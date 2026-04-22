Dans son test de la Tapo C210, la rédaction lui attribue la note de 7/10 et souligne que TP-Link “propose un matériel de qualité qui remplit parfaitement son office pour sécuriser votre maison”, avec une motorisation efficace et une qualité vidéo “tout à fait acceptable de jour comme de nuit”. La détection de personne, incluse gratuitement sans abonnement, envoie des alertes en temps réel sur le smartphone, avec une option de personnalisation pour réduire les fausses alertes liées aux animaux de compagnie.

L’audio bidirectionnel permet d’interagir à distance, idéal pour surveiller un enfant en bas âge ou rassurer un animal, tandis que la détection des pleurs de bébé complète utilement le dispositif pour les jeunes parents. L’application Tapo, compatible iOS et Android, intègre également les commandes vocales via Alexa et Google Assistant pour un pilotage sans les mains.