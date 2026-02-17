La phase de groupe de la Ligue des champions a pris fin le 28 janvier dernier, révélant ainsi le nom des 8 premiers qualifiés ; Manchester City, le FC Barcelone ou encore Arsenal.

Les équipes ayant terminé de la 9e place à la 24e place s'affronteront donc dans un match aller-retour qui déterminera les 8 derniers qualifiés. Parmi ces équipes, nous retrouverons le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'Inter Milan et Monaco.

Pour ne rien louper de cette première journée de barrage, rendez-vous ce soir en direct sur les chaînes de Canal+. Et pour être certain d'avoir accès à toutes les rencontres, Canal+ propose en ce moment une offre sur son pack sport. En effet, Canal+ Sport est disponible à 29,99€ par mois au lieu de 39,99€ par mois, pour un abonnement de 24 mois.