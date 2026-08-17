Le MSI G255F s'adresse à celles et ceux qui cherchent une dalle réactive sans faire exploser leur budget de rentrée. Sa diagonale de 24,5 pouces et sa définition Full HD en font un format compact, facile à glisser sur un bureau d'étudiant ou un coin de bureau à la maison. Il est actuellement proposé à prix réduit sur la fiche du produit chez Amazon une offre qui tombe à point nommé pour équiper un poste de travail avant la reprise des cours.

Avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms, il vise aussi bien les joueurs occasionnels que les étudiants qui alternent cours en visio le jour et sessions de jeu le soir.