Canal+ relance ses deux offres RAT+ réservées aux moins de 26 ans à 19,99 €/mois sans engagement : RAT+ Ciné Séries (Canal+, Netflix, Max, Paramount+, Apple TV+, Ciné+, OCS) et RAT+ Sport (Canal+, beIN Sports, DAZN, Eurosport, Canal+ Foot, Apple TV+). Des bouquets facturés jusqu'à 45,99 €/mois au tarif standard, accessibles ici à moins de 20 € par mois. L'offre est limitée dans le temps.
Le streaming est devenu l'un des postes de dépenses les plus difficiles à maîtriser pour les 18-25 ans. Netflix seul, c'est 13,49 €/mois. Ajouter Max, Apple TV+ et Paramount+, et la facture mensuelle dépasse rapidement les 40 €, sans même inclure Canal+ ni les chaînes sportives. C'est précisément le calcul que Canal+ cherche à démonter avec RAT+, son programme tarifaire réservé aux moins de 26 ans qui centralise plusieurs abonnements premium dans une seule facture à 19,99 €/mois. Deux déclinaisons coexistent : une orientée cinéma et séries, l'autre orientée sport. Voici lesquelles correspondent à quel profil.
⚡Les 2 offres RAT+ en un coup d'œil :
- RAT+ Ciné Séries : Canal+, Netflix, Max (ex-HBO), Paramount+, Apple TV+, Ciné+, OCS à 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €/mois, sans engagement
- RAT+ Sport : Canal+, beIN Sports, DAZN, Eurosport, Canal+ Foot, Multisport+ et Apple TV+ à 19,99 €/mois au lieu de 39,99 €/mois, sans engagement
RAT+ Ciné Séries : Netflix, Max, Paramount+ et Apple TV+ sous un seul abonnement
RAT+ Ciné Séries regroupe l'accès aux sept chaînes Canal+ (Canal+, Canal+ Séries, Canal+ Box Office, Canal+ Grand Écran, Canal+ Docs, Canal+ Kids, Canal+ Sport 360) plus les plateformes Netflix Standard, Max (ex-HBO), Paramount+ Standard, Apple TV+ et les chaînes cinéma Ciné+ et OCS. Souscrits séparément, ces services représentent une facture mensuelle de près de 44,95 €/mois, sans même inclure les contenus Canal+.
Son point fort absolu : la centralisation complète du cinéma et des séries premium. Plutôt que de naviguer entre 5 applications et 5 factures différentes, tout est accessible depuis l'interface myCANAL, avec 2 écrans simultanés, la lecture hors ligne et une qualité vidéo jusqu'en Ultra HD 4K. Pour un étudiant qui consomme déjà Netflix et qui hésitait à ajouter Max pour les contenus HBO ou Apple TV+ pour les créations originales, l'équation financière est imbattable à ce prix.
Tout savoir de RAT+ Ciné Séries :
- Offre : RAT+ Ciné Séries, sans engagement
- Prix : 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €/mois
- Réduction : -43% par rapport au tarif adulte standard
- Inclus : Canal+ (7 chaînes), Netflix Standard, Max, Paramount+ Standard, Apple TV+, Ciné+, OCS
- Écrans simultanés : 2
- Qualité vidéo : Ultra HD 4K disponible
- Lecture hors ligne : disponible
- Sans engagement : résiliable à tout moment
- Conditions : réservé aux 18-25 ans (jusqu'à la veille du 26e anniversaire), sur justificatif
- Garantie : remboursement sous 30 jours
RAT+ Sport : beIN Sports, DAZN, Eurosport et Canal+ Foot pour moins de 20 €
RAT+ Sport assemble Canal+ (7 chaînes), beIN Sports, DAZN, Eurosport, Canal+ Foot, les packs Multisport+ (Golf+, Foot+, Rugby+) et Apple TV+. Pour contextualiser : beIN Sports seul coûte 15 €/mois, Eurosport 10 €/mois et Canal+ Sport se facture 34,99 €/mois au tarif standard. La réunion de ces trois services dans un seul abonnement à 19,99 €/mois représente une économie réelle de plus de 25 € par mois par rapport à une souscription séparée.
Son point fort absolu : la couverture sportive est parmi les plus larges du marché à ce prix. RAT+ Sport donne accès à la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Premier League via Canal+ Foot, la Formule 1, le MotoGP, les grands tournois de tennis (Roland-Garros, US Open), le Top 14, la Pro D2 et une large sélection de sports via DAZN et Eurosport, le tout sans multiplier les abonnements. Pour un jeune passionné de sport qui regarde régulièrement deux ou trois disciplines différentes, aucune autre offre du marché n'atteint ce niveau de couverture à ce tarif.
