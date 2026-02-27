Alors que les abonnements de streaming se multiplient et que la facture mensuelle grimpe rapidement entre Netflix, Apple TV+ ou encore Max, CANAL+ remet en avant une formule qui vise justement à simplifier — et réduire — ces dépenses.
Le groupe relance son offre RAT+, un abonnement pensé pour les moins de 26 ans qui regroupe plusieurs plateformes majeures dans une seule formule à 19,99 € par mois, sans engagement.
Une réponse directe à l’explosion du coût du streaming
Aujourd’hui, suivre films récents, séries populaires et compétitions sportives implique souvent d’accumuler les abonnements. Netflix seul représente déjà une dépense mensuelle importante, à laquelle s’ajoutent fréquemment d’autres plateformes pour accéder aux contenus exclusifs.
C’est précisément ce modèle que CANAL+ cherche à simplifier avec RAT+. L’idée est simple : centraliser plusieurs services premium dans une seule interface, accessible depuis son application myCANAL, évaluée 9/10 dans son avis sur Clubic.
Selon les données communiquées par l’opérateur, les plateformes incluses séparément peuvent représenter plus de 40 € par mois, contre 19,99 € via cette formule dédiée aux jeunes abonnés.
RAT+ Ciné Séries : un abonnement pensé pour les amateurs de streaming
La première déclinaison, baptisée RAT+ Ciné Séries, s’adresse avant tout aux fans de films et de séries. Elle combine :
- les chaînes CANAL+
- Netflix (offre Standard)
- Max (ex-HBO)
- Paramount+
- Apple TV+
- ainsi que les chaînes cinéma Ciné+ et OCS
L’intérêt principal réside dans la centralisation : plutôt que passer d’une application à une autre, tout est accessible depuis une seule plateforme avec lecture hors ligne et qualité vidéo jusqu’en Ultra HD selon les contenus.
Pour un étudiant ou un jeune actif déjà abonné à Netflix, l’ajout d’autres plateformes devient nettement plus accessible.
RAT+ Sport : une alternative pour les fans de football et d’événements en direct
CANAL+ propose également une version orientée sport. L’offre RAT+ Sport rassemble plusieurs diffuseurs majeurs dans un seul abonnement :
- CANAL+ et ses chaînes
- beIN SPORTS
- DAZN
- Eurosport
- CANAL+ Foot
- les packs Multisport+
Pris séparément, ces services dépassent largement le prix demandé ici, ce qui en fait une option intéressante pour les amateurs de football européen ou de compétitions internationales.
Pourquoi cette offre attire autant d’attention
Dans un marché où les plateformes deviennent de plus en plus segmentées, CANAL+ adopte une stratégie inverse : regrouper plutôt que fragmenter. Ce positionnement répond à une évolution du secteur, où les services de streaming ressemblent de plus en plus à des bouquets TV modernes combinant direct et contenu à la demande.
Pour les moins de 26 ans, cette formule apparaît donc comme une solution pour accéder à un large catalogue premium sans multiplier les abonnements.
myCanal
- Large catalogue varié
- Films en première diffusion
- Offres groupées partenaires
- Personnalisation limitée
- Pas d'essai gratuit
