Dans l’ombre des grandes promos hardware des French Days, Proton glisse une offre logicielle qui mérite autant d’attention : Proton Pass Plus tombe à 1€/mois au lieu de 4,99 €, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. On vous explique ce que ça vaut vraiment et pour qui ça fait sens.
Profitez de Proton Pass Plus à 1 €/mois au lieu de 4,99 € - 30 jours satisfait ou remboursé
Un gestionnaire de mots de passe n’attire pas les mêmes regards qu’une télé 65 pouces ou un smartphone pliant, et pourtant c’est souvent le chaînon manquant d’une vraie hygiène numérique. Proton Pass, développé par l’équipe suisse de Proton (celle qui édite aussi ProtonVPN et Proton Mail), propose une approche radicalement différente des solutions américaines : chiffrement de bout en bout sur tous les champs, y compris les métadonnées, et hébergement en Europe.
À 1 €/mois pour le premier mois puis 4,99 €, le seuil d’entrée est suffisamment bas pour tester la chose sans se sentir engagé, d’autant que la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours couvre le risque résiduel. La rédaction a déjà couvert cette offre en détail et souligne que Proton Pass ne se résume pas à une promo d’appel : le service tient ses promesses au quotidien.
Pourquoi choisir Proton Pass ?
- Proton Pass Plus à 1 €/mois le premier mois, puis renouvellement automatique à 4,99 €/mois, à résilier avant la fin du premier mois si vous ne souhaitez pas poursuivre
- Plus de 100 millions de comptes, note 4,8+ sur l’App Store et Google Play, disponible sur Windows, macOS, Linux, iOS, Android et toutes les extensions navigateurs majeures
- Garantie satisfait ou remboursé 30 jours : zéro risque financier pour tester le service en conditions réelles
Ce que Pass Plus ajoute par rapport à la version gratuite
La version gratuite de Proton Pass est déjà généreuse : identifiants illimités, appareils illimités, import simplifié et prise en charge des passkeys. La version Plus franchit un cap en déverrouillant les fonctionnalités qui changent vraiment le quotidien :
- Alias e-mail illimités : masquer votre vraie adresse sur chaque inscription, pour limiter les spams et les fuites
- Authentification à deux facteurs intégrée (A2F) : le code TOTP directement dans le gestionnaire, sans application tierce
- Partage sécurisé de coffres : idéal pour partager des accès en famille ou en équipe sans transmettre un mot de passe en clair
- Surveillance du dark web : alertes en temps réel si vos identifiants apparaissent dans une fuite de données
- Pièces jointes chiffrées dans les notes sécurisées
- Accès d’urgence : désigner un contact de confiance qui peut accéder à vos données en cas d’impossibilité
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de suite
- lockChiffrement AES-256
Une alternative crédible à 1Password et Dashlane
Proton Pass joue dans la même cour que 1Password, Bitwarden ou Dashlane, avec un argument différenciant fort : la philosophie open source et l’hébergement suisse. Il ne s’agit pas d’un produit de niche, 100 millions de comptes Proton dans l’écosystème, une application mobile notée 4,8/5, et une infrastructure qui sert déjà des millions d’utilisateurs européens via ProtonVPN et Proton Mail.
✅ Les points forts
- Chiffrement de bout en bout sur l’intégralité des données, y compris les métadonnées, pas seulement les mots de passe
- Société suisse indépendante, open source et auditée par des tiers : gage de transparence réel
- Alias e-mail illimités inclus dans Pass Plus : une fonction absente chez la plupart des concurrents au même tarif
- Disponible sur tous les systèmes et navigateurs : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Safari
- Garantie satisfait ou remboursé 30 jours : aucun risque à l’essai
- Tarif de 1 €/mois pour le premier mois : le seuil d’entrée le plus bas du marché premium
❌ Les limites
- Renouvellement à 4,99 €/mois après le premier mois : penser à surveiller la date si vous ne souhaitez pas poursuivre
- Import depuis certains gestionnaires tiers moins fluide que chez Bitwarden ou 1Password selon les retours utilisateurs
- Pas encore de version native pour les navigateurs moins courants (Opera, Brave natif)
- L’offre à 1 € n’est valable que sur le premier mois : elle ne préfigure pas le tarif long terme
Profitez de Proton Pass Plus à 1 €/mois au lieu de 4,99 € - 30 jours satisfait ou remboursé
Cette offre French Days s’adresse à trois profils bien distincts : ceux qui n’ont encore aucun gestionnaire de mots de passe et cherchent une porte d’entrée sans risque ; ceux qui utilisent le trousseau natif Apple ou Google et veulent reprendre le contrôle de leurs données ; et enfin ceux qui paient déjà 1Password ou Dashlane et se demandent si une alternative européenne tient la comparaison.
À 1 € pour tester trente jours avec remboursement garanti, la réponse à cette dernière question ne coûte presque rien. Si vous êtes déjà dans l’écosystème Proton avec un VPN ou une messagerie, passer à Pass Plus à ce tarif relève simplement du bon sens numérique.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !