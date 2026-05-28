Alors que le marché des mini PC ne cesse de s'élargir, GMKtec propose son NucBox G10 dans une version 1 To avec une remise de 22 % sur Amazon. Avant de passer commande, voici ce que cette offre vaut vraiment.
Voici le GMKtec NucBox G10 (Ryzen 5 3500U, 16 Go, 1 To SSD) à 313,28 € au lieu de 399,96 € chez Amazon !
Le mini PC s'est imposé ces dernières années comme une alternative sérieuse au PC tour classique : moins d'encombrement, moins de bruit, moins de consommation électrique, pour des usages bureautiques tout à fait comparables. Avec le NucBox G10, GMKtec mise sur un processeur AMD Ryzen 5 3500U associé à 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To, une configuration que vous pouvez retrouver directement chez Amazon à prix réduit, à 313,28 € au lieu des 399,96 € habituels, soit plus de 86 € d'économie immédiate.
Cette version de la gamme G10 intègre Windows 11 Pro dès la sortie de boîte, ce qui en fait un poste de travail opérationnel sans configuration logicielle supplémentaire à prévoir, que ce soit pour du télétravail, de la bureautique intensive ou un usage multimédia en salon.
Pourquoi choisir le GMKtec NucBox G10 ?
- Un processeur AMD nettement au-dessus des puces Intel série N : le Ryzen 5 3500U (4 cœurs, 8 threads, boost à 3,7 GHz) affiche des performances en multitâche supérieures aux Intel N95, N100 ou N150, pour une expérience bureautique plus fluide au quotidien.
- 16 Go de RAM DDR4 double canal et 1 To de SSD d'emblée : la machine est livrée dans une configuration complète, sans achat complémentaire à prévoir à court terme, avec une extension possible jusqu'à 64 Go de RAM.
- Windows 11 Pro préinstallé et garantie constructeur de 3 ans : deux arguments qui renforcent la pertinence de cette machine pour un usage professionnel ou en petite structure, sans surcoût logiciel.
Un poste compact pour la bureautique, le multimédia et le télétravail
Le GMKtec NucBox G10 est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent un ordinateur fixe discret, capable d'encaisser une journée de bureautique sans sourciller. Le Ryzen 5 3500U et ses 16 Go de RAM DDR4 double canal gèrent sans peine les suites Office, la navigation multi-onglets, la visioconférence ou le streaming vidéo en haute définition. Sa puce graphique Radeon Vega 8 intégrée permet de piloter jusqu'à trois écrans simultanément en 4K, via HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et USB-C, ce qui en fait un outil polyvalent pour les configurations double ou triple moniteur. La rédaction Clubic, qui a couvert la gamme NucBox à plusieurs reprises et publié une analyse dédiée à ce G10, souligne que ce format de machine offre un rapport encombrement/performance particulièrement pertinent pour les télétravailleurs et les petites structures.
Face aux alternatives du marché : ce que ce positionnement tarifaire implique
À 313,28 €, le GMKtec G10 se positionne dans le haut du segment entrée de gamme, avec une configuration plus généreuse que beaucoup de concurrents directs animés par des puces Intel série N ou des Ryzen de première génération. Si vous êtes prêt à investir davantage, des mini PC équipés de processeurs AMD plus récents ou d'Intel Core Ultra offriront une efficacité nettement supérieure, mais à des tarifs débutant souvent entre 450 et 550 €.
✅ Les points forts
- Ryzen 5 3500U (4 cœurs, 8 threads, boost à 3,7 GHz) : performances en multitâche sensiblement supérieures aux puces Intel N95, N100 ou N150 pour les usages bureautiques courants
- 16 Go de RAM DDR4 double canal et 1 To de SSD PCIe 3.0 : une configuration complète dès la sortie de boîte, extensible jusqu'à 64 Go de RAM
- Triple affichage 4K simultané via HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et USB-C : une polyvalence rare dans ce segment de prix
- Windows 11 Pro préinstallé et garantie constructeur de 3 ans : deux atouts concrets pour un usage professionnel ou en petite structure
- Format ultra-compact et consommation maîtrisée : discret sur un bureau comme derrière un téléviseur en salon
❌ Les limites
- Le Ryzen 5 3500U est une puce de 2019 basée sur l'architecture Zen+ : compétente pour la bureautique, mais distancée par les générations AMD actuelles sur les charges intensives
- Wi-Fi 5 uniquement, sans Wi-Fi 6 ni Wi-Fi 6E : les débits sans fil peuvent être limités sur les réseaux récents ou fortement sollicités
- Un port USB en version 2.0 parmi les connectiques disponibles : à réserver aux périphériques à faible débit tels qu'une souris ou un clavier
- La Radeon Vega 8 intégrée ne permet pas de jeu vidéo dans des conditions acceptables au-delà des titres anciens ou peu exigeants
La remise de 22 % est toujours active sur Amazon : pensez à vérifier la disponibilité du GMKtec NucBox G10 à 313,28 €, les stocks de ce type d'offre peuvent évoluer rapidement.
Pour un budget autour de 315 €, le GMKtec NucBox G10 offre une proposition cohérente : un ordinateur compact et silencieux, livré avec Windows 11 Pro, 16 Go de RAM DDR4 et 1 To de SSD, capable d'assurer la bureautique quotidienne, le télétravail et le multimédia sans accroc. La remise de 22 % par rapport au prix de référence rend cette configuration particulièrement lisible pour les profils qui cherchent à s'équiper ou à renouveler un poste fixe sans dépasser les 350 €.
Ce G10 s'adresse avant tout aux télétravailleurs, aux étudiants et aux petites structures qui n'ont pas besoin de performances intensives. Ceux qui envisagent du rendu vidéo régulier, de la virtualisation lourde ou du jeu récent atteindront rapidement les limites de cette machine et gagneront à se tourner vers des mini PC animés par des processeurs plus récents, disponibles dans une fourchette de 450 à 600 €.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait Bouygues - B&You 130Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199 € HT