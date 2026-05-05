Les ponts de mai, c’est le rendez-vous annuel des autoroutes saturées et des files interminables aux barrières de péage. Pour les conducteurs qui font régulièrement la route, le télépéage n’est plus une option confortable : c’est un gain de temps mesurable.

Fulli, opérateur indépendant issu du groupe APRR, profite de cette période pour lancer une promotion bien calibrée sur son forfait Nomade : frais de mise en service (11 €), livraison (4,90 €) et 8 mois de frais de gestion France (1,90 €/mois) intégralement offerts avec le code WEEKEND26, soit environ 31 € d’économies à l’entrée.

Si vous avez des trajets d’autoroute programmés ce week-end ou dans les semaines qui viennent, c’est le bon moment pour en profiter, l’offre se termine le 18 mai 2026.