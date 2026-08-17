La rentrée s'accompagne souvent de dépenses en cascade, et un poste de travail bien équipé n'a rien d'un luxe superflu. Amazon fait justement chuter le prix du MSI G255F, un écran gaming 180 Hz habituellement plus onéreux, à un tarif qui mérite qu'on s'y attarde.
Le MSI G255F s'adresse à celles et ceux qui cherchent une dalle réactive sans faire exploser leur budget de rentrée. Sa diagonale de 24,5 pouces et sa définition Full HD en font un format compact, facile à glisser sur un bureau d'étudiant ou un coin de bureau à la maison. Il est actuellement proposé à prix réduit sur la fiche du produit chez Amazon une offre qui tombe à point nommé pour équiper un poste de travail avant la reprise des cours.
Avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms, il vise aussi bien les joueurs occasionnels que les étudiants qui alternent cours en visio le jour et sessions de jeu le soir.
Pourquoi choisir le MSI G255F ?
- Un tarif sous son plus bas prix récent : à 84,99 €, l'écran passe sous le seuil de 115 € observé sur les 30 derniers jours.
- Une fluidité pensée pour le jeu compétitif : 180 Hz et 1 ms GtG suffisent à suivre les titres rapides sans latence perceptible.
- Un format polyvalent pour la rentrée : 24,5 pouces et une dalle IPS aux couleurs fidèles conviennent aussi bien aux cours en ligne qu'aux soirées gaming.
Un écran taillé pour alterner cours et sessions de jeu
La dalle Rapid IPS du G255F combine des angles de vision larges de 178° et une couverture colorimétrique de 99% sRGB, un compromis assez rare à ce niveau de prix. Le temps de réponse de 1 ms GtG et le taux de 180 Hz permettent de suivre des titres compétitifs comme les jeux de tir en ligne sans effet de flou marqué. La rédaction Clubic avait déjà souligné, lors d'une précédente baisse de prix de ce même modèle, la qualité de la dalle IPS pour ce segment de budget. Les technologies de réduction de la lumière bleue et d'anti-scintillement rendent aussi l'écran adapté aux longues journées passées devant les cours en ligne.
Ce que ce moniteur d'entrée de gamme n'a pas vocation à remplacer
Ce modèle reste positionné en Full HD et en synchronisation adaptative FreeSync, sans viser les usages exigeants en très haute définition ou les configurations Nvidia certifiées G-Sync. Il complète un setup de rentrée sans prétendre remplacer un écran de créateur ou un moniteur 1440p haut de gamme.
✅ Les points forts
- Fluidité réelle en jeu : 180 Hz et 1 ms GtG limitent les flous de mouvement sur les titres rapides
- Colorimétrie soignée : 99% sRGB pour une dalle Rapid IPS à ce niveau de prix
- Confort visuel prolongé : anti-scintillement et filtre de lumière bleue pour les longues sessions études ou jeu
- Connectique complète : DisplayPort et HDMI pour brancher aussi bien un PC qu'une console
- Compatibilité VESA : possibilité de fixer l'écran sur un bras articulé pour gagner de la place sur le bureau
❌ Les limites
- Définition Full HD uniquement, sans option QHD pour qui recherche plus de netteté
- Synchronisation limitée à l'écosystème FreeSync, à vérifier pour les cartes graphiques Nvidia
- Pied d'écran basique, avec un simple réglage d'inclinaison
- Diagonale de 24,5 pouces qui peut sembler compacte pour un usage bureautique intensif multi fenêtres
Le MSI G255F à 84,99 € chez Amazon : une offre rentrée à surveiller avant qu'elle ne disparaisse
Ce bon plan s'adresse avant tout aux étudiants et jeunes actifs qui doivent équiper un bureau à moindre coût avant la rentrée, sans sacrifier la réactivité en jeu. À 84,99 €, le MSI G255F reste cohérent avec ce qu'on attend d'un écran d'entrée de gamme gaming : de la fluidité, une dalle IPS convaincante et une connectique suffisante pour brancher un PC ou une console.
Les joueurs en quête d'une définition QHD ou d'une certification G-Sync officielle peuvent en revanche passer leur chemin et regarder du côté de modèles plus haut de gamme. Pour un premier poste gaming ou un second écran à petit prix, cette offre mérite en tout cas d'être suivie de près pendant la période de rentrée.
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