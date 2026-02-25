Les deux formules sont au même prix mais s'adressent à des profils très différents. Voici comment trancher selon les habitudes de consommation réelles.

RAT+ Ciné Séries s'adresse aux étudiants et jeunes actifs qui consomment principalement des séries et du cinéma, qui utilisaient déjà Netflix et qui voulaient ajouter Max (pour les séries HBO comme The Last of Us, House of the Dragon) ou Apple TV+ (Ted Lasso, Severance) sans alourdir la facture. C'est aussi l'offre idéale pour les cinéphiles qui souhaitent accéder aux films Canal+ en avant-première et aux contenus Ciné+ et OCS.

RAT+ Sport est taillé pour les passionnés de sport qui suivent plusieurs disciplines : un fan de football et de tennis consomme déjà beIN Sports (15 €) et Eurosport (10 €) séparément, soit 25 €/mois sans Canal+ ni DAZN. À 19,99 €/mois tout inclus, le calcul penche très largement en faveur de RAT+ Sport.

Pour ceux qui hésitent entre les deux, la question clé est simple : le temps d'écran passe-t-il majoritairement devant des séries et des films le soir, ou devant des retransmissions sportives le week-end ? La réponse suffit généralement à trancher