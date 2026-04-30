Les French Days ont démarré hier, et Darty n'a pas perdu de temps pour placer ses premières offres. La sélection mise en avant ce premier jour s'articule essentiellement autour de l'univers Samsung, avec quelques outsiders intéressants signés Google et Bose.
Les French Days, c'est l'un des rares rendez-vous promotionnels du printemps où les prix sur la tech grand public bougent réellement, sans attendre les soldes d'été. Darty a ouvert hier avec une dizaine de références centrées sur les wearables, les smartphones haut de gamme et les écouteurs sans fil.
L'offre ne concerne pas tous les profils, mais elle mérite un coup d'œil attentif, notamment si vous êtes dans l'écosystème Samsung ou si vous cherchez une entrée dans le monde des écouteurs ouverts.
Tour d'horizon des produits : que valent concrètement ces offres ?
- Samsung Galaxy Watch Ultra à 449,99 € au lieu de 699,99 €
- Samsung Pack Watch Ultra + Galaxy Buds 3 à 449,99 € au lieu de 879,99 €
- Samsung Galaxy S25 Edge 256 Go Noir à 902 € au lieu de 1 252 €
- Samsung Galaxy S25 FE 8+128 Go Bleu Clair à 552 € au lieu de 752 €
- Samsung Galaxy Ring (SM-R900) à 119 € au lieu de 299,99 €
- Samsung Galaxy Buds 3 Pro Noir à 149,99 € au lieu de 249,99 €
- Samsung Pack Buds 3 + Pad de charge à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Google Pack Pixel 10 + enceinte JBL à 699 € au lieu de 1 048 €
- Google Pixel 10 128 Go Noir à 679 € au lieu de 899 €
- Bose Ultra Open Earbuds Noir à 199,99 € au lieu de 349,99 €
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Quels produits choisir selon vos besoins ?
La diversité de cette sélection oblige à un minimum de tri. Voici comment s'y retrouver selon votre profil et vos priorités.
Samsung Galaxy Watch Ultra à 449,99 € : pour les utilisateurs Android exigeants qui cherchent une montre robuste avec suivi sportif avancé. Notée 8/10 dans notre test, elle embarque un boîtier en titane, un verre saphir et une certification MIL-STD-810H. La remise de 250 € représente le meilleur argument de cette offre.
Samsung Pack Watch Ultra + Buds 3 à 449,99 € : à ce prix, ce pack est particulièrement agressif, puisqu'il s'agit du même tarif que la montre seule au-dessus. Les Buds 3 viennent s'ajouter gratuitement, ce qui en fait mécaniquement l'entrée la plus intéressante pour les utilisateurs Galaxy.
Samsung Galaxy S25 Edge à 902 € : le smartphone le plus fin de l'histoire Samsung (5,8 mm) avec un capteur principal de 200 mégapixels. Notre rédaction Clubic l'a testé et souligne ses qualités d'écran et de design, tout en pointant son autonomie perfectible et l'absence d'un vrai téléobjectif.
Samsung Galaxy Ring à 119 € au lieu de 299,99 € : la remise de 60 % est la plus spectaculaire du lot. La Galaxy Ring convient à ceux qui veulent un suivi de santé discret sans écran, avec jusqu'à 7 jours d'autonomie. Elle reste réservée aux utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy.
Google Pixel 10 + JBL à 699 € : un pack pertinent si vous cherchez à basculer vers Android stock avec l'enceinte en bonus. Le Pixel 10 constitue en 2026 l'une des valeurs sûres du marché Android.
Bose Ultra Open Earbuds à 199,99 € : pour ceux qui ne supportent pas les intra-auriculaires. Leur technologie OpenAudio offre un confort prolongé et une conscience de l'environnement conservée. À ce prix, la baisse de 150 € les rend nettement plus accessibles que lors de leur lancement.
Ce que cette sélection dit du marché : Samsung domine, mais pas sans raison.
Darty signe une ouverture de French Days cohérente avec son positionnement : des remises réelles sur des produits grand public reconnus, sans artifice de prix gonflés artificiellement. Le pack Watch Ultra + Buds 3 à 449,99 € est sans doute l'offre la plus difficile à ignorer pour un utilisateur Samsung, tant la valeur perçue dépasse largement le prix demandé. La Galaxy Ring à 119 € mérite aussi l'attention des curieux, à condition de posséder un smartphone Samsung.
Pour les profils hors écosystème coréen, le Google Pixel 10 ou les Bose Ultra Open Earbuds constituent des alternatives sérieuses. En revanche, si vous n'avez pas de besoins immédiats ou si vous êtes déjà équipé en wearable, la prudence reste de mise : les French Days durent jusqu'au 5 mai pour la plupart de ces offres, et d'autres distributeurs pourraient proposer des configurations plus adaptées à votre usage dans les prochains jours.