Lancé début 2026, le Mammotion Yuka Mini 2 500 s'inscrit dans la lignée directe du Yuka Mini original, élu meilleur robot tondeuse 2025 par la rédaction Clubic. Ce modèle d'entrée de gamme de la nouvelle série mise sur une navigation par intelligence artificielle et trois caméras, sans câble périmétrique ni module RTK à configurer, ce qui simplifie considérablement l'installation. Disponible sur Amazon avec son Mini Garage inclus, il passe de 1 099 € à 659 €, soit 440 € d'économie sur son prix d'origine.

Ce type d'offre intéresse avant tout les propriétaires d'un jardin jusqu'à 500 m² qui veulent franchir le cap de la tonte automatisée sans contrainte technique lourde. La réduction de 40 % ramène l'appareil à un tarif plus accessible, ce qui peut faire pencher la balance pour des foyers qui hésitaient encore à se lancer dans la tonte autonome.