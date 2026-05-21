Avec les premières chaleurs qui s'imposent, les envies changent, et les prix aussi. Amazon actualise ce jeudi soir sa sélection de ventes flash avec une douzaine d'offres qui couvrent un large spectre : de l'équipement estival à la bureautique, en passant par le son, la cuisine et la maison connectée.

La sélection de ce soir mêle grosses cylindrées, un laptop Lenovo OLED à moins de 610 €, un robot aspirateur-laveur à moins de 300 €, et petites affaires bien ciblées, comme une batterie externe 25 000 mAh à 79,99 € ou un ventilateur silencieux Rowenta sous les 90 €.

Les remises vont de 11 % sur la Sonos Era 100 SL jusqu'à plus de 60 % sur le Lefant M3. Sans oublier un vidéoprojecteur 1080p natif qui chute à 99,99 € alors qu'il s'affichait encore récemment à 259,99 €. Que vous prépariez votre jardin, votre salon home cinéma, votre bureau ou simplement votre cuisine, il y a de grandes chances de trouver votre compte dans cette sélection.