Quand un chargeur premium affiche une remise de 33% par rapport à son prix conseillé, l’opportunité mérite qu’on s’y arrête. Nous avons passé l’Anker Prime 67 W GaN au crible pour vous dire clairement à qui il s’adresse… et à qui il ne s’adresse pas.
Troisième génération de la gamme GaN d’Anker, le Prime 67 W trois ports est clairement pensé pour les utilisateurs multitâches qui jonglent entre ordinateur portable, smartphone et tablette.
Disponible actuellement à 39,99 € au lieu de 59,99 € conseillés, soit 33% de remise, il s’inscrit dans une gamme de chargeurs compacts qui ont progressivement transformé notre rapport aux blocs secteur. Si vous cherchez à consolider plusieurs adaptateurs en un seul, ce chargeur Anker mérite clairement le coup d’œil sur Amazon.
Pourquoi choisir ce chargeur ?
- Prix actuel : 39,99 € contre 59,99 € conseillés, soit une remise de 33% (prix le plus bas constaté ces 30 derniers jours : 45,99 €)
- 3 ports en configuration 2 USB-C + 1 USB-A, jusqu’à 67 W sur un seul port USB-C, 65 W répartis sur deux ports simultanément
- Format compact et pliable, annoncé 51% plus petit que le chargeur MacBook 67 W d’origine, avec protection ActiveShield 2.0
Un concentré de puissance dans un format de poche
La technologie GaN (nitrure de gallium) n’est plus réservée aux chargeurs haut de gamme inaccessibles : elle s’est démocratisée et l’Anker Prime 67 W en est une bonne illustration.
Avec ses deux ports USB-C et son port USB-A, il peut alimenter un MacBook Pro 13 ou 14 pouces, un iPhone et une tablette en simultané, avec une répartition intelligente de la puissance via la technologie Power IQ 4.0.
Sa compatibilité est large : MacBook Air et Pro, iPhone 12 à 16, Galaxy S22/S23, Pixel, mais aussi Apple Watch et AirPods. Des tests comparatifs indépendants confirment des performances réelles très proches des 65 W annoncés en charge multi-appareils, avec une gestion thermique correcte grâce à l’ActiveShield 2.0.
Face à la concurrence : pertinent, mais pas sans rivaux
Le marché des chargeurs GaN compacts s’est considérablement étoffé en 2025, avec des alternatives comme l’Ugreen 65 W ou le Baseus GaN 5 Pro 65 W qui se positionnent sur des prix similaires voire inférieurs. L’Anker Prime 67 W joue sa carte sur la réputation de la marque, la qualité de fabrication et la garantie 24 mois, des arguments qui comptent sur le long terme
✅ Les points forts
- Format ultra-compact et pliable, idéal en voyage ou dans un sac à dos
- 67 W sur port unique pour charger un MacBook rapidement, 65 W en charge simultanée de deux appareils
- Compatibilité universelle étendue : USB-PD, Quick Charge, AFC, FCP
- ActiveShield 2.0 pour une surveillance thermique en temps réel
- Garantie 24 mois et SAV Anker reconnu pour sa réactivité
- Tension d’entrée 100-240 V, utilisable dans toute l’Europe et à l’international
❌ Les limites
- La puissance réelle mesurée sur un seul port plafonne parfois autour de 60 W au lieu des 67 W annoncés, selon certains retours d’utilisateurs
- Aucun câble USB-C fourni dans la boîte : à prévoir en supplément
- Les alternatives GaN de la concurrence (Ugreen, Baseus) offrent des performances très proches à des prix parfois plus attractifs
- Pas de sortie PD 12 V sur certaines configurations, ce qui peut limiter la compatibilité avec quelques appareils spécifiques
À 39,99 €, l’Anker Prime 67 W GaN s’adresse avant tout aux utilisateurs qui veulent un chargeur unique, fiable et compact pour leurs déplacements professionnels ou quotidiens, avec un MacBook, un iPhone ou un Android dans le sac.
La remise de 33% par rapport au prix conseillé ramène l’accessoire dans une zone tarifaire nettement plus raisonnable, d’autant que le prix avoisinait encore 45,99 € il y a moins d’un mois. En revanche, si votre seul besoin est de charger un smartphone ou si vous disposez déjà d’un chargeur 30 W suffisant, cette offre ne justifie pas forcément l’investissement.
Pour qui cherche à libérer une prise secteur tout en gagnant en mobilité, c’est le genre d’achat qu’on ne regrette pas.
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