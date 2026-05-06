Le marché des SSD au format M.2 2230 est une niche bien particulière : ce petit gabarit de 22 × 30 mm est spécifiquement taillé pour les appareils compacts comme la Steam Deck de Valve ou les tablettes Microsoft Surface Pro, où le format 2280 plus courant ne tient tout simplement pas.

Le Cusu CV3500M s’appuie sur le contrôleur Maxio MAP1202 associé à de la mémoire TLC YMTC 128 couches, une combinaison qui offre des performances solides en PCIe Gen3, exactement ce que supporte la Steam Deck. Si vous cherchez à doubler votre espace de stockage sans vous ruiner, découvrez cette offre directement sur AliExpress via le code CDFR02.