Le segment des robots de piscine sans fil a considérablement évolué en 2026, et les modèles capables de nettoyer fond, parois et ligne d'eau simultanément se démocratisent à des tarifs plus accessibles. Le BOTLUXE (2026 Upgrade) s'inscrit dans cette tendance : sans fil, doté d'une navigation intelligente et de trois modes de fonctionnement distincts, il cible les piscines jusqu'à 170 m².

À 379,99 €, soit 100 € de moins que son tarif habituel, ce bon plan mérite un examen attentif, notamment pour les propriétaires qui hésitaient encore à franchir le pas vers un robot sans fil capable d'un nettoyage complet.