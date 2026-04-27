Les jardins reprennent vie avec les beaux jours, et la question du robot tondeuse revient immanquablement avec eux. Le Mammotion YUKA mini Vision vient de voir son tarif Amazon baisser de 37 %, et la rédaction a creusé l’offre pour vous dire si ça vaut vraiment le détour.
Voici le Mammotion YUKA mini Vision à 749,55 € au lieu de 1 199,00 € chez Amazon.
Parmi les robots tondeuses sans fil qui ont fait parler d’eux cette saison, la gamme YUKA mini de Mammotion occupe une place particulière : c’est elle qui a décroché le Clubic Award du meilleur robot tondeuse 2025, une reconnaissance que la rédaction n’accorde pas à la légère.
Le YUKA mini Vision est la déclinaison entièrement basée sur la vision par caméra de cette gamme, sans RTK, sans câble périphérique à enterrer, et sans antenne à planter dans le jardin. À 749,55 € au lieu de 1199 €, c'est l’une des rares fois que ce type de technologie passe sous la barre des 750 € sur une surface de 700 m².
L’essentiel en bref :
- -37 % sur Amazon : le YUKA mini Vision passe de 1 199,00 € à 749,55 €, offre à durée limitée
- Zéro installation contraignante : pas de câble périphérique à enterrer, pas d’antenne RTK, le robot cartographie automatiquement votre jardin dès le premier passage
- Triple caméra IA, détection d’obstacles jusqu’à 5 × 5 cm, pentes jusqu'à 45 %, compatible jusqu'à 700 m²
Vision par caméra, cartographie auto, pentes à 45 % : que fait vraiment ce robot ?
Le YUKA mini Vision repose sur un système de navigation 100 % visuel : trois caméras embarquées, couplées à des algorithmes d’intelligence artificielle, remplacent à la fois le câble de délimitation et l’antenne RTK que l’on retrouve sur d’autres modèles.
Au premier passage, il suffit de guider le robot de zone en zone, il cartographie ensuite automatiquement les espaces, mémorise les trajets de transition et planifie ses futures tontes en toute autonomie. La détection d’obstacles est particulièrement fine : le système identifie des objets aussi petits que 5 × 5 cm, ce qui couvre les situations courantes comme un outil de jardinage oublié ou, plus important, un hérisson en balade.
La batterie amovible de 4,5 Ah est échangeable en quelques secondes si vous souhaitez enchaîner les sessions sans attendre la recharge. Comme le soulignait la rédaction lors de la récompense de la gamme, le YUKA mini se distingue précisément par son parti pris technologique qui simplifie radicalement l’installation par rapport aux robots à câble.
Ce robot face à la concurrence : un positionnement qui se justifie, mais pas sans nuances
À 749 € pour 700 m², le YUKA mini Vision se retrouve dans une zone de marché animée. Le Segway Navimow i105E s’affiche autour de 649 €, mais avec une navigation RTK uniquement et une surface couverte limitée à 500 m². La version YUKA mini 2 500 est disponible autour de 699 €, mais plafonne à 500 m² et sans LiDAR.
Le Vision couvre 200 m² supplémentaires et ne demande aucune infrastructure d’installation, un avantage concret pour les jardins moyens irréguliers. Il faut cependant rester lucide sur ce que la navigation vision-seule ne fait pas aussi bien qu’un LiDAR sur les terrains très complexes ou très ombragés.
✅ Les points forts
- Installation en moins d’une minute : aucun câble à enterrer, aucun RTK à calibrer, le robot démarre immédiatement, même sans cartographie préalable (mode DropMow)
- Détection d’obstacles très précise : triple caméra IA fonctionnant même en faible luminosité, à l’aube comme au crépuscule
- Autonomie pratique : batterie amovible et échangeable à chaud, idéale pour les grandes surfaces
- Polyvalence terrain : pentes jusqu’à 45 %, technologie Auto Ride-On-Edge pour les bordures, couverture jusqu'à 700 m²
- Intégrations domotiques : compatible Alexa et Google Home, suivi GPS en temps réel depuis l’application
❌ Les limites
- Pas de LiDAR : sur les jardins très complexes (nombreux obstacles fixes, zones très ombragées), la navigation vision-seule peut être moins précise qu’un modèle comme le YUKA mini 2 1000 testé par la rédaction Clubic
- Largeur de coupe de 190 mm : correcte pour la catégorie, mais les grandes surfaces mettront plus de temps qu’avec un modèle à disque plus large
- Connectivité Wi-Fi perfectible : comme le signale notre test Clubic sur la gamme YUKA mini, des déconnexions occasionnelles ont été notées, l’appareil ne fonctionnant que sur réseau 2,4 GHz Clubic
- Prix barré à 1 199 € récent : difficile de vérifier un long historique de prix sur ce modèle, l’offre Amazon étant présentée comme limitée dans le temps
Voici le Mammotion YUKA mini Vision à 749,55 € au lieu de 1 199,00 € chez Amazon.
Le Mammotion YUKA mini Vision est un robot tondeuse taillé pour un profil bien précis : le propriétaire d’un jardin jusqu’à 700 m² qui veut franchir le cap du robot autonome sans se lancer dans des travaux d’installation. Pas de câble à enterrer, pas d’antenne RTK à poser, pas de week-end sacrifié pour la mise en service.
À 749,55 € avec une remise de 37 %, la proposition de valeur est sérieuse, d’autant que la gamme YUKA mini porte le Clubic Award 2025, ce n’est pas un gadget de saison. En revanche, si votre jardin dépasse les 700 m², présente des obstacles fixes nombreux ou est très ombragé, mieux vaut regarder du côté du YUKA mini 2 avec LiDAR ou d'un modèle RTK. Pour tous les autres, c’est clairement le bon moment de passer le cap.
Les meilleures promos services en ligne de la semaine
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !