Le Ryzen 7 9800X3D n’est pas seulement un processeur rapide sur le papier. Il a été pensé pour le jeu, avec 8 cœurs, 16 threads, un boost jusqu’à 5,2 GHz et surtout 104 Mo de cache total, dont 96 Mo de cache L3, un élément central de sa promesse gaming. Cette architecture lui permet de très bien se comporter dans les jeux sensibles à la latence et à l’accès rapide aux données, ce qui explique sa réputation actuelle.

C’est aussi un CPU plus intéressant qu’un simple “gros numéro dans une fiche produit”. En gaming pur, plusieurs comparatifs 2026 le placent encore parmi les meilleures options à acheter, devant une partie de la concurrence selon les usages et les résolutions. Pour quelqu’un qui monte une machine centrée sur les performances en jeu, c’est exactement le type de processeur qui a du sens.