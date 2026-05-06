L’AliExpress Choice Day de mai 2026 offre une fenêtre intéressante pour mettre à jour le stockage de votre Steam Deck ou Surface Pro sans dépenser une fortune. On vous dit si ce Cusu CV3500M mérite votre attention à ce tarif, ou s’il vaut mieux regarder ailleurs.
Voici le SSD Cusu CV3500M M.2 2230 NVMe 1 To à 94,69 € au lieu de 123,29 € sur AliExpress avec le code CDFR0
Le marché des SSD au format M.2 2230 est une niche bien particulière : ce petit gabarit de 22 × 30 mm est spécifiquement taillé pour les appareils compacts comme la Steam Deck de Valve ou les tablettes Microsoft Surface Pro, où le format 2280 plus courant ne tient tout simplement pas.
Le Cusu CV3500M s’appuie sur le contrôleur Maxio MAP1202 associé à de la mémoire TLC YMTC 128 couches, une combinaison qui offre des performances solides en PCIe Gen3, exactement ce que supporte la Steam Deck. Si vous cherchez à doubler votre espace de stockage sans vous ruiner, découvrez cette offre directement sur AliExpress via le code CDFR02.
L’essentiel en bref
- Prix promotionnel de 94,69 € avec le code CDFR02, contre 123,29 € en prix de base, durant l’AliExpress Choice Day de mai 2026
- Format M.2 2230 (22 × 30 mm), interface PCIe 3.0x4 NVMe, mémoire TLC, compatible Steam Deck et Microsoft Surface Pro (vérifiez la compatibilité de votre appareil avant l’achat)
- Débits séquentiels annoncés jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture et 3 200 Mo/s en écriture (en condition de cache SLC)
Un SSD taillé pour la portabilité, pas pour les PC de bureau
La vraie valeur de cet SSD tient à son gabarit : très peu de modèles proposent 1 To dans ce format 2230, et les alternatives bien répertoriées restent rares à moins de 100 €. Dans des tests réalisés sur la plateforme MAP1202 avec mémoire YMTC 128 couches, le CV3500M décroche des scores comparables à ses concurrents directs en PCIe Gen3, avec une lecture séquentielle mesurée à 3 326 Mo/s et une écriture à 2 794 Mo/s.
Un avantage notable par rapport à d’autres SSD sur le même contrôleur : ce modèle prend en charge le mode veille profonde (deep sleep), ce qui se révèle précieux pour l’autonomie des appareils portables comme la Steam Deck. Il faut néanmoins rappeler que Clubic a testé la gamme SSD pour Steam Deck dans son comparatif aspirateurs (pardon, son guide des meilleurs SSD pour consoles portables) et que les performances réelles en usage mixte restent en deçà des chiffres annoncés en condition de cache.
Dans quel contexte ce SSD a-t-il vraiment du sens ?
Dans un segment dominé par Sabrent, Western Digital et Corsair sur les modèles haut de gamme, le Cusu CV3500M se positionne comme une alternative économique pour les usages qui n’exigent pas le PCIe Gen4, ce qui couvre précisément la Steam Deck, limitée au Gen3.
Il délivre ce qu’on attend de lui à ce tarif, mais n’est pas la solution idéale pour un laptop récent capable de tirer parti du Gen4, ni pour quelqu’un qui recherche une marque avec un réseau de service après-vente établi.
✅ Les points forts
- Format 2230 rare en 1 To : idéal pour Steam Deck, Surface Pro 8/9 et mini-PC compacts
- Mémoire TLC (et non QLC) : meilleure endurance et stabilité en écriture intensive
- Support du mode veille profonde : économise la batterie des appareils portables
- Performances séquentielles compétitives sur PCIe Gen3, le standard des appareils ciblés
- Prix sous les 100 € avec le code promo, un niveau difficile à trouver sur ce format et cette capacité
❌ Les limites
- Marque peu connue, sans historique long en SAV grand public — la garantie annoncée de 5 ans peut être difficile à faire valoir
- Débits réels après saturation du cache SLC inférieurs aux chiffres marketing : comptez plutôt autour de 1 Go/s en écriture soutenue
- PCIe Gen3 uniquement : aucun intérêt pour un PC fixe ou un laptop récent avec slot Gen4
- Composition interne susceptible de varier selon les lots : des variations de composants sont possibles chez ce type de fabricant
- Installation technique : nécessite d’ouvrir l’appareil, ce qui peut faire perdre la garantie constructeur sur certains modèles
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À moins de 95 €, le Cusu CV3500M 1 To en format M.2 2230 s’adresse à un profil très précis : le propriétaire d’une Steam Deck 64 ou 256 Go qui veut enfin disposer d’un vrai espace de stockage, ou l’utilisateur d’une Surface Pro cherchant une mise à jour à prix contenu.
Les performances sont à la hauteur du PCIe Gen3 et la présence de mémoire rassure sur la durée de vie. En revanche, si vous n’avez pas d’appareil compatible M.2 2230, ou si vous attendez une marque avec un service client clairement identifiable, ce bon plan n’est pas fait pour vous. Pour les autres, c’est sans doute l’une des occasions les plus accessibles du moment pour franchir le cap du téraoctet sur console portable.
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