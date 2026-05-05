Ce 5 mai marque le premier pont de mai, et les autoroutes françaises vont le faire sentir. Avant de prendre le volant, deux minutes suffisent pour activer une offre de télépéage qui efface l’intégralité des frais d’entrée et offre huit mois de gestion gratuite sur le réseau français.
Voici le badge télépéage Fulli Nomade avec 8 mois de frais de gestion France offerts, zéro frais de mise en service et livraison incluse
Les ponts de mai, c’est le rendez-vous annuel des autoroutes saturées et des files interminables aux barrières de péage. Pour les conducteurs qui font régulièrement la route, le télépéage n’est plus une option confortable : c’est un gain de temps mesurable.
Fulli, opérateur indépendant issu du groupe APRR, profite de cette période pour lancer une promotion bien calibrée sur son forfait Nomade : frais de mise en service (11 €), livraison (4,90 €) et 8 mois de frais de gestion France (1,90 €/mois) intégralement offerts avec le code WEEKEND26, soit environ 31 € d’économies à l’entrée.
Si vous avez des trajets d’autoroute programmés ce week-end ou dans les semaines qui viennent, c’est le bon moment pour en profiter, l’offre se termine le 18 mai 2026.
Pourquoi choisir le télépéage Fulli ?
- 8 mois de frais de gestion France offerts (valeur : 15,20 €) + badge et livraison inclus, grâce au code WEEKEND26 jusqu’au 18 mai 2026
- Modèle sans engagement et à l’usage : 0 € les mois sans utilisation, aucun prélèvement fixe à fonds perdu
- Réseau France, Espagne et Portugal, plus de 900 parkings partenaires accessibles avec le même badge
Un badge pour franchir les barrières à 30 km/h, en France comme en Espagne
Concrètement, le Fulli Nomade se fixe sur le pare-brise et permet de passer les voies dédiées « t » et « t30 » à 30 km/h, sans s’arrêter ni sortir sa carte. Son périmètre couvre l’ensemble du réseau autoroutier français, mais aussi l’Espagne et le Portugal, un avantage différenciant pour les conducteurs qui rejoignent régulièrement la péninsule ibérique.
Selon le comparatif de la rédaction sur les meilleurs badges télépéage, le Fulli Nomade arrive en tête du classement avec une note de 8,5/10, notamment pour sa couverture géographique et son modèle tarifaire à l’usage.
La gestion se fait depuis un espace client en ligne ou via l’application mobile, avec suivi des trajets, accès aux factures et possibilité de commander un badge supplémentaire.
Fulli Nomade face à la concurrence : ce qui change vraiment
Le marché du télépéage sans engagement compte aujourd’hui plusieurs acteurs sérieux (Ulys Classic (Vinci Autoroutes), Bip&Go, Liber-t) mais le positionnement de Fulli Nomade est lisible : même tarif mensuel qu’Ulys Classic à 1,90 €/mois, avec la couverture Espagne et Portugal incluse nativement, là où d’autres la facturent en option.
Ce qui manque en revanche : l’Italie n’est pas couverte par le Nomade standard et nécessite de passer à l’offre Nomade+, dont les frais d’entrée ne sont pas couverts par la promotion actuelle.
✅ Les points forts
- Zéro frais à l’entrée avec le code WEEKEND26 : badge, livraison et 8 mois de gestion France pour environ 31 € d’économies
- Modèle sans engagement : 0 € les mois non utilisés, aucune résiliation à anticiper
- Couverture tri-nationale France, Espagne, Portugal — idéal pour les départs estivaux vers l’arc méditerranéen
- Accès à plus de 900 parkings partenaires avec le même badge
- Paiement différé, débité le 15 du mois suivant vos trajets
- Premier badge du comparatif Clubic mai 2026
❌ Les limites
- Frais de 10 € si le badge reste inutilisé pendant 24 mois consécutifs : à surveiller pour les usagers très occasionnels
- Frais Espagne/Portugal (2,40 €/mois circulé) non couverts par la promotion, même pendant les 8 mois offerts
- L’Italie nécessite l’offre Nomade+ (15 € de frais d’entrée, non offerts), ce qui peut freiner les voyageurs vers la péninsule
- Notoriété grand public encore inférieure à Ulys, malgré 4 millions d’utilisateurs
Voici le badge télépéage Fulli Nomade avec 8 mois de frais de gestion France offerts, zéro frais de mise en service et livraison incluse
Le Fulli Nomade n’est pas un produit qui révolutionne le télépéage, mais c’est aujourd’hui l’offre la mieux notée par la rédaction dans sa catégorie, et la promotion WEEKEND26 la rend particulièrement accessible pour un premier badge.
Le profil idéal : le conducteur occasionnel à régulier, qui veut éviter de payer un abonnement à vide les mois sans trajet, et qui prend l’autoroute plusieurs fois par an, en France comme vers l’Espagne ou le Portugal. En revanche, si vous ne quittez l’échangeur qu’une ou deux fois dans l’année, le rapport coût/usage reste discutable malgré les 8 mois offerts.
Avec les ponts de mai, les départs en juin et juillet qui approchent, la fenêtre de souscription se referme vite : le 18 mai, le code WEEKEND26 expire.
Les promos des services en ligne pour les French Days
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- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
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