Le soleil revient, le week-end s'étire sur trois jours pour ceux qui font le pont, et Amazon en profite pour proposer une fournée de réductions qui méritent vraiment l'attention. Du vendredi 15 au dimanche 17 mai, cette sélection reste valable tout au long des trois jours et sera mise à jour régulièrement au fil des stocks et des évolutions de prix.

Au programme : de la vidéo avec un projecteur 4K sous les 100 €, de la recharge avec des noms solides comme Anker et Belkin, de la maison connectée signée Amazon, Ring et Blink, et même deux robots, l'un pour les parquets, l'autre pour la piscine.

Les univers couverts sont larges : son, image, sécurité, connectivité, petit électroménager high-tech. Il y en a pour tous les besoins et pour toutes les bourses, avec des remises qui vont de quelques euros à plusieurs centaines.

Que vous cherchiez à équiper votre intérieur, à offrir un cadeau tech ou simplement à saisir une opportunité que vous aviez mise en favoris, cette sélection mérite le coup d'œil avant que les stocks ne fondent.