Le mercure s'emballe. Des maximales dépassant 35 °C sous l'influence d'un air saharien ont été relevées sur une grande partie du pays, et Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance jaune canicule. C'est du jamais-vu à cette période de l'année, et ce n'est très probablement qu'un avant-goût. Les climatologues rappellent que ces épisodes de chaleur intense sont une conséquence directe du changement climatique et seront amenés à se répéter.

Autant dire que s'équiper maintenant, avant l'été, relève du bon sens. Les stocks de ventilateurs et de climatiseurs mobiles s'épuisent vite dès que les températures grimpent, et les délais de livraison s'allongent en conséquence. Amazon propose aujourd'hui sept références en promotion, des ventilateurs de table aux climatiseurs mobiles en passant par un modèle de poche ultra-portable. De quoi couvrir tous les besoins : chambre, bureau, salon ou déplacements.