La UGREEN Zapix s'adresse à celles et ceux qui redoutent la panne de batterie en pleine journée, que ce soit en déplacement, en festival ou simplement lors d'une journée chargée loin d'une prise. Ce power bank de 10 000 mAh mise sur la recharge magnétique compatible MagSafe et Qi2, sans câble à transporter ni prise à chercher, un format qui séduit autant les habitués d'iPhone que les possesseurs de smartphones Android récents. En ce moment, cette batterie externe UGREEN Zapix profite d'une remise de 24 %, la faisant passer de 34,99 € à 26,59 € chez Amazon, un niveau proche du prix le plus bas constaté ces trente derniers jours.

De quoi sécuriser son autonomie sans faire exploser son budget, à condition de connaître ses forces et ses limites avant de valider la commande.