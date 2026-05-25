La sélection de cette semaine n'est pas constituée de produits anecdotiques. Ce sont des références bien notées, régulièrement recommandées par les experts et les utilisateurs. Chaque produit répond à un usage précis.

MAMOTION Yuka Mini 2 : un robot tondeuse avec garage intégré, idéal pour automatiser l'entretien du jardin sans contrainte météo.

Roborock QRevo Edge S5A : l'un des aspirateurs robots les plus performants du marché, capable de longer les murs au millimètre.

Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED : un PC fin, léger, avec un écran OLED 14 pouces qui change tout pour la photo, la vidéo ou le travail nomade.

COMFEE 9 000 BTU/h : adapté aux pièces de taille moyenne, facile à installer et efficace dès la première utilisation.

Rowenta Turbo Silence Compact 3D : brassage orientable dans trois directions, silencieux la nuit, compact dans un appartement.

COMFEE 7 000 BTU/h : l'entrée de gamme clima pour les petites pièces ou les budgets plus serrés.

Pack 2 ventilateurs Rowenta Turbo Silence : la solution pour équiper deux pièces d'un coup, avec une remise de 120 euros sur la paire.