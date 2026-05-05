C’est le dernier jour pour profiter des French Days de printemps 2026, et certaines offres méritent qu’on s’y attarde sérieusement. La Samsung Galaxy Watch7 dans son format 40 mm et son coloris Crème passe de 229,99 € à 199,99 € chez Boulanger, soit une économie de 30 euros sur une montre connectée qui figure parmi les références du marché Android.

Ce bon plan s’adresse avant tout aux utilisateurs de smartphones Android, et plus particulièrement aux possesseurs d’appareils Samsung, qui cherchent une montre polyvalente sans s’engager sur un budget premium.