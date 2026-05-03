Les abonnements IA deviennent vite coûteux dès qu’on veut accéder à plusieurs modèles sérieux pour écrire, résumer, générer des images ou travailler des documents. Avec son plan 1minAI Pro à vie à 26 € sur StackSocial, cette offre propose une porte d’entrée bien plus économique en réunissant plusieurs grandes IA dans une seule interface.
Multiplier les outils d’IA finit souvent par coûter plus cher que prévu, surtout quand on alterne entre texte, image, audio et analyse de documents. Avec 1minAI Pro à vie, l’idée est simple : centraliser ces usages dans une seule plateforme pour un paiement unique très bas, à condition d’accepter le fonctionnement par crédits.
Pourquoi choisir 1minAI Pro ?
- Prix : environ 26 € en paiement unique (au lieu de 200 € affiché), accès à vie au plan Pro
- Ce qui est inclus : GPT-5, Claude Sonnet (versions 4 et 4.5), Gemini, DALL·E 3, Stable Diffusion, ElevenLabs et plus d’un million de crédits mensuels
- Limite principale : pas de mémoire entre les conversations, et les tout derniers modèles (ex. Claude Sonnet 4.6) ne sont pas toujours disponibles immédiatement
Lancé en 2023, le service 1minAI est un véritable couteau-suisse qui rassemble une grande variété d'intelligences artificielles (ChatGPT, DALL.E, Midjourney et bien d'autres). Cette plateforme peut être utilisée pour générer, traduire, résumer ou rallonger du texte, pour générer des images, des vidéos ou des discours. 1minAI est disponible en ligne en mode freemium.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
- Modèle lifetime
- Pas d'accès immédiat aux derniers modèles
- Pas de mémoire entre conversations
- Pas d'accompagnement sur le choix du modèle
Une offre séduisante pour réduire le coût des IA au quotidien
Le vrai intérêt de 1minAI, ce n’est pas seulement d’afficher une longue liste de modèles. C’est de répondre à un problème très concret : aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs jonglent entre plusieurs abonnements pour accéder à différents moteurs et formats de génération. Avec un paiement unique, 1minAI essaie de transformer cette logique récurrente en investissement ponctuel.
Sur le papier, la promesse est donc forte. Le plan Pro donne accès à toutes les fonctionnalités produit, au stockage illimité, à une bibliothèque de prompts illimitée, à une brand voice illimitée, ainsi qu’à 1 000 000 de crédits mensuels, en plus des 450 000 crédits gratuits mensuels affichés sur le site. Cela rend l’offre potentiellement très rentable pour un usage régulier mais pas extrême.
|Offre
|1minAI Pro Plan Lifetime Subscription
|Prix promo
|Environ 26 €
|Prix barré affiché
|200 €
|Type d’accès
|Paiement unique, accès à vie au plan Pro
|Modèles mis en avant
|GPT, Claude, Gemini, DALL·E 3, Stable Diffusion, ElevenLabs et autres selon les usages
|Crédits mensuels
|1 000 000 crédits mensuels sur le plan Pro, plus 450 000 crédits mensuels gratuits affichés sur le site
|Usages couverts
|Texte, image, PDF, audio, vidéo, transcription, voix
|Limites citées
|Pas de mémoire entre conversations, disponibilité variable des tout derniers modèles, consommation de crédits parfois rapide sur les usages avancés
Ce qu’il faut comprendre avant d’acheter
Le point le plus important, et celui qui mérite d’être clairement expliqué au lecteur, concerne justement les crédits. 1minAI n’est pas un service “illimité” au sens où toutes les générations seraient gratuites sans compter. Certaines fonctions, notamment les plus avancées en image ou en vidéo, consomment beaucoup plus de crédits que des usages textuels simples.
Autrement dit, l’offre est excellente pour un usage polyvalent, curieux ou semi-régulier, mais elle n’a pas la même valeur pour tout le monde. Un utilisateur qui rédige, résume et analyse surtout du texte rentabilisera plus facilement son achat qu’un profil qui produit massivement des visuels ou des vidéos chaque semaine. C’est ce qui distingue un bon plan réel d’un achat uniquement motivé par le prix barré.
À 26 € à vie, 1minAI Pro est un vrai bon plan pour qui cherche à accéder à plusieurs grandes IA sans ajouter un abonnement mensuel de plus à son budget numérique. L’offre est particulièrement intéressante si vous privilégiez la polyvalence et un usage régulier mais mesuré, avec une réserve importante : il faut bien comprendre le fonctionnement des crédits pour éviter de surestimer la portée du mot “illimité”.
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