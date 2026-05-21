Lancée en 2023, la Sonos Era 300 occupe un positionnement précis dans le catalogue de la marque californienne : plus ambitieuse que l'Era 100 sur le plan sonore, moins volumineuse que la Five, elle mise sur l'audio spatial et le Dolby Atmos pour convaincre les audiophiles connectés. Avec une remise de 21 % chez Amazon, elle devient accessible à 391,99 € sur Amazon, un tarif qui la place dans une fenêtre de prix nettement plus compétitive face à la concurrence.

Ce bon plan intéressera particulièrement les utilisateurs déjà équipés d'une barre de son Sonos Arc ou Beam Gen 2, qui peuvent intégrer l'Era 300 comme enceinte surround dans leur setup home cinéma. Les nouveaux entrants dans l'écosystème Sonos y trouveront également une porte d'entrée sérieuse, à condition d'être prêts à construire leur installation sur le long terme.