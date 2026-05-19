Le Lexar NM790 4 To passe sous la barre des 400 € chez Amazon, une occasion concrète pour ce SSD NVMe PCIe Gen4 qui cible aussi bien les joueurs PC que les propriétaires de PS5. La rédaction fait le point sur ce que vaut réellement cette offre et pour qui elle fait sens.
Le marché du SSD NVMe ne cesse d'évoluer en faveur du consommateur, et le Lexar NM790 4 To en est une illustration directe à 399,99 €. Ce SSD au format M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 affiche des vitesses annoncées de 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, des chiffres qui le placent parmi les références sérieuses du segment, à un tarif que peu de ses concurrents directs peuvent tenir sur cette capacité. Ceux qui souhaitent profiter de cette fenêtre tarifaire peuvent consulter la fiche Amazon du Lexar NM790 4 To pour vérifier disponibilité et prix en temps réel.
La cible est claire : les joueurs PC qui gèrent des bibliothèques volumineuses, les créateurs qui jonglent avec des fichiers lourds, et les possesseurs de PS5 qui en ont assez d'arbitrer entre chaque nouvelle installation faute de place.
Pourquoi choisir le Lexar NM790 4 To ?
- Débits Gen4 convaincants : jusqu'à 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, ce SSD tient ses promesses sur les benchmarks séquentiels courants.
- 4 To pour tout stocker : une capacité rare à ce prix, qui permet de conserver jeux, projets vidéo et archives sans jamais devoir arbitrer.
- Compatible PS5 nativement : le format M.2 2280 simple face s'insère sans difficulté dans le slot de la console de Sony, installation simple et sans adaptateur.
Performances, PS5 et stockage XL : ce que le NM790 apporte au quotidien
Construit autour d'un contrôleur MaxioTech MAP1602A et de mémoire NAND TLC 232 couches, le Lexar NM790 4 To fonctionne sans cache DRAM physique embarqué, compensant grâce à la technologie HMB 3.0 qui s'appuie sur la RAM système pour maintenir un comportement fluide lors des usages courants. Avec 3 000 TBW garantis et une garantie fabricant de 5 ans, l'endurance est un argument réel, particulièrement pour un SSD destiné à accueillir des installations fréquentes et volumineuses. La rédaction Clubic avait eu l'occasion de tester le NM790 dans sa version 2 To et avait relevé la qualité de construction de ce modèle en simple face, idéal pour les châssis compacts et les emplacements M.2 à accès limité.
Pour les joueurs PS5, la compatibilité native, la capacité généreuse et des temps de chargement réduits en font un choix logique pour ceux qui souhaitent enrichir leur catalogue sans se heurter à des contraintes d'espace.
Samsung 990 Pro, WD Black SN850X : le NM790 peut-il les concurrencer ?
Sur le segment PCIe Gen4 4 To, le Lexar NM790 se distingue avant tout par un tarif plus accessible que des références bien établies comme le Samsung 990 Pro ou le WD Black SN850X, qui proposent un cache DRAM dédié et des performances en accès aléatoires légèrement supérieures, mais à un coût sensiblement plus élevé. Ce SSD convient parfaitement à un usage gaming et multimédia, mais ceux qui travaillent avec des charges d'écriture aléatoires très intenses ou qui exigent les meilleures performances absolues trouveront peut-être leur compte dans un modèle avec DRAM physique embarquée.
✅ Les points forts
- Débits séquentiels jusqu'à 7 400 Mo/s en lecture, parmi les plus élevés du segment PCIe Gen4
- Capacité de 4 To, idéale pour les grandes bibliothèques de jeux ou les projets créatifs lourds
- Compatibilité PS5 confirmée, sans adaptateur ni difficulté d'installation
- Endurance de 3 000 TBW et garantie 5 ans, rassurantes sur la durée
- Rapport capacité/prix compétitif face aux alternatives de marques premium à cette capacité
❌ Les limites
- Architecture sans cache DRAM dédié : performances en accès aléatoires inférieures aux SSD avec DRAM embarquée
- Légère chute de débit lors de transferts très volumineux en écriture soutenue
- Pas de version PCIe Gen5 pour les utilisateurs équipés des dernières plateformes Intel ou AMD
- Peut monter en température sous charge intensive, l'ajout d'un dissipateur thermique est conseillé dans certaines configurations
Le Lexar NM790 4 To est affiché à 399,99 € chez Amazon, vérifiez la disponibilité avant que ce tarif ne remonte.
Le Lexar NM790 4 To à 399,99 € est une offre solide pour les profils qui ont besoin de volume et de vitesse sans franchir la barre des 400 €. Joueurs PC avec de grosses bibliothèques Steam, créateurs vidéo qui gèrent des rushes 4K au quotidien, possesseurs de PS5 en manque d'espace : ce SSD répond directement à ces besoins avec une fiche technique sérieuse, une endurance documentée par 3 000 TBW et une garantie de 5 ans qui ne s'invente pas.
Ceux qui exigent les meilleures performances absolues en accès aléatoires ou qui ont déjà investi dans une plateforme PCIe Gen5 peuvent légitimement regarder ailleurs. Pour tous les autres, 30 € d'économie sur le prix habituel des 30 derniers jours, combinés à 4 To de NVMe Gen4 sous les 400 €, c'est une proposition difficile à écarter sans bonne raison.
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