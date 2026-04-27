Toutes les promotions ne se valent pas, et certaines méritent un regard critique. Sur cet écran LG, la remise de 50 % est vérifiable sur le prix historique du modèle, qui n'a pas bougé en dessous de 1 200 € ces derniers mois. Sur la RTX 5080 de PNY, en revanche, la situation est plus nuancée : la rédaction l'a testée et notée positivement pour ses performances en 4K et son efficacité avec DLSS 4, mais ses gains par rapport à la génération précédente restent mesurés.

À 1 289 €, on reste sur du haut de gamme exigeant, pertinent pour qui veut jouer en 4K ou créer en résolution maximale. Pour les aspirateurs robots, le marché a connu une forte densification ces deux dernières années : les Ecovacs, Roborock et Dreame se taillent la part du lion, chacun avec des atouts distincts. Les prix proposés ce week-end s'inscrivent dans une fourchette cohérente avec leurs prestations réelles, sans effet d'annonce exagéré.