d'une journée chargée loin d'une prise. Ce power bank de 10 000 mAh mise sur la recharge magnétique compatible MagSafe et Qi2, sans câble à transporter ni prise à chercher, un format qui séduit autant les habitués d'iPhone que les possesseurs de smartphones Android récents. En ce moment, cette batterie externe UGREEN Zapix profite d'une remise de 24 %, la faisant passer de 34,99 € à 26,59 € chez Amazon, un niveau proche du prix le plus bas constaté ces trente derniers jours.
De quoi sécuriser son autonomie sans faire exploser son budget, à condition de connaître ses forces et ses limites avant de valider la commande.
Pourquoi choisir la UGREEN Zapix ?
- Compatibilité étendue : compatible avec les iPhone 12 à 17 (y compris Air, Plus, Pro et Pro Max) via MagSafe, ainsi qu'avec les smartphones certifiés Qi2 comme le Google Pixel 10.
- Charge filaire rapide : le port USB-C délivre jusqu'à 20 W en Power Delivery, de quoi recharger aussi une tablette ou des écouteurs sans attendre.
- Prix attractif : à 26,59 €, l'offre s'approche du plus bas prix relevé sur les trente derniers jours (27,99 €), pour une remise de 24 % sur le prix conseillé.
Une batterie pensée pour la mobilité au quotidien
Avec ses 10 000 mAh, la UGREEN Zapix promet de quoi recharger un iPhone récent à plusieurs reprises sans repasser par une prise secteur. La recharge sans fil magnétique s'active d'une simple pression contre le dos du smartphone, un geste que Clubic a déjà salué sur des modèles UGREEN équivalents pour sa simplicité au quotidien. Le port USB-C vient compléter l'ensemble en filaire, utile pour une tablette, un casque ou un second téléphone non compatible MagSafe, avec une puissance de 20 W en Power Delivery qui accélère nettement la recharge par rapport à un chargeur d'entrée de gamme. Cette polyvalence en fait un compagnon de sac aussi bien pour les trajets domicile travail que pour un week-end sans chargeur sous la main.
Où se situe la Zapix face aux autres batteries MagSafe du marché ?
Face à des modèles plus premium comme l'Anker MagGo, cité par le comparatif Clubic des meilleures batteries externes comme référence Qi2, la UGREEN Zapix mise avant tout sur un tarif accessible plutôt que sur des watts supplémentaires. Elle ne rivalise pas avec les batteries haut de gamme à écran ou à charge ultra rapide, mais couvre l'essentiel pour un usage occasionnel de secours.
✅ Les points forts
- Format compact qui se glisse facilement dans une poche ou un sac
- Recharge magnétique MagSafe sans câble à chercher
- Compatible avec les smartphones Qi2 récents, au delà du seul écosystème Apple
- Port USB-C PD 20W pour une charge filaire rapide
- Prix proche de son plus bas niveau des trente derniers jours
❌ Les limites
- La puissance en charge sans fil reste plafonnée par la norme MagSafe/Qi2, moins rapide qu'une charge filaire complète
- Pas d'écran d'affichage du niveau de charge restant
- Une capacité de 10 000 mAh qui limite le nombre de charges complètes sur plusieurs jours sans recharge secteur
- Le tarif conseillé de 34,99 € reste dans la moyenne du marché hors promotion
La UGREEN Zapix est toujours disponible à 26,59 € chez Amazon, sous réserve de stock
Cette UGREEN Zapix s'adresse avant tout à celles et ceux qui veulent une solution de secours simple, compatible MagSafe et Qi2, sans dépenser plus de 30 euros. Son format compact et sa recharge magnétique en font un achat malin pour la rentrée, les trajets quotidiens ou les prochaines vacances, surtout pour les personnes qui oublient régulièrement leur chargeur en sortant de chez elles.
Les utilisateurs à la recherche de watts supplémentaires ou d'un écran de contrôle se tourneront plutôt vers des modèles plus premium, comme ceux mis en avant dans le comparatif Clubic des meilleures batteries externes. Pour un usage occasionnel et un budget serré, la Zapix reste néanmoins une valeur sûre à ce niveau de prix, à condition de vérifier la disponibilité avant que le stock ne s'épuise.
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