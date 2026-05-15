Ce week-end de trois jours est l'occasion idéale pour craquer sur un équipement attendu depuis longtemps. Amazon a sorti une belle sélection de promos sur des produits high-tech, maison connectée et confort numérique.
Le soleil revient, le week-end s'étire sur trois jours pour ceux qui font le pont, et Amazon en profite pour proposer une fournée de réductions qui méritent vraiment l'attention. Du vendredi 15 au dimanche 17 mai, cette sélection reste valable tout au long des trois jours et sera mise à jour régulièrement au fil des stocks et des évolutions de prix.
Au programme : de la vidéo avec un projecteur 4K sous les 100 €, de la recharge avec des noms solides comme Anker et Belkin, de la maison connectée signée Amazon, Ring et Blink, et même deux robots, l'un pour les parquets, l'autre pour la piscine.
Les univers couverts sont larges : son, image, sécurité, connectivité, petit électroménager high-tech. Il y en a pour tous les besoins et pour toutes les bourses, avec des remises qui vont de quelques euros à plusieurs centaines.
Que vous cherchiez à équiper votre intérieur, à offrir un cadeau tech ou simplement à saisir une opportunité que vous aviez mise en favoris, cette sélection mérite le coup d'œil avant que les stocks ne fondent.
Les 15 dernières ventes flash à saisir ce weekend
- Vidéo projecteur 4K 1080P Android à 99,99 € au lieu de 299,99 €
- Prise chargeur quadruple USB-C Yougreen Nexode 100W à 37,98 € au lieu de 57,99 €
- Prise 65W USB-C 3 ports Yougreen à 24,99 € au lieu de 32,99 €
- Télévision Philips Ambilight 55 pouces 4K à 399 € au lieu de 499 €
- Module de basse Bose Bass Module 500 à 299 € au lieu de 499,95 €
- Chargeur USB-C 45W Anker Nano à 33,70 € au lieu de 239,99 €
- Multiprise parafoudre Belkin à 24,99 € au lieu de 39,99 €
- Répéteur Wi-Fi TP-Link à 44,99 € au lieu de 64,99 €
- Samsung Galaxy SmartTag 2 à 16,89 € au lieu de 34,58 €
- Robot de surface Mamotion Yuka Mini 2 à 899 € au lieu de 1 299 €
- Amazon Fire TV Stick HD à 28,85 € au lieu de 44,99 €
- Caméra extérieure 2K+ Blink nouvelle génération à 59,99 € au lieu de 154,98 €
- Pack 4 caméras extérieures solaires Ring Stick Up Cam à 299 € au lieu de 559,92 €
- Amazon Echo Spot nouvelle génération à 59,99 € au lieu de 94,99 €
- Robot de piscine Aiper Scooba S1 2026 à 521 € au lieu de 549 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Le forfait Bouygues - B&You 130Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199 € HT
- 2 To de cloud à vie pour 449 € : le bon plan pCloud Family
Les produits qui se démarquent cette semaine
Difficile de ne pas s'arrêter sur certaines offres tant les remises sortent de l'ordinaire. Le projecteur 4K à 99,99 € en est l'exemple le plus frappant : une chute de 200 € sur un appareil capable de rivaliser avec une installation home cinéma d'entrée de gamme.
Dans un tout autre registre, le pack Ring à 299 € pour quatre caméras solaires représente une économie de plus de 260 € sur un système de sécurité complet. Voici quelques mots sur les autres produits de la sélection :
Pourquoi ces promos valent le détour ce week-end
Les remises affichées ici ne sont pas symboliques. Sur plusieurs références, la réduction dépasse les 50 %, ce qui est rare en dehors des grands événements comme le Black Friday ou les Prime Days. Le timing est également favorable : les stocks sont encore bien fournis en début de week-end, mais ils peuvent évoluer rapidement sur les produits les plus populaires.
L'article est mis à jour tout au long des trois jours pour refléter les changements de prix et de disponibilité. Profiter d'un week-end tranquille pour passer une commande reste l'un des meilleurs moyens d'être livré rapidement, souvent dès le début de la semaine suivante avec Amazon Prime.
FAQ — Ventes Flash Amazon du week-end
Ces prix sont-ils valables tout le week-end ?
La plupart des offres sont actives du vendredi 15 au dimanche 17 mai, mais certaines peuvent prendre fin plus tôt en cas de rupture de stock. Mieux vaut ne pas attendre le dimanche soir pour commander.
Comment s'assurer qu'une promotion Amazon est réelle ?
Vous pouvez consulter l'historique des prix via des outils comme Keepa ou CamelCamelCamel, qui indiquent l'évolution du tarif sur plusieurs mois et permettent de vérifier si la remise est authentique.
Faut-il être abonné Prime pour profiter de ces offres ?
Non, ces promotions sont accessibles à tous les clients Amazon. L'abonnement Prime permet cependant de bénéficier de la livraison rapide, souvent dès le lendemain ou le surlendemain.