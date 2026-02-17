Ce mardi 17 février et mercredi 18 février auront lieu la première phase des barrages de la Ligue des champions 2026. Sur ces deux jours, ce seront un total de 16 équipes qui s'affronteront sur une rencontre aller-retour, prévue les 24 et 25 février prochain.
La phase de groupe de la Ligue des champions a pris fin le 28 janvier dernier, révélant ainsi le nom des 8 premiers qualifiés ; Manchester City, le FC Barcelone ou encore Arsenal.
Les équipes ayant terminé de la 9e place à la 24e place s'affronteront donc dans un match aller-retour qui déterminera les 8 derniers qualifiés. Parmi ces équipes, nous retrouverons le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'Inter Milan et Monaco.
Monaco - PSG : le choc de Ligue 1 à suivre dès 21h
Ce mardi à 21h, en direct sur Canal+ Foot, l’AS Monaco accueille le Paris Saint-Germain pour le premier match des barrages de Ligue des champions. Cette affiche prend une dimension particulière puisqu’elle oppose deux clubs de Ligue 1, dans un duel aux accents très nationaux sur la scène européenne. Le PSG se présente avec le statut de champion d’Europe en titre, un rôle qui impose des attentes élevées et une pression constante à chaque déplacement.
En face, Monaco aborde cette rencontre fort d’un parcours solide en phase de ligue, marqué par des performances cohérentes (match nul contre la Juventus, victoire contre Galatasaray) et une capacité à rivaliser avec des adversaires d’horizons différents. Entre ambitions européennes et rivalité domestique, cette confrontation promet une opposition engagée dans laquelle le vainqueur prendra une option sérieuse sur la qualification.
Benfica - Real Madrid : une revanche à prendre pour les madrilènes ?
Deuxième rencontre à suivre en direct sur Canal+ sport 360, ce barrage de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid s’annonce ouvert dans l’enceinte lisboète. La dernière confrontation entre les deux clubs, le 28 janvier en phase de ligue, avait tourné à l’avantage des Portugais avec une victoire 4-2, un résultat qui avait marqué les esprits et relancé leur campagne européenne.
Benfica avait d’ailleurs validé sa place en barrages dans un scénario singulier, grâce à une tête de son gardien Anatoliy Trubin à la 98e minute sur coup franc, un but décisif pour la qualification. Côté madrilène, l’attention se porte aussi sur Kylian Mbappé, incertain en raison d’une gêne au genou, dont la titularisation reste en question. Son éventuelle absence modifierait l’équilibre offensif du Real, déjà attendu au tournant après ce précédent revers face au club portugais.