Tout savoir de RAT+ Sport :
- Offre : RAT+ Sport, sans engagement
- Prix : 19,99 €/mois au lieu de 39,99 €/mois
- Réduction : -50% par rapport au tarif adulte standard
- Inclus : Canal+ (7 chaînes), beIN Sports, DAZN, Eurosport, Canal+ Foot, Multisport+ (Golf+, Foot+, Rugby+), Apple TV+
- Écrans simultanés : 2
- Sans engagement : résiliable à tout moment
- Conditions : réservé aux 18-25 ans (jusqu'à la veille du 26e anniversaire), sur justificatif
Tableau comparatif des deux offres RAT+
Pour choisir entre les deux formules, voici les critères clés mis côte à côte pour décider en un coup d'œil.
|Critère
|RAT+ Ciné Séries
|RAT+ Sport
|Prix
|19,99 €/mois
|19,99 €/mois
|Prix standard (adulte)
|34,99 €/mois
|39,99 €/mois
|Réduction
|-43%
|-50%
|Canal+ (7 chaînes)
|Oui
|Oui
|Netflix
|Oui
|Non
|Max (HBO)
|Oui
|Non
|Paramount+
|Oui
|Non
|Apple TV+
|Oui
|Oui
|Ciné+ / OCS
|Oui
|Non
|beIN Sports
|Non
|Oui
|DAZN
|Non
|Oui
|Eurosport
|Non
|Oui
|Canal+ Foot
|Non
|Oui
|Multisport+
|Non
|Oui
|Sans engagement
|Oui
|Oui
|Garantie remboursement
|30 jours
|30 jours
Les points forts et les limites des offres RAT+
Deux offres attractives sur le papier, mais qui méritent un regard honnête sur les conditions réelles avant de s'abonner.
✅ Les points forts
- Prix bloqué jusqu'aux 26 ans : le tarif RAT+ reste à 19,99 €/mois tant que l'abonné a moins de 26 ans, sans hausse tarifaire intermédiaire, ce qui permet de planifier son budget streaming sur plusieurs années
- Économies substantielles et mesurables : RAT+ Ciné Séries permet d'accéder à des services valant près de 44,95 €/mois pour 19,99 €, RAT+ Sport réunit pour le même prix des chaînes facturées 40 € et plus séparément
- Sans engagement : résiliation possible à tout moment, sans préavis ni pénalité, ce qui laisse une liberté totale en cas de changement de situation
- Tout centralisé dans myCANAL : une seule application, une seule interface, un seul identifiant pour accéder à l'ensemble des contenus des plateformes incluses
- Ultra HD 4K et lecture hors ligne disponibles sur RAT+ Ciné Séries, un niveau de qualité rarement proposé à ce prix sur les offres étudiantes
❌ Les limites
- Offre limitée dans le temps : RAT+ est une promotion récurrente mais non permanente. Canal+ la relance par fenêtres de quelques semaines, et les conditions peuvent évoluer à chaque retour de l'offre
- Hausse tarifaire à 26 ans : à la veille du 26e anniversaire, l'abonnement bascule automatiquement sur le tarif adulte standard, soit une hausse pouvant aller jusqu'à 20 €/mois supplémentaires selon la formule. Il faut impérativement surveiller cette échéance
- Les deux offres ne se cumulent pas : impossible de combiner RAT+ Ciné Séries et RAT+ Sport dans un seul abonnement à 19,99 €/mois. Pour accéder aux deux, il faudra souscrire deux abonnements distincts
- Qualité Netflix limitée au standard : l'accès Netflix inclus dans RAT+ Ciné Séries correspond au plan Standard (2 écrans, HD), pas au plan Premium (4K). Les utilisateurs qui regardent en 4K sur grand écran devront le noter
- Justificatif d'âge obligatoire : un document prouvant l'âge (carte d'identité, passeport) est requis à la souscription, et le dossier peut être contrôlé à tout moment
Concrètement, quelle offre pour quel profil ?
Les deux formules sont au même prix mais s'adressent à des profils très différents. Voici comment trancher selon les habitudes de consommation réelles.
RAT+ Ciné Séries s'adresse aux étudiants et jeunes actifs qui consomment principalement des séries et du cinéma, qui utilisaient déjà Netflix et qui voulaient ajouter Max (pour les séries HBO comme The Last of Us, House of the Dragon) ou Apple TV+ (Ted Lasso, Severance) sans alourdir la facture. C'est aussi l'offre idéale pour les cinéphiles qui souhaitent accéder aux films Canal+ en avant-première et aux contenus Ciné+ et OCS.
RAT+ Sport est taillé pour les passionnés de sport qui suivent plusieurs disciplines : un fan de football et de tennis consomme déjà beIN Sports (15 €) et Eurosport (10 €) séparément, soit 25 €/mois sans Canal+ ni DAZN. À 19,99 €/mois tout inclus, le calcul penche très largement en faveur de RAT+ Sport.
Pour ceux qui hésitent entre les deux, la question clé est simple : le temps d'écran passe-t-il majoritairement devant des séries et des films le soir, ou devant des retransmissions sportives le week-end ? La réponse suffit généralement à trancher
Le verdict sur l'offre Canal+
Les offres RAT+ de Canal+ sont parmi les rares promotions de streaming qui proposent une valeur réelle et mesurable, pas seulement un prix barré séduisant. À 19,99 €/mois sans engagement, RAT+ Ciné Séries centralise un écosystème de plateformes valant près de 45 €/mois, et RAT+ Sport réunit les principales chaînes sportives pour 20 € de moins que leur souscription séparée. Les points à surveiller avant de signer sont la hausse automatique à 26 ans et la durée limitée de l'offre, deux éléments qui imposent de s'abonner rapidement et de poser un rappel avant l'anniversaire fatidique. Pour tout abonné de moins de 26 ans qui dépense déjà plus de 15 € par mois en streaming, l'une de ces deux formules mérite clairement le label bon plan.
