Le YUKA mini Vision repose sur un système de navigation 100 % visuel : trois caméras embarquées, couplées à des algorithmes d’intelligence artificielle, remplacent à la fois le câble de délimitation et l’antenne RTK que l’on retrouve sur d’autres modèles.

Au premier passage, il suffit de guider le robot de zone en zone, il cartographie ensuite automatiquement les espaces, mémorise les trajets de transition et planifie ses futures tontes en toute autonomie. La détection d’obstacles est particulièrement fine : le système identifie des objets aussi petits que 5 × 5 cm, ce qui couvre les situations courantes comme un outil de jardinage oublié ou, plus important, un hérisson en balade.

La batterie amovible de 4,5 Ah est échangeable en quelques secondes si vous souhaitez enchaîner les sessions sans attendre la recharge. Comme le soulignait la rédaction lors de la récompense de la gamme, le YUKA mini se distingue précisément par son parti pris technologique qui simplifie radicalement l’installation par rapport aux robots à câble.