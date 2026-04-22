Le Lefant M3 Max est l'un des robots aspirateurs laveurs les plus régulièrement promus par Amazon, avec des passages en dessous des 350 € lors des soldes d'hiver, des ventes flash et des périodes de déstockage. À chaque remise, les stocks partent rapidement, comme en témoignent les multiples bons plans relayés depuis novembre 2025 jusqu'aux soldes d'hiver 2026. Les robots concurrents comparables en termes de puissance et de station multifonctionnelle, comme le Dreame L10s Pro Ultra Heat ou le Roborock S8 MaxV Ultra, s'affichent entre 800 € et 1 200 € selon les enseignes. À moins de 400 €, le M3 Max se positionne dans une catégorie de prix radicalement différente tout en proposant une fiche technique qui n'a pas grand-chose à leur envier sur le papier.

Avec ses 20 000 Pa, sa station multifonctionnelle complète et une autonomie de 220 minutes, le Lefant M3 Max est aujourd'hui l'un des robots aspirateurs laveurs les mieux équipés de sa gamme de prix, et chaque retour en promotion est une occasion rare de s'équiper sans se ruiner.