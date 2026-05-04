Le contexte ne pouvait pas mieux tomber. À deux jours d’un Bayern Munich / PSG retour de demi-finale qui s’annonce comme l’un des grands rendez-vous européens de la saison, Canal+ remet en avant son offre RAT+ Sport à destination des moins de 26 ans.

À 19,99 €/mois sans engagement, contre 45,99 €/mois pour un abonnement standard, la réduction dépasse les 56%, un écart difficile à ignorer pour les jeunes fans de sport. Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous cherchez un accès légal et confortable à la Ligue des Champions ce mercredi, cette formule mérite clairement qu’on s’y arrête.