Aujourd’hui, suivre films récents, séries populaires et compétitions sportives implique souvent d’accumuler les abonnements. Netflix seul représente déjà une dépense mensuelle importante, à laquelle s’ajoutent fréquemment d’autres plateformes pour accéder aux contenus exclusifs.

C’est précisément ce modèle que CANAL+ cherche à simplifier avec RAT+. L’idée est simple : centraliser plusieurs services premium dans une seule interface, accessible depuis son application myCANAL, évaluée 9/10 dans son avis sur Clubic.

Selon les données communiquées par l’opérateur, les plateformes incluses séparément peuvent représenter plus de 40 € par mois, contre 19,99 € via cette formule dédiée aux jeunes abonnés.