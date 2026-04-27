Les French Days débutent mercredi 29 avril, et Amazon prend de l'avance avec une sélection de 15 offres tech qu'on n'attendait pas forcément si tôt.
Le weekend dernier marquait la dernière ligne droite des vacances scolaires de printemps, juste avant que les French Days ne s'installent mercredi. C'est aussi le moment où Amazon a tendance à dégainer des offres pensées pour deux types d'acheteurs bien distincts : ceux qui profitent de la maison et veulent en améliorer le confort, et ceux qui peaufinent leur setup tech avant de replonger dans le travail ou les cours.
Cette semaine, la sélection couvre large : de l'électroménager malin (aspirateurs balais, robots laveurs, caméra de surveillance) à la high-tech plus pointue (carte graphique RTX 5080, écran ultra-large LG, souris Logitech). Les remises sont sérieuses sur plusieurs références, notamment sur des produits que l'on attendait depuis longtemps à ce niveau de prix.
Les 15 dernières ventes flash à saisir ce lundi
- Robot Aspirateur Roborock Saros 10R à 899,99€ au lieu de 1 299,99€
- Aspirateur balai laveur Dreame H12 Pro à 199,00 € au lieu de 269,00 €
- Écran Full HD 24 pouces Philips USB-C à 99,00 € au lieu de 159,00 €
- Souris sans fil Logitech MX Master 3S à 84,00 € au lieu de 99,99 €
- Disque dur portable Seagate 5 To à 134,99 € au lieu de 175,99 €
- Carte graphique PNY GeForce RTX 5080 16 Go à 1 289,00 € au lieu de 1 499,00 €
- Aspirateur robot laveur Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen 2 à 399,00 € au lieu de 449,00 €
- Aspirateur robot Lefant M210P à 89,98 € au lieu de 299,99 €
- Caméra de surveillance Blink Mini rotative à 19,99 € au lieu de 39,99 €
- Aspirateur robot laveur Roborock Q5S à 189,97 € au lieu de 289,99 €
- Kit CPL devolo Magic 2 WiFi (Starter Kit) à 99,18 € au lieu de 164,53 €
- Robot piscine sans fil Bocxi à 249,99 € (coupon à 209,99 €) au lieu de 699,00 €
- Écran gaming incurvé Xiaomi G34WQi 34 pouces WQHD 180 Hz à 212,54 € au lieu de 299,99 €
- SSD portable SanDisk Extreme 8 To NVMe USB-C à 899,99 € au lieu de 1 799,99 €
- Carte SD SanDisk MAX 32 Go à 17,99 € au lieu de 39,99 €
Les meilleurs bons plans services en ligne
- Cyberghost VPN à 1.75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
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De la carte SD à la RTX 5080 : 15 offres Amazon pensées pour ce lundi avant les French Days
La fenêtre est courte, mais les prix sont réels. Ce week-end bénéficie d'un timing particulier : les French Days débutent mercredi, et certaines de ces promos Amazon pourraient évoluer, voire disparaître, d'ici le coup d'envoi officiel de l'événement. Autrement dit, attendre n'est pas forcément une stratégie gagnante sur les produits en stock limité.
Des remises solides sur des produits recherchés : comment lire ces promotions ?
Toutes les promotions ne se valent pas, et certaines méritent un regard critique. Sur cet écran LG, la remise de 50 % est vérifiable sur le prix historique du modèle, qui n'a pas bougé en dessous de 1 200 € ces derniers mois. Sur la RTX 5080 de PNY, en revanche, la situation est plus nuancée : la rédaction l'a testée et notée positivement pour ses performances en 4K et son efficacité avec DLSS 4, mais ses gains par rapport à la génération précédente restent mesurés.
À 1 289 €, on reste sur du haut de gamme exigeant, pertinent pour qui veut jouer en 4K ou créer en résolution maximale. Pour les aspirateurs robots, le marché a connu une forte densification ces deux dernières années : les Ecovacs, Roborock et Dreame se taillent la part du lion, chacun avec des atouts distincts. Les prix proposés ce week-end s'inscrivent dans une fourchette cohérente avec leurs prestations réelles, sans effet d'annonce exagéré.
Vos questions fréquentes sur ces promos Amazon
Ces offres sont-elles encore disponibles pendant les French Days ?
Pas forcément. Les French Days peuvent faire évoluer les prix à la hausse ou à la baisse selon les stocks et les décisions des marchands. Les offres du week-end sont indépendantes de l'événement officiel.
Comment vérifier qu'une promo Amazon est fiable ?
Vous pouvez consulter l'historique de prix via des outils comme Camelcamelcamel ou Keepa, qui affichent les évolutions tarifaires sur plusieurs mois. Un bon plan, c'est un prix réellement en dessous de sa moyenne historique, pas une réduction calculée à partir d'un prix catalogue gonflé artificiellement.
Faut-il attendre les French Days plutôt qu'acheter ce lundi ?
Sur certains produits très recherchés comme l'écran LG ou la RTX 5080, les stocks peuvent partir rapidement. Si le prix vous convient aujourd'hui, le risque d'attendre est réel. Sur des références plus courantes (disque dur, caméra Blink, aspirateur d'entrée de gamme), les French Days pourraient amener des alternatives comparables.
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !