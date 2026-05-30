Le mercure ne redescend pas et les bonnes affaires non plus. Ce week-end, Amazon propose une série de remises sur des produits particulièrement adaptés à la saison : ventilateurs silencieux, climatiseurs mobiles, robots de piscine et brumisateurs côtoient des références tech comme une carte graphique RTX 5060 Ti, un PC portable OLED ou encore un robot tondeuse connecté.

La sélection couvre un large spectre, du petit accessoire à moins de 60 € jusqu'aux équipements plus engageants autour de 600 €. Les remises sont variables selon les catégories, mais certaines dépassent les 40 %, ce qui mérite l'attention. Les stocks sur ces références évoluent vite en période estivale, notamment sur les appareils de rafraîchissement.

Cette mise à jour régulière garantit que les prix affichés sont ceux en cours au moment de la consultation. Autant dire qu'il vaut mieux ne pas attendre pour les produits les plus demandés.