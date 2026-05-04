Mercredi 6 mai à 21h, l’Allianz Arena accueille le match retour entre le Bayern Munich et le PSG, une demi-finale de Ligue des Champions qui s’annonce électrique après le 5-4 à l’aller en faveur de Paris. Pour les moins de 26 ans, Canal+ propose justement l’offre RAT+ Sport à 19,99 €/mois au lieu de 45,99€/mois, on fait le point sur ce que ça vaut vraiment.
Le contexte ne pouvait pas mieux tomber. À deux jours d’un Bayern Munich / PSG retour de demi-finale qui s’annonce comme l’un des grands rendez-vous européens de la saison, Canal+ remet en avant son offre RAT+ Sport à destination des moins de 26 ans.
À 19,99 €/mois sans engagement, contre 45,99 €/mois pour un abonnement standard, la réduction dépasse les 56%, un écart difficile à ignorer pour les jeunes fans de sport. Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous cherchez un accès légal et confortable à la Ligue des Champions ce mercredi, cette formule mérite clairement qu’on s’y arrête.
Pourquoi choisir l'offre RAT+ de Canal+ ?
- RAT+ Sport à 19,99 €/mois (au lieu de 45,99 €/mois), réservé aux moins de 26 ans, sans engagement
- Accès à Canal+ Sport, Canal+ Foot, beIN Sports et Eurosport, soit la quasi-totalité des droits sportifs premium disponibles en France
- Le match Bayern Munich / PSG retour diffusé le mercredi 6 mai 2026 à 21h est à suivre exclusivement sur Canal+
Un bouquet sport complet, pensé pour vibrer devant les grands rendez-vous
RAT+ Sport ne se limite pas à un seul tournoi : le bouquet intègre l’intégralité de la Ligue des Champions, de l’Europa League et de la Conference League, mais aussi la Premier League anglaise, la Formule 1, le MotoGP, le rugby (Top 14) et les grands tournois de tennis comme Roland-Garros ou Wimbledon.
Pour un profil “multi-sport” qui consomme du direct toute l’année, c’est objectivement l’une des offres les plus denses du marché à ce tarif. En termes de contenu, l’accès inclut également Apple TV+, Canal+ Grand Écran, Canal+ Docs et Canal+ Kids, ce qui élargit l’utilisation bien au-delà du sport.
Face aux alternatives, RAT+ Sport occupe une position singulière.
À moins de 20€/mois, aucun concurrent direct ne propose un équivalent en termes de droits sportifs live en France ; les offres standard Canal+ 100% sans la remise jeune tournent autour de 32,99 € voire 39,99 €/mois selon les formules et opérateurs.
La limite principale reste évidente : l’offre RAT+ Sport s’adresse strictement aux moins de 26 ans et ne peut être souscrite que sur justificatif d’âge, ce qui en exclut une bonne partie des ménages.
✅ Les points forts
- Tarif très compétitif à 19,99 €/mois pour un accès live à la Champions League, la Premier League, la F1 et le rugby
- Abonnement mensuel sans engagement, résiliable à tout moment
- Bouquet polyvalent (sport + ciné/séries + Apple TV+) qui justifie seul l’abonnement
- Diffusion du Bayern Munich / PSG retour le 6 mai à 21h incluse dans l’offre
❌ Les limites
- Réservé exclusivement aux moins de 26 ans : inaccessible pour les profils au-delà de cet âge
- Le prix remonte après 26 ans : il faudra renégocier ou résilier au moment du passage à la formule adulte
- Pas de décodeur satellite inclus par défaut : l’accès se fait via myCANAL (application), ce qui suppose une bonne connexion internet
- L’offre ne couvre pas la Ligue 1, désormais diffusée sur DAZN depuis la perte des droits par Canal+
Cette offre RAT+ Sport s’adresse clairement aux moins de 26 ans passionnés de sport qui veulent suivre la Ligue des Champions, et notamment le choc Bayern Munich / PSG de mercredi soir, dans des conditions optimales, sans s’engager sur la durée.
À moins de 20 €/mois pour un bouquet de cette envergure, le rapport qualité/prix est difficile à contester. En revanche, si vous êtes fan de Ligue 1 avant tout, ou si vous avez déjà 26 ans, cette formule ne vous est tout simplement pas accessible et d’autres arbitrages s’imposeront.
Pour tous les autres, le timing est parfait : un match aller déjà dingue (5-4 pour Paris), un retour à l’Allianz Arena ce mercredi, et une finale à Budapest dans la ligne de mire, autant de raisons de ne pas rater ça depuis son canapé.
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