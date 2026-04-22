À moins de 18 €, la Tapo C210 de TP-Link franchit un nouveau seuil de prix qui la rend difficile à ignorer. Avant de vous précipiter sur l’offre, voici ce que la rédaction en pense vraiment : avantages, limites et profil d’acheteur inclus.
Certaines promotions méritent qu’on prenne le temps de les analyser, même quand le prix semble parler de lui-même. La Tapo C210 est une caméra de surveillance intérieure motorisée, résolution 2K 3 MP, capable de couvrir une pièce entière grâce à sa rotation horizontale à 360° et verticale à 114°.
À 17,63 € après application d’un coupon Amazon (contre 20,99 € habituellement, soit -14%), elle s’adresse à ceux qui souhaitent sécuriser un espace à moindre frais (chambre de bébé, entrée, salon) sans s’engager dans un abonnement coûteux.
Pourquoi choisir cette caméra Tapo ?
- 17,63 € au lieu de 20,99 €, soit une remise de 14% à activer directement sur la page Amazon
- Résolution 2K (2304 x 1296 px), rotation 360° et vision nocturne infrarouge jusqu’à 12 mètres pour une couverture complète de la pièce
- 30 jours de stockage cloud offerts et compatibilité microSD jusqu’à 512 Go, sans abonnement obligatoire
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Ce que la caméra fait vraiment bien au quotidien
Dans son test de la Tapo C210, la rédaction lui attribue la note de 7/10 et souligne que TP-Link “propose un matériel de qualité qui remplit parfaitement son office pour sécuriser votre maison”, avec une motorisation efficace et une qualité vidéo “tout à fait acceptable de jour comme de nuit”. La détection de personne, incluse gratuitement sans abonnement, envoie des alertes en temps réel sur le smartphone, avec une option de personnalisation pour réduire les fausses alertes liées aux animaux de compagnie.
L’audio bidirectionnel permet d’interagir à distance, idéal pour surveiller un enfant en bas âge ou rassurer un animal, tandis que la détection des pleurs de bébé complète utilement le dispositif pour les jeunes parents. L’application Tapo, compatible iOS et Android, intègre également les commandes vocales via Alexa et Google Assistant pour un pilotage sans les mains.
Ce modèle face à la concurrence : à quel prix, pour quoi ?
La Tapo C210 occupe le bas du spectre tarifaire des caméras intérieures motorisées, là où les alternatives sérieuses démarrent généralement entre 25 et 40 €. À ce prix, elle n’embarque pas de vision nocturne couleur, ni de détection de véhicule ou de plaque d’immatriculation, des fonctions réservées aux modèles supérieurs comme la Tapo C220 ou C225.
✅ Les points forts
- Rapport qualité/prix imbattable dans la gamme des caméras intérieures motorisées
- Résolution 2K nettement supérieure au 1080p standard, pour des détails bien lisibles à l’écran
- Rotation 360° motorisée avec suivi de mouvement, encore rare à ce niveau de prix
- Stockage hybride : cloud 30 jours offert + microSD jusqu’à 512 Go sans abonnement mensuel imposé
- Détection de pleurs de bébé et alertes intelligentes personnalisables
- Conformité RGPD et chiffrement des données par TP-Link, présent sur plus de 21 millions d’appareils
- Installation simple, sans câblage particulier, en WiFi 2,4 GHz
❌ Les limites
- WiFi 2,4 GHz uniquement : peut poser problème dans les logements à fort encombrement réseau
- Reconnaissance de silhouette humaine imparfaite selon le test Clubic, avec quelques fausses alertes possibles
- Pas de vision nocturne couleur : le mode nuit reste en infrarouge noir et blanc
- Zoom numérique uniquement (10,8x) : aucun zoom optique, la qualité se dégrade à fort grossissement
- Coupon à activer manuellement sur Amazon : si vous oubliez de le cocher, vous payez 20,99 €
Pour moins de 18€, la Tapo C210 fait un travail honnête et sans fioriture dans ce pour quoi elle a été conçue : surveiller une pièce intérieure de manière autonome, sans abonnement imposé ni installation complexe. Elle conviendra particulièrement aux parents qui souhaitent un babyphone amélioré, aux propriétaires d’animaux curieux de savoir ce qui se passe en leur absence, ou à quiconque cherche une première caméra connectée sans risquer grand-chose financièrement.
En revanche, si vous attendez de votre caméra une détection infaillible, une vision nocturne couleur ou une intégration poussée dans un écosystème domotique complexe, il vaudra mieux prévoir un budget plus conséquent et regarder du côté de la gamme Tapo supérieure. À ce tarif, difficile de lui en vouloir de ne pas tout faire parfaitement.
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