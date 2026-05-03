Le vrai intérêt de 1minAI, ce n’est pas seulement d’afficher une longue liste de modèles. C’est de répondre à un problème très concret : aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs jonglent entre plusieurs abonnements pour accéder à différents moteurs et formats de génération. Avec un paiement unique, 1minAI essaie de transformer cette logique récurrente en investissement ponctuel.

Sur le papier, la promesse est donc forte. Le plan Pro donne accès à toutes les fonctionnalités produit, au stockage illimité, à une bibliothèque de prompts illimitée, à une brand voice illimitée, ainsi qu’à 1 000 000 de crédits mensuels, en plus des 450 000 crédits gratuits mensuels affichés sur le site. Cela rend l’offre potentiellement très rentable pour un usage régulier mais pas extrême.