La Semaine de la Tech Amazon bat son plein, et ce mercredi soir, la plateforme met les bouchées doubles avec des remises allant jusqu’à -38 %. Au programme : aspirateurs laveurs, PC portables, écran gaming, caméra connectée et bien plus encore.
La mi-semaine est souvent le bon moment pour dénicher les offres les plus intéressantes d’Amazon. Dans le cadre de sa Semaine de la Tech, le géant du e-commerce propose une série de ventes flash sur des produits high-tech soigneusement sélectionnés, couvrant l’entretien de la maison, la bureautique, le gaming et la maison connectée.
Des marques comme Dreame, Tineco, Lenovo ou encore UGREEN sont à l’honneur, avec des prix réduits sur des références solides du marché. Que vous cherchiez à équiper votre intérieur, à upgrader votre setup ou à sécuriser votre domicile, il y a de bonnes chances de trouver votre bonheur dans cette sélection. Ces offres sont limitées dans le temps, alors mieux vaut ne pas traîner.
Les 7 dernières ventes flash à saisir aujourd’hui
- Aspirateur balai Dreame H12 Pro FlexReach à 199 € au lieu de 269 €
- PC Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (Core i5-13420H, 16 Go RAM, 512 Go SSD) à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- Aspirateur balai Tineco Floor One S9 Artist à 469,99 € au lieu de 749 €
- Écran Gaming KOORUI E2411K 24’’ 144 Hz FHD IPS à 79,99 € au lieu de 129,99 €
- Aspirateur laveur Dreame L40 Ultra AE Robot à 474 € au lieu de 699 €
- UGREEN Nexode Chargeur GaN 65 W 3 ports USB-C à 23,74 € au lieu de 32,99 €
- Tapo C210 Caméra Wi-Fi Intérieure 2K à 17,99 € au lieu de 20,99 €
Les meilleurs bons plans services en ligne
- Cyberghost VPN à 1.75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
Ce que vaut vraiment cette sélection
Sept produits, sept usages différents : c’est justement ce qui rend cette sélection cohérente. Chaque référence répond à un besoin concret du quotidien, du nettoyage au gaming en passant par la sécurité de la maison.
Dreame H12 Pro FlexReach : une valeur sûre pour ceux qui veulent combiner aspiration et lavage en un seul passage, avec la flexibilité de la tête à 180°.
Lenovo IdeaPad Slim 3 : un PC 16 pouces polyvalent pour travailler, étudier ou naviguer, à un tarif très compétitif pour sa configuration.
- Écran 16'' WUXGA offrant une bonne qualité d'image
- Processeur Intel Core i5 pour une utilisation fluide
- RAM 16Go pour un multitâche efficace
- SSD 512Go accélérant le démarrage du système
- Performances limitées pour les jeux vidéo modernes
Tineco Floor One S9 Artist : le haut de gamme de Tineco justifié par son design, sa puissance et son séchage rapide, un investissement durable.
- Puissance d'aspiration de 22 000 Pa
- Autonomie de 50 minutes
- Technologie Anti-emmêlement
- Nettoyage des bords des deux côtés
- Peut être encombrant dans les petits espaces
KOORUI E2411K : l’écran gaming d’entrée de gamme qui coche les cases essentielles à moins de 80 euros.
- Fréquence de 144Hz pour une fluidité optimale
- Technologie Adaptive Sync intégrée
- Écran IPS Full HD offrant des couleurs vives
- Inclinaison ajustable de -5° à 15°
- Support de fixation VESA nécessaire pour montage mural
Dreame L40 Ultra AE : un robot autonome avec dock tout-en-un, pour ceux qui veulent déléguer entièrement le nettoyage.
- Élimination efficace des débris et poussières
- Évite jusqu'à 120 types d'objets
- Stratégies de nettoyage polyvalentes pour tapis
- Idéal pour les animaux domestiques
- Fonctionnement optimal dans les espaces ouverts uniquement
- Maintenance régulière nécessaire
UGREEN Nexode 65 W : compact, universel, compatible avec quasiment tous les appareils récents, le chargeur à avoir dans son sac.
- Puissance de 65W pour charge rapide
- Compatibilité large avec divers appareils
- Technologie GaN pour efficacité
- Charge simultanée de 3 appareils
- Pas de câble de charge inclus
Tapo C210 : une caméra intérieure 2K accessible, avec détection de personnes et audio bidirectionnel, sans vous ruiner.
Pourquoi ces offres méritent votre attention
Les remises oscillent entre -14 % et -38 %, ce qui place plusieurs produits à des prix historiquement bas pour ce mois d’avril. Le Lenovo IdeaPad à -31 % et le Tineco S9 Artist à -37 % sont particulièrement remarquables, car ce type de discount sur des références récentes reste rare en dehors des grandes périodes promotionnelles.
La Semaine de la Tech Amazon est un rendez-vous éphémère : les stocks des ventes flash s’épuisent rapidement, et les prix remontent dès la fin de l’opération. Si un produit de cette liste correspond à un besoin que vous aviez déjà identifié, c’est le moment opportun pour passer à l’acte.
Vos questions fréquentes
Ces prix sont-ils garantis toute la journée ?
Non. Les ventes flash Amazon sont limitées en quantité et en durée, certaines offres peuvent expirer en quelques heures selon la popularité du produit.
Comment vérifier qu’une promotion Amazon est réelle ?
Vous pouvez consulter l’historique des prix via des outils comme Keepa, qui permettent de visualiser les fluctuations de prix sur les 30, 90 ou 180 derniers jours.
La livraison est-elle rapide sur ces ventes flash ?
Pour les membres Prime, la livraison est généralement disponible en 1 à 2 jours ouvrés. Pensez à vérifier la disponibilité au moment de l’ajout au panier.