Ce lundi 20 avril, le catalogue Amazon regorge d’offres qui méritent vraiment qu’on s’y attarde. Les amateurs de high-tech le savent : les ventes flash ne durent pas, et les stocks peuvent s’épuiser vite.

Cette sélection regroupe dix produits couvrant un large spectre de besoins : mobilité avec les smartphones Android et iOS, productivité avec un ultraportable IA, gaming avec un moniteur 144 Hz et un SSD Gen4, mais aussi la sécurité maison, la musique nomade et les accessoires malins.

Certains articles affichent des remises proches de 40%, d’autres se distinguent par un rapport qualité-prix rarement atteint à ce niveau de gamme. Que vous soyez à la recherche d’un équipement pour vous, ou d’un cadeau à vous faire en ce printemps, vous devriez trouver votre bonheur ici.