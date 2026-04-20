La technologie GaN (nitrure de gallium) n’est plus réservée aux chargeurs haut de gamme inaccessibles : elle s’est démocratisée et l’Anker Prime 67 W en est une bonne illustration.

Avec ses deux ports USB-C et son port USB-A, il peut alimenter un MacBook Pro 13 ou 14 pouces, un iPhone et une tablette en simultané, avec une répartition intelligente de la puissance via la technologie Power IQ 4.0.

Sa compatibilité est large : MacBook Air et Pro, iPhone 12 à 16, Galaxy S22/S23, Pixel, mais aussi Apple Watch et AirPods. Des tests comparatifs indépendants confirment des performances réelles très proches des 65 W annoncés en charge multi-appareils, avec une gestion thermique correcte grâce à l’ActiveShield 2.0.