Un gestionnaire de mots de passe n’attire pas les mêmes regards qu’une télé 65 pouces ou un smartphone pliant, et pourtant c’est souvent le chaînon manquant d’une vraie hygiène numérique. Proton Pass, développé par l’équipe suisse de Proton (celle qui édite aussi ProtonVPN et Proton Mail), propose une approche radicalement différente des solutions américaines : chiffrement de bout en bout sur tous les champs, y compris les métadonnées, et hébergement en Europe.

À 1 €/mois pour le premier mois puis 4,99 €, le seuil d’entrée est suffisamment bas pour tester la chose sans se sentir engagé, d’autant que la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours couvre le risque résiduel. La rédaction a déjà couvert cette offre en détail et souligne que Proton Pass ne se résume pas à une promo d’appel : le service tient ses promesses au quotidien.