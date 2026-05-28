Le mini PC s'est imposé ces dernières années comme une alternative sérieuse au PC tour classique : moins d'encombrement, moins de bruit, moins de consommation électrique, pour des usages bureautiques tout à fait comparables. Avec le NucBox G10, GMKtec mise sur un processeur AMD Ryzen 5 3500U associé à 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To, une configuration que vous pouvez retrouver directement chez Amazon à prix réduit, à 313,28 € au lieu des 399,96 € habituels, soit plus de 86 € d'économie immédiate.

Cette version de la gamme G10 intègre Windows 11 Pro dès la sortie de boîte, ce qui en fait un poste de travail opérationnel sans configuration logicielle supplémentaire à prévoir, que ce soit pour du télétravail, de la bureautique intensive ou un usage multimédia en salon.