Le marché du SSD NVMe ne cesse d'évoluer en faveur du consommateur, et le Lexar NM790 4 To en est une illustration directe à 399,99 €. Ce SSD au format M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 affiche des vitesses annoncées de 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, des chiffres qui le placent parmi les références sérieuses du segment, à un tarif que peu de ses concurrents directs peuvent tenir sur cette capacité. Ceux qui souhaitent profiter de cette fenêtre tarifaire peuvent consulter la fiche Amazon du Lexar NM790 4 To pour vérifier disponibilité et prix en temps réel.

La cible est claire : les joueurs PC qui gèrent des bibliothèques volumineuses, les créateurs qui jonglent avec des fichiers lourds, et les possesseurs de PS5 qui en ont assez d'arbitrer entre chaque nouvelle installation faute de place.