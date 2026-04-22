Régulièrement bradé par Amazon à des tarifs très agressifs, le Lefant M3 Max revient en promotion avec ses 20 000 Pa d'aspiration, sa double serpillière rotative à 200 tr/min, sa navigation dToF 360° et sa station multifonctionnelle qui automatise l'intégralité du cycle de nettoyage.
Le Lefant M3 Max est devenu l'une des références les plus récurrentes des bons plans robot aspirateur sur Amazon, et pour cause. Son rapport fiche technique/prix est difficile à ignorer : 20 000 Pa de puissance d'aspiration, double serpillière rotative relevable, navigation laser dToF 360° et station multifonctionnelle qui lave, sèche et vide automatiquement, le tout à un tarif régulièrement sous les 350 €. Pour qui cherche à s'équiper d'un robot laveur complet sans débourser le prix d'un Dreame ou d'un Roborock premium, c'est l'offre à surveiller.
Pourquoi choisir le Lefant M3 Max ?
- Une puissance d'aspiration de 20 000 Pa, bien au-dessus de la plupart des robots concurrents à ce prix, avec une brosse centrale en V et un double peigne anti-enchevêtrement particulièrement efficaces sur les poils d'animaux et les tapis.
- Une double serpillière rotative à 200 tr/min relevable de 9 mm au passage sur les tapis, pour aspirer et laver simultanément tous les types de sols sans intervention manuelle entre les pièces.
- Une navigation triple dToF 360° + PSD 190° + Freemove 3.0 qui cartographie chaque pièce avec précision même en basse lumière, avec une portée de balayage laser de 15 mètres et un triple système anti-chute, anti-collision et anti-coincement.
Un robot qui automatise l'intégralité du cycle de nettoyage
Le Lefant M3 Max embarque une batterie de 5 200 mAh qui lui confère jusqu'à 220 minutes d'autonomie, soit la capacité de nettoyer des surfaces allant jusqu'à 250 m² en une seule session sans retourner à la base. Sa station multifonctionnelle prend ensuite le relais : lavage et séchage automatique des serpillières, stérilisation à l'eau chaude, vidage du bac à poussière dans un sac collecteur et remplissage du réservoir d'eau propre avant le prochain cycle. La cartographie multi-niveaux permet de mémoriser plusieurs étages, et le pilotage complet s'effectue depuis l'application ou via les commandes vocales Amazon Alexa et Google Home.
Les 20 000 Pa, ce que ça change vraiment sur les sols difficiles
Là où le Lefant M3 Max prend une longueur d'avance décisive sur les robots aspirateurs classiques à ce niveau de prix, c'est sur sa puissance d'aspiration brute. Les robots d'entrée de gamme se situent généralement entre 4 000 et 8 000 Pa, et la majorité des milieux de gamme plafonneent entre 10 000 et 15 000 Pa. Avec 20 000 Pa, le M3 Max décroche les poussières incrustées dans les joints de carrelage, aspire efficacement les poils d'animaux enfoncés dans les fibres de tapis et vient à bout des miettes et résidus solides que les robots moins puissants laissent derrière eux. Sur les tests utilisateurs et les avis publiés, la performance sur tapis mi-hauteur et sur les poils d'animaux est systématiquement citée comme le point fort le plus immédiatement perceptible à l'usage.
Verdict de la rédaction
Le Lefant M3 Max est l'un des robots aspirateurs laveurs les plus régulièrement promus par Amazon, avec des passages en dessous des 350 € lors des soldes d'hiver, des ventes flash et des périodes de déstockage. À chaque remise, les stocks partent rapidement, comme en témoignent les multiples bons plans relayés depuis novembre 2025 jusqu'aux soldes d'hiver 2026. Les robots concurrents comparables en termes de puissance et de station multifonctionnelle, comme le Dreame L10s Pro Ultra Heat ou le Roborock S8 MaxV Ultra, s'affichent entre 800 € et 1 200 € selon les enseignes. À moins de 400 €, le M3 Max se positionne dans une catégorie de prix radicalement différente tout en proposant une fiche technique qui n'a pas grand-chose à leur envier sur le papier.
Avec ses 20 000 Pa, sa station multifonctionnelle complète et une autonomie de 220 minutes, le Lefant M3 Max est aujourd'hui l'un des robots aspirateurs laveurs les mieux équipés de sa gamme de prix, et chaque retour en promotion est une occasion rare de s'équiper sans se ruiner.
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