La diversité de cette sélection oblige à un minimum de tri. Voici comment s'y retrouver selon votre profil et vos priorités.

Samsung Galaxy Watch Ultra à 449,99 € : pour les utilisateurs Android exigeants qui cherchent une montre robuste avec suivi sportif avancé. Notée 8/10 dans notre test, elle embarque un boîtier en titane, un verre saphir et une certification MIL-STD-810H. La remise de 250 € représente le meilleur argument de cette offre.

Samsung Pack Watch Ultra + Buds 3 à 449,99 € : à ce prix, ce pack est particulièrement agressif, puisqu'il s'agit du même tarif que la montre seule au-dessus. Les Buds 3 viennent s'ajouter gratuitement, ce qui en fait mécaniquement l'entrée la plus intéressante pour les utilisateurs Galaxy.

Samsung Galaxy S25 Edge à 902 € : le smartphone le plus fin de l'histoire Samsung (5,8 mm) avec un capteur principal de 200 mégapixels. Notre rédaction Clubic l'a testé et souligne ses qualités d'écran et de design, tout en pointant son autonomie perfectible et l'absence d'un vrai téléobjectif.

Samsung Galaxy Ring à 119 € au lieu de 299,99 € : la remise de 60 % est la plus spectaculaire du lot. La Galaxy Ring convient à ceux qui veulent un suivi de santé discret sans écran, avec jusqu'à 7 jours d'autonomie. Elle reste réservée aux utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy.

Google Pixel 10 + JBL à 699 € : un pack pertinent si vous cherchez à basculer vers Android stock avec l'enceinte en bonus. Le Pixel 10 constitue en 2026 l'une des valeurs sûres du marché Android.

Bose Ultra Open Earbuds à 199,99 € : pour ceux qui ne supportent pas les intra-auriculaires. Leur technologie OpenAudio offre un confort prolongé et une conscience de l'environnement conservée. À ce prix, la baisse de 150 € les rend nettement plus accessibles que lors de leur lancement.