Avec le retour du beau temps, la pelouse reprend ses droits et l'entretien du jardin redevient une priorité hebdomadaire. Le Mammotion Yuka Mini 2 500, robot tondeuse sans fil périmétrique, profite d'une remise de 40 % sur Amazon : l'occasion d'analyser si ce bon plan mérite vraiment votre attention.
Voici le Mammotion Yuka Mini 2 500 à 659 € au lieu de 1 099 € chez Amazon, Mini Garage inclus !
Lancé début 2026, le Mammotion Yuka Mini 2 500 s'inscrit dans la lignée directe du Yuka Mini original, élu meilleur robot tondeuse 2025 par la rédaction Clubic. Ce modèle d'entrée de gamme de la nouvelle série mise sur une navigation par intelligence artificielle et trois caméras, sans câble périmétrique ni module RTK à configurer, ce qui simplifie considérablement l'installation. Disponible sur Amazon avec son Mini Garage inclus, il passe de 1 099 € à 659 €, soit 440 € d'économie sur son prix d'origine.
Ce type d'offre intéresse avant tout les propriétaires d'un jardin jusqu'à 500 m² qui veulent franchir le cap de la tonte automatisée sans contrainte technique lourde. La réduction de 40 % ramène l'appareil à un tarif plus accessible, ce qui peut faire pencher la balance pour des foyers qui hésitaient encore à se lancer dans la tonte autonome.
Pourquoi choisir le Mammotion Yuka Mini 2 500 ?
- Navigation sans câble ni RTK : trois caméras IA assurent le balisage automatique de la pelouse et la détection des obstacles, sans aucun fil à enterrer dans le sol.
- Mini Garage inclus dans le pack : l'abri de recharge protège l'appareil des intempéries entre deux sessions de tonte, un accessoire proposé à part sur de nombreuses références concurrentes.
- Prix en baisse de 40 % : à 659 € au lieu de 1 099 €, l'écart avec les modèles à câble périmétrique se réduit et justifie un arbitrage sérieux en faveur de la technologie sans fil.
Un robot pensé pour les jardins moyens, sans contrainte d'installation
Le Yuka Mini 2 500 s'appuie sur un système de trois caméras couplé à des algorithmes d'intelligence artificielle : deux caméras latérales assurent la mesure de distance et la stabilité du trajet dans toutes les conditions lumineuses, tandis qu'une caméra RGB centrale se charge de détecter les limites de la pelouse. L'appareil est capable de reconnaître plus de 300 types d'obstacles différents, ce qui lui permet de naviguer en toute autonomie dans les jardins comportant des arbres, des massifs ou du mobilier de jardin.
L'auto-cartographie multi-zones permet de planifier la tonte de façon précise, avec la possibilité de définir des zones à exclure ou des passages préférentiels directement depuis l'application mobile. La rédaction Clubic, dans son analyse approfondie de la série Yuka Mini 2, a mis en avant la fluidité de l'installation, accessible en moins d'une heure sans outil particulier, ainsi que la précision de la navigation, deux points qui distinguent ce modèle dans sa catégorie de prix.
Comment se positionne-t-il face à la concurrence à ce niveau de prix ?
À 659 €, le Yuka Mini 2 500 fait face à des alternatives à câble périmétrique comme le Gardena Sileno Minimo 500, accessible autour de 530 €, qui reste moins cher mais impose une installation plus longue et contraignante. L'absence de fil enterré et de RTK constitue ici l'argument différenciant principal, même si une navigation entièrement visuelle peut se montrer moins précise sur des terrains très complexes, fortement ombragés ou présentant des contrastes visuels faibles au sol.
✅ Les points forts
- Installation sans câble ni RTK, réalisable en moins d'une heure sans outil particulier
- Trois caméras IA pour la détection d'obstacles et le balisage automatique de la pelouse
- Mini Garage inclus dans ce pack, pour protéger l'appareil entre les sessions de tonte
- Gestion multi-zones et auto-cartographie pilotables depuis l'application mobile
- 440 € d'économie par rapport au prix d'origine, avec un rapport technologie/prix avantageux à 659 €
❌ Les limites
- Surface couverte limitée à 500 m², inadaptée aux grands jardins
- Navigation visuelle pouvant être mise en difficulté par des conditions lumineuses défavorables ou un sol peu contrasté
- Autonomie nécessitant une recharge intermédiaire sur les surfaces proches du maximum admissible
- Application mobile encore perfectible selon certains retours d'utilisateurs
Cette offre à -40 % avec Mini Garage est encore accessible sur Amazon : vérifiez la disponibilité avant que les stocks ne s'ajustent.
Ce bon plan s'adresse en priorité aux propriétaires d'un jardin jusqu'à 500 m² qui souhaitent automatiser la tonte sans poser un seul centimètre de câble dans leur sol. À 659 € avec le Mini Garage fourni, la proposition est cohérente pour un produit issu d'une gamme que la rédaction Clubic a distinguée comme référence dans la catégorie des robots tondeuses sans fil périmétrique.
En revanche, si votre jardin dépasse cette surface, présente des pentes très prononcées ou un sol peu adhérent, il sera préférable de vous orienter vers un modèle plus puissant et mieux adapté à vos contraintes. Pour tous les autres, ce Yuka Mini 2 500 représente une entrée concrète dans l'univers de la tonte automatisée, à un moment de l'année où le jardin reprend précisément vie.
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