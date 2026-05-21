La Sonos Era 300 est l'une des rares enceintes connectées à intégrer nativement le Dolby Atmos dans un format ménager, et elle est actuellement disponible à 391,99 € sur Amazon, contre 499,00 € à son lancement. Voici ce que vaut réellement cette offre et pour qui elle fait sens.
Lancée en 2023, la Sonos Era 300 occupe un positionnement précis dans le catalogue de la marque californienne : plus ambitieuse que l'Era 100 sur le plan sonore, moins volumineuse que la Five, elle mise sur l'audio spatial et le Dolby Atmos pour convaincre les audiophiles connectés. Avec une remise de 21 % chez Amazon, elle devient accessible à 391,99 € sur Amazon, un tarif qui la place dans une fenêtre de prix nettement plus compétitive face à la concurrence.
Ce bon plan intéressera particulièrement les utilisateurs déjà équipés d'une barre de son Sonos Arc ou Beam Gen 2, qui peuvent intégrer l'Era 300 comme enceinte surround dans leur setup home cinéma. Les nouveaux entrants dans l'écosystème Sonos y trouveront également une porte d'entrée sérieuse, à condition d'être prêts à construire leur installation sur le long terme.
Pourquoi choisir la Sonos Era 300 ?
- Prix en baisse de 21 % : à 391,99 € au lieu de 499,00 €, l'Era 300 franchit un palier psychologique important et offre un rapport qualité/prix sensiblement amélioré par rapport à son lancement.
- Dolby Atmos sur enceinte individuelle : rare sur ce segment, le support natif de l'audio spatial procure une expérience tridimensionnelle que peu d'enceintes connectées peuvent reproduire seules.
- Polyvalence multiroom et home cinéma : intégrée dans l'écosystème Sonos S2, l'Era 300 fonctionne aussi bien en enceinte autonome qu'en surround aux côtés d'une barre de son Arc ou Beam.
Six haut-parleurs et audio spatial : l'Era 300 en conditions réelles
La Sonos Era 300 embarque six haut-parleurs, dont deux woofers latéraux et quatre tweeters orientés vers l'avant, le haut, la droite et la gauche, pour envelopper l'espace sonore dans toutes les directions. Cette architecture lui permet de restituer le Dolby Atmos de façon perceptible sur les contenus mixés en 3D, disponibles via Apple Music, Tidal ou Amazon Music HD. Dans notre test, la rédaction relevait une vraie sensation de verticalité et d'enveloppement, particulièrement marquée lorsque l'écoute se fait dans l'axe de l'enceinte.
Au-delà de la musique, l'Era 300 s'intègre à l'écosystème multiroom Sonos S2 pour diffuser en synchronisation avec d'autres enceintes de la marque, ou pour compléter une installation home cinéma en tant que haut-parleur surround. La compatibilité Bluetooth 5.0 et Amazon Alexa garantit par ailleurs une prise en main directe, sans dépendre systématiquement de l'application.
Face à l'Apple HomePod 2 et à l'Amazon Echo Studio : quelle place pour l'Era 300 ?
Sur le segment des enceintes connectées à audio spatial, la Sonos Era 300 se distingue par la maturité de son écosystème multiroom et par sa compatibilité native avec les barres de son Sonos en surround, une combinaison que ni l'Apple HomePod 2 ni l'Amazon Echo Studio ne proposent avec la même cohérence. En revanche, son tarif reste élevé même après promotion, et elle s'adresse avant tout à un public prêt à s'investir dans l'écosystème Sonos sur la durée.
✅ Les points forts
- Restitution Dolby Atmos convaincante sur enceinte individuelle, avec une vraie sensation d'enveloppement sur les morceaux mixés en 3D
- Six haut-parleurs orientés dans plusieurs directions pour une diffusion sonore à 360 degrés dans la pièce
- Intégration fluide dans l'écosystème Sonos multiroom, avec compatibilité en surround pour les barres de son Arc et Beam Gen 2
- Compatible Amazon Alexa et Bluetooth 5.0 pour une utilisation accessible sans passer par l'application
- Remise de 21 % qui fait descendre le prix sous les 400 €, rendant l'offre nettement plus accessible qu'à son lancement
❌ Les limites
- L'effet Atmos s'atténue sensiblement dès que l'on s'écarte de l'axe principal d'écoute, ce qui limite l'immersion dans les grandes pièces
- Un gabarit imposant (26 cm de large, environ 4,5 kg) qui nécessite un emplacement dédié et suffisamment stable
- Absence de port optique et d'entrée ligne, ce qui restreint les possibilités de connexion directe à certains équipements audiovisuels
- L'expérience pleine capacité reste tributaire de l'application Sonos S2 et de l'écosystème propriétaire de la marque
L'offre est toujours en ligne à 391,99 € sur Amazon, mais les stocks à ce tarif peuvent évoluer rapidement.
La Sonos Era 300 tient ses promesses sur le terrain de l'audio spatial : l'effet Dolby Atmos est bien perceptible, la construction est soignée et l'intégration dans l'écosystème Sonos reste l'une des plus abouties du marché. À 391,99 €, la remise de 21 % par rapport au prix de lancement représente une fenêtre concrète pour ceux qui hésitaient depuis son arrivée en 2023.
Ce bon plan s'adresse en priorité aux audiophiles curieux de l'audio spatial, aux utilisateurs Sonos souhaitant passer à la dimension surround, et aux acheteurs capables d'investir dans une enceinte premium sans aller jusqu'à la Five. Si votre priorité est la mobilité ou un budget contenu, l'Era 100 ou une enceinte Bluetooth portable conviendra mieux à vos usages.
